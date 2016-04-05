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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 24 чер, 2023 23:45
yanyura написав:
Из орковских новостей:
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости.
Уголовное дело в отношении Евгения Пригожина будет прекращено, он уйдет в Белоруссию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков не уточнил, чем Пригожин займется в Белоруссии.
Якщо так, то:
1. ЗСУ прогавили момент хаоса і смути.
2. Польща і Трибалтика напрягтися.
3. Не думаю, що рицарів удачі зацікавлять унітази Бучі та пральні машини Чернігова, але жирні коти Києва можуть.
4. Не зрозуміло, який плюс Лукашенку, бо музиканти його легко можуть змістити.
5. Куди би вони не намилили свої піки, що РБ що РФ: мопед не мій, це якась ПВК яку ми не визнаємо.
6. Євробюрократи поки пили пиво на вихідних тепер матимуть не тільки мігрень із ТЯО в РБ, але і геморой із ПВК.
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 24 чер, 2023 23:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 24 чер, 2023 23:47
Yuri_61 написав:
это, ребята, спектакль сегодня был.
Відпрацювали для власної безпеки та координації дій в умовах, наприклад, застосування...або неможливості управління одного з президентів, взяти на себе роботу з контролю над ситуацією в умовах наближених.
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Додано: Суб 24 чер, 2023 23:48
Эх, а так всё амбициозно начиналось и такой конец "марша"
М-да...
Как вариант, это спектакль разыграл сам повар, чтобы вовремя свалить.
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Додано: Суб 24 чер, 2023 23:48
Yuri_61 написав:
нет, такое скоропостижное утреннее обращение к роzzиянцам - это было частью спектакля.
Но слишком всё быстро они разыграли со своим дружком пригожиным этот спектакль, поэтому не верю
навряд чи, розрулили ситуацію, і тепер це геморой не ВВП, а сусідів
з іншого боку музикантам з РБ до Мск ближче чим із РнД
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в Суб 24 чер, 2023 23:50, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 24 чер, 2023 23:49
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Востаннє редагувалось Yuri_61
в Суб 24 чер, 2023 23:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 24 чер, 2023 23:53
Yuri_61 написав:
имхо многие повелись на этот спектакль, который организовал сегодня многоходовочник
Ні, там була умова що ПВК має перейти під керівництво ЗСРФ, ПВК відмовилися.
Думаю, що був реальний конфлікт, але кризовий менеджмент розрулив ситуацію.
А тут жували мамалигу.
п.с.
Юра, чому треш за собою?
Ти часом не засланий козачок?
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