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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4404440544064407
Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 23:45

  yanyura написав:Из орковских новостей:
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости.

Уголовное дело в отношении Евгения Пригожина будет прекращено, он уйдет в Белоруссию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков не уточнил, чем Пригожин займется в Белоруссии.

Якщо так, то:
1. ЗСУ прогавили момент хаоса і смути.
2. Польща і Трибалтика напрягтися.
3. Не думаю, що рицарів удачі зацікавлять унітази Бучі та пральні машини Чернігова, але жирні коти Києва можуть.
4. Не зрозуміло, який плюс Лукашенку, бо музиканти його легко можуть змістити.
5. Куди би вони не намилили свої піки, що РБ що РФ: мопед не мій, це якась ПВК яку ми не визнаємо.
6. Євробюрократи поки пили пиво на вихідних тепер матимуть не тільки мігрень із ТЯО в РБ, але і геморой із ПВК.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 24 чер, 2023 23:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 23:47

  Yuri_61 написав:это, ребята, спектакль сегодня был.

Відпрацювали для власної безпеки та координації дій в умовах, наприклад, застосування...або неможливості управління одного з президентів, взяти на себе роботу з контролю над ситуацією в умовах наближених.
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 23:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Эх, а так всё амбициозно начиналось и такой конец "марша" :( М-да...
Как вариант, это спектакль разыграл сам повар, чтобы вовремя свалить.
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 23:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Yuri_61 написав:нет, такое скоропостижное утреннее обращение к роzzиянцам - это было частью спектакля.
Но слишком всё быстро они разыграли со своим дружком пригожиным этот спектакль, поэтому не верю

навряд чи, розрулили ситуацію, і тепер це геморой не ВВП, а сусідів
з іншого боку музикантам з РБ до Мск ближче чим із РнД
Востаннє редагувалось flyman в Суб 24 чер, 2023 23:50, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 23:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

...
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 24 чер, 2023 23:58, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 23:53

  Yuri_61 написав:имхо многие повелись на этот спектакль, который организовал сегодня многоходовочник

Ні, там була умова що ПВК має перейти під керівництво ЗСРФ, ПВК відмовилися.
Думаю, що був реальний конфлікт, але кризовий менеджмент розрулив ситуацію.

А тут жували мамалигу.

п.с.
Юра, чому треш за собою?
Ти часом не засланий козачок?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 00:13

Відбувся прецендент.

Відбувся прецендент.
Якась група осіб усередині країни рф кинула виклик державі, і держава почала вести переговори з цими особами, навіть прохати про переговори сусідні країни (РБ), та домовлятися з цими особами.
https://dou.ua/forums/topic/44021/#2643701
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 00:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

А якщо це ширма для підготовки повторного нападу з РБ?
Або зараз всі вагнерята звануть на харків?
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 00:43

  flyman написав: 6. Євробюрократи поки пили пиво на вихідних тепер матимуть не тільки мігрень із ТЯО в РБ, але і геморой із ПВК.

Захід хвилює зовсім інше:
Пентагон до сих пор не увидел несанкционированного использования предоставленного Украине оружия
Политик правящей Социал-демократической партии считает, что в военном плане Россия "непобедима".
...
По словам экс-спикера, Россия остается важной частью Европы и после Путина должна быть частью перспективы общеевропейской архитектуры безопасности.
У России «большая территория, чем у Соединенных Штатов, Канады и Мексики вместе взятых. И у нас нет опыта того, чтобы быть свидетелями, не говоря уже о том, чтобы управлять длительным насильственным конфликтом в стране, обладающей ядерным оружием, и тем более во второй ядерной сверхдержаве мира», — сказал он.

Перші дві цитати з Укрправди, третя - з Ньюсуик (щоб не було сморіду про "кацапські ЗМІ")

ЯО стало не зброєю стримування, а зброєю успішного залякування Заходу.
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 01:00

  Starikan написав:Захід хвилює зовсім інше:
Политик правящей Социал-демократической партии считает, что в военном плане Россия "непобедима".

Трішечки не так:
"Президент России Владимир Путин – это не то же самое, что и Россия", – заявил также он.
По словам экс-спикера, Россия остается важной частью Европы и после Путина должна быть частью перспективы общеевропейской архитектуры безопасности.
https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 3/7164274/
І шоб два раза не вставать:
Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що Україна має перемогти у війні з Росією. За його словами, мир у Європі ще ніколи не був під такою загрозою, як зараз.
https://news.obozrevatel.com/ukr/abroad ... -vijni.htm
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