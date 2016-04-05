Додано: Нед 25 чер, 2023 08:05

lapay написав: Частина коричневосороченьців підписали контракт з мінестерством нападу, інших розпустили, Рем втік в сусідню Австрію. Старенькій Гітлер здобув перемогу, хоч трохи надзюрив в репутаційний памперс. Частина коричневосороченьців підписали контракт з мінестерством нападу, інших розпустили, Рем втік в сусідню Австрію. Старенькій Гітлер здобув перемогу, хоч трохи надзюрив в репутаційний памперс.

нагадаю, що Гітлер особисто арестував Рема. як не старався, цю ситуацію не зміг уявити в сучасних реаліях. аналогія досить умовно, бо СА тоді було розгромлено, частину керівництва просто розстріляли. тут ми всього цього не бачимо.з Пригожиним зрозуміло. а що з його людьми? де вони зараз будуть знаходитися? КОМУ підпорядковуватися? в Раші є один національний анклав, який живе за своїми законами, з'явиться ще військовий? така собі вагнерівська вольниця? з Вагнеру видачі немає?питань багато, подивимось.що реально сталося - можливо колись дізнаємось подробиці. наразі більше всього схоже на конфлікт веж Кремлю - хтось щось комусь доводив. й гадаю успішно довів. що отримав Вагнер та його керівники - ми ж не знаємо.репутаційні втрати величезні. все більше людей розуміють (й в Раші, й за кордоном) що держава потроху (а то й не потроху) валиться. причому - миттєво. що тиждень тому хтось навіть думав, що будемо гадати - захоплять Мацкву чи ні? цікаво, що в головах було мешканців Рубльовки. наскільки вони уявляли, що станеться, якщо Вагнер заїде до них в гості? може, що Буча була розминкою?upd дуже цікавить, що врешті-решт буде з Шойгу та Герасімовим