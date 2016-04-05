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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 25 чер, 2023 06:57
Частина коричневосороченьців підписали контракт з мінестерством нападу, інших розпустили, Рем втік в сусідню Австрію. Старенькій Гітлер здобув перемогу, хоч трохи надзюрив в репутаційний памперс.
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lapay
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Додано: Нед 25 чер, 2023 08:05
lapay написав:
Частина коричневосороченьців підписали контракт з мінестерством нападу, інших розпустили, Рем втік в сусідню Австрію. Старенькій Гітлер здобув перемогу, хоч трохи надзюрив в репутаційний памперс.
нагадаю, що Гітлер особисто арестував Рема. як не старався, цю ситуацію не зміг уявити в сучасних реаліях. аналогія досить умовно, бо СА тоді було розгромлено, частину керівництва просто розстріляли. тут ми всього цього не бачимо.
з Пригожиним зрозуміло. а що з його людьми? де вони зараз будуть знаходитися? КОМУ підпорядковуватися? в Раші є один національний анклав, який живе за своїми законами, з'явиться ще військовий? така собі вагнерівська вольниця? з Вагнеру видачі немає?
питань багато, подивимось.
що реально сталося - можливо колись дізнаємось подробиці. наразі більше всього схоже на конфлікт веж Кремлю - хтось щось комусь доводив. й гадаю успішно довів. що отримав Вагнер та його керівники - ми ж не знаємо.
репутаційні втрати величезні. все більше людей розуміють (й в Раші, й за кордоном) що держава потроху (а то й не потроху) валиться. причому - миттєво. що тиждень тому хтось навіть думав, що будемо гадати - захоплять Мацкву чи ні? цікаво, що в головах було мешканців Рубльовки. наскільки вони уявляли, що станеться, якщо Вагнер заїде до них в гості? може, що Буча була розминкою?
upd дуже цікавить, що врешті-решт буде з Шойгу та Герасімовим
Востаннє редагувалось Shaman
в Нед 25 чер, 2023 08:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 25 чер, 2023 08:09
Letusrock написав:
А якщо це ширма для підготовки повторного нападу з РБ?
Або зараз всі вагнерята звануть на харків?
якби Вагнер зараз повернувся в Україну, це була б манана небесна для МО РФ.
але дурних нема - вони оце такий кипиш в Раші навели, щоб піти помирати в Україні?
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Додано: Нед 25 чер, 2023 08:17
Пшик вийшов
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Investor_K
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Додано: Нед 25 чер, 2023 08:18
flyman написав:
...
1. ЗСУ прогавили момент хаоса і смути.
...
ти стільки разів це повторив...
ти футбольний вболівальник? напевне, завжди знаєш, як забити гол, а ось ці 11 невдах ніяк не можуть?
якщо так переймаєшся, ти знаєш де на тебе чекають - а може й не чекають
а поки ти на дивані, то не треба давати оцінки діям військових - вони краще за тебе знають, що робити. що, під час шухеру бійці на позиціях заклякли? в них автомати заклинило? чи може літаки перестали літати? нагадаю, Пригожин спеціально підкреслив - жодним чином не заважаю проведенню військових операцій. й звідки знялися ці 25 тис людей - ти звісно знаєш? (якщо їх взагалі було 25 тис)
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Додано: Нед 25 чер, 2023 08:21
Investor_K написав:
Пшик вийшов
ви чекали палаючий Кремль?
буде, але пізніше
яскравий приклад шкоди завищених очікувань. насправді, головні втрати - репутаційні. для диктатури це найстрашніше.
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Додано: Нед 25 чер, 2023 08:24
Shaman написав: Letusrock написав:
А якщо це ширма для підготовки повторного нападу з РБ?
Або зараз всі вагнерята звануть на харків?
якби Вагнер зараз повернувся в Україну, це була б манана небесна для МО РФ.
але дурних нема - вони оце такий кипиш в Раші навели, щоб піти помирати в Україні?
А цей вагнер досі існує?
А так все починалось...
Цікаво, в історії таке вже було?
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vt313
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Додано: Нед 25 чер, 2023 08:30
Shaman написав: lapay написав:
Частина коричневосороченьців підписали контракт з мінестерством нападу, інших розпустили, Рем втік в сусідню Австрію. Старенькій Гітлер здобув перемогу, хоч трохи надзюрив в репутаційний памперс.
нагадаю, що Гітлер особисто арестував Рема. як не старався, цю ситуацію не зміг уявити в сучасних реаліях. аналогія досить умовно, бо СА тоді було розгромлено, частину керівництва просто розстріляли. тут ми всього цього не бачимо.
з Пригожиним зрозуміло. а що з його людьми? де вони зараз будуть знаходитися? КОМУ підпорядковуватися? в Раші є один національний анклав, який живе за своїми законами, з'явиться ще військовий? така собі вагнерівська вольниця? з Вагнеру видачі немає?
питань багато, подивимось.
що реально сталося - можливо колись дізнаємось подробиці. наразі більше всього схоже на конфлікт веж Кремлю - хтось щось комусь доводив. й гадаю успішно довів. що отримав Вагнер та його керівники - ми ж не знаємо.
репутаційні втрати величезні. все більше людей розуміють (й в Раші, й за кордоном) що держава потроху (а то й не потроху) валиться. причому - миттєво. що тиждень тому хтось навіть думав, що будемо гадати - захоплять Мацкву чи ні? цікаво, що в головах було мешканців Рубльовки. наскільки вони уявляли, що станеться, якщо Вагнер заїде до них в гості? може, що Буча була розминкою?
upd дуже цікавить, що врешті-решт буде з Шойгу та Герасімовим
Вагнерівська січ.
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Додано: Нед 25 чер, 2023 08:32
vt313 написав: Shaman написав: Letusrock написав:
А якщо це ширма для підготовки повторного нападу з РБ?
Або зараз всі вагнерята звануть на харків?
якби Вагнер зараз повернувся в Україну, це була б манана небесна для МО РФ.
але дурних нема - вони оце такий кипиш в Раші навели, щоб піти помирати в Україні?
А цей вагнер досі існує?
А так все починалось...
Цікаво, в історії таке вже було?
Робін Гуд - "грабіж добре"/"гардеробний капюшон", якщо перекласти на мову
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Додано: Нед 25 чер, 2023 08:36
Shaman написав: Investor_K написав:
Пшик вийшов
ви чекали палаючий Кремль?
буде, але пізніше
яскравий приклад шкоди завищених очікувань. насправді, головні втрати - репутаційні. для диктатури це найстрашніше.
Очікування були, що було те було. Не палаючий кремль, але щось. А от яка шкода?
Думаю, диктатуру репутаційні втрати не цікавлять, на те вона і диктатура.
Сильні репутаційні втрати у політтехнологів, які почали щось прогнозувати. Вони викрутяться.
Але тут хтось мабудь таки вгадав. Його репутація піднялась.
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vt313
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