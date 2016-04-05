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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 44064407440844094410>
Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 06:57

Re: День довгих ножів

Частина коричневосороченьців підписали контракт з мінестерством нападу, інших розпустили, Рем втік в сусідню Австрію. Старенькій Гітлер здобув перемогу, хоч трохи надзюрив в репутаційний памперс.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 08:05

  lapay написав:Частина коричневосороченьців підписали контракт з мінестерством нападу, інших розпустили, Рем втік в сусідню Австрію. Старенькій Гітлер здобув перемогу, хоч трохи надзюрив в репутаційний памперс.

нагадаю, що Гітлер особисто арестував Рема. як не старався, цю ситуацію не зміг уявити в сучасних реаліях. аналогія досить умовно, бо СА тоді було розгромлено, частину керівництва просто розстріляли. тут ми всього цього не бачимо.

з Пригожиним зрозуміло. а що з його людьми? де вони зараз будуть знаходитися? КОМУ підпорядковуватися? в Раші є один національний анклав, який живе за своїми законами, з'явиться ще військовий? така собі вагнерівська вольниця? з Вагнеру видачі немає? :D питань багато, подивимось.

що реально сталося - можливо колись дізнаємось подробиці. наразі більше всього схоже на конфлікт веж Кремлю - хтось щось комусь доводив. й гадаю успішно довів. що отримав Вагнер та його керівники - ми ж не знаємо.

репутаційні втрати величезні. все більше людей розуміють (й в Раші, й за кордоном) що держава потроху (а то й не потроху) валиться. причому - миттєво. що тиждень тому хтось навіть думав, що будемо гадати - захоплять Мацкву чи ні? цікаво, що в головах було мешканців Рубльовки. наскільки вони уявляли, що станеться, якщо Вагнер заїде до них в гості? може, що Буча була розминкою?

upd дуже цікавить, що врешті-решт буде з Шойгу та Герасімовим 8)
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 25 чер, 2023 08:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 08:09

  Letusrock написав:А якщо це ширма для підготовки повторного нападу з РБ?
Або зараз всі вагнерята звануть на харків?

якби Вагнер зараз повернувся в Україну, це була б манана небесна для МО РФ.
але дурних нема - вони оце такий кипиш в Раші навели, щоб піти помирати в Україні?
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Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 08:17

Пшик вийшов
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 08:18

  flyman написав:...
1. ЗСУ прогавили момент хаоса і смути.
...

ти стільки разів це повторив...

ти футбольний вболівальник? напевне, завжди знаєш, як забити гол, а ось ці 11 невдах ніяк не можуть?

якщо так переймаєшся, ти знаєш де на тебе чекають - а може й не чекають :D

а поки ти на дивані, то не треба давати оцінки діям військових - вони краще за тебе знають, що робити. що, під час шухеру бійці на позиціях заклякли? в них автомати заклинило? чи може літаки перестали літати? нагадаю, Пригожин спеціально підкреслив - жодним чином не заважаю проведенню військових операцій. й звідки знялися ці 25 тис людей - ти звісно знаєш? (якщо їх взагалі було 25 тис)
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Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 08:21

  Investor_K написав:Пшик вийшов

ви чекали палаючий Кремль? :D
буде, але пізніше :lol:

яскравий приклад шкоди завищених очікувань. насправді, головні втрати - репутаційні. для диктатури це найстрашніше.
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Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 08:24

  Shaman написав:
  Letusrock написав:А якщо це ширма для підготовки повторного нападу з РБ?
Або зараз всі вагнерята звануть на харків?

якби Вагнер зараз повернувся в Україну, це була б манана небесна для МО РФ.
але дурних нема - вони оце такий кипиш в Раші навели, щоб піти помирати в Україні?


А цей вагнер досі існує?

А так все починалось...
Цікаво, в історії таке вже було?
vt313
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 08:30

Вагнерівська січ!

  Shaman написав:
  lapay написав:Частина коричневосороченьців підписали контракт з мінестерством нападу, інших розпустили, Рем втік в сусідню Австрію. Старенькій Гітлер здобув перемогу, хоч трохи надзюрив в репутаційний памперс.

нагадаю, що Гітлер особисто арестував Рема. як не старався, цю ситуацію не зміг уявити в сучасних реаліях. аналогія досить умовно, бо СА тоді було розгромлено, частину керівництва просто розстріляли. тут ми всього цього не бачимо.

з Пригожиним зрозуміло. а що з його людьми? де вони зараз будуть знаходитися? КОМУ підпорядковуватися? в Раші є один національний анклав, який живе за своїми законами, з'явиться ще військовий? така собі вагнерівська вольниця? з Вагнеру видачі немає? :D питань багато, подивимось.

що реально сталося - можливо колись дізнаємось подробиці. наразі більше всього схоже на конфлікт веж Кремлю - хтось щось комусь доводив. й гадаю успішно довів. що отримав Вагнер та його керівники - ми ж не знаємо.

репутаційні втрати величезні. все більше людей розуміють (й в Раші, й за кордоном) що держава потроху (а то й не потроху) валиться. причому - миттєво. що тиждень тому хтось навіть думав, що будемо гадати - захоплять Мацкву чи ні? цікаво, що в головах було мешканців Рубльовки. наскільки вони уявляли, що станеться, якщо Вагнер заїде до них в гості? може, що Буча була розминкою?

upd дуже цікавить, що врешті-решт буде з Шойгу та Герасімовим 8)

Вагнерівська січ. :shock:
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 08:32

  vt313 написав:
  Shaman написав:
  Letusrock написав:А якщо це ширма для підготовки повторного нападу з РБ?
Або зараз всі вагнерята звануть на харків?

якби Вагнер зараз повернувся в Україну, це була б манана небесна для МО РФ.
але дурних нема - вони оце такий кипиш в Раші навели, щоб піти помирати в Україні?


А цей вагнер досі існує?

А так все починалось...
Цікаво, в історії таке вже було?

Робін Гуд - "грабіж добре"/"гардеробний капюшон", якщо перекласти на мову
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 08:36

  Shaman написав:
  Investor_K написав:Пшик вийшов

ви чекали палаючий Кремль? :D
буде, але пізніше :lol:

яскравий приклад шкоди завищених очікувань. насправді, головні втрати - репутаційні. для диктатури це найстрашніше.


Очікування були, що було те було. Не палаючий кремль, але щось. А от яка шкода?
Думаю, диктатуру репутаційні втрати не цікавлять, на те вона і диктатура.

Сильні репутаційні втрати у політтехнологів, які почали щось прогнозувати. Вони викрутяться.
Але тут хтось мабудь таки вгадав. Його репутація піднялась.
vt313
 
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