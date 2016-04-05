Додано: Нед 25 чер, 2023 08:52

vt313 написав: Але тут хтось мабудь таки вгадав. Але тут хтось мабудь таки вгадав.

Отож. Саме вгадав.Цей випадок вкотре показав, наприклад, мені, що ми (пересічні. точніше справа не в тому, що пересічні, а ті, хто не працює в колі олігархів, міністрів, політиків вищого рангу, бандюків і т.д.) навіть приблизно не маємо інфи які там стосунки, процеси. Яка там кухня.В мене ще є яскравий приклад -- на валютгілці була купа версій і наче цифри, аргументи і т.д. руху курсу.А потім в газетенке наштовхнувся на інтерв'ю Стельмаха, де він прямим текстом -- та я був у відпустці, а один бізнесмен продавав іншому актив, і Рада НБУ (чи як там цей орган зветься) зробила зручний курс для одного.Зрозуміло, що глобальні процеси - це інше, і вони цілком піддаються аналізу тощо.Але отакі події меншого масштабу -- тільки знання кухні зсередини.До речі, по стриманній реакції високопосадовців світу можна сказати, що вони знали, що відбувається.З.и. на своїй роботі я б точно знав що чому і як. І воно було б ну дуже далеко від офіційної версії та офіційних мотивів.Звичайно головне не зануритися в конспірологію, але ж мова про наявність інфо, без якої лише занурення у догадки.