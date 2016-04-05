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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 25 чер, 2023 08:38
vt313 написав: Shaman написав: Letusrock написав:
А якщо це ширма для підготовки повторного нападу з РБ?
Або зараз всі вагнерята звануть на харків?
якби Вагнер зараз повернувся в Україну, це була б манана небесна для МО РФ.
але дурних нема - вони оце такий кипиш в Раші навели, щоб піти помирати в Україні?
А цей вагнер досі існує?
А так все починалось...
Цікаво, в історії таке вже було?
в кращих расеянських традиціях - який Вагнер? хлопці зустрілися, шукали місце де їм відпочити. так, багато зібралося, давно не бачилися - тому на вантажівках їхали. яка зброя, ви про що - все мисливське - так на великого звіра, а як же. чого вертушки падали - а хто його знає, в екіпажів спитайте, що у них сталося... й так далі
в історії диктатур було все - й загальний фінал теж однаковий. різниця в деталях - балкон, машина, люблячі громадяни, встигти добігти до лави підсудних чи просто втекти...
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Додано: Нед 25 чер, 2023 08:41
Shaman написав:
насправді, головні втрати - репутаційні. для диктатури це найстрашніше.
Ну пропаганда свою справу може зробити й з пам'яті ці негативні обставини замінити необхідним. =)
Фактично, якщо російські громадяни ще можуть адекватно аналізувати, то вони повинні розуміти про відсутність у країни сил для оперативного захисту й війна може початися в їх населених пунктах.
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Додано: Нед 25 чер, 2023 08:43
Investor_K написав:
Пшик вийшов
Кацапи, які вчора обісрані по самі вуха купляли авіаквитки до сусідніх країн за 200 тис. замість звичних 10-20 тис., сьогодні гордо питають: "хохли, що з обличчям?"))) Що ж, відповідаємо (цитую):
Ми дізналися, що угруповання в кілька тисяч людей може зробити за добу рейд до Москви і його куй зупинять. Це, звичайно, дуже страшна новина для нас усіх. Як нам тепер жити.
Ми дізналися, що якщо почати рейд на Москву, то Путін не буде вести себе, як бойовий вождь нації, а тупо сховається в бункері, буде чвякати-хуякати і в паніці дзвонити в Казахстан і Білорусь в пошуках підтримки. Яка страшна новина, тупо шок, що ж нам з цим робити?
Ми дізналися, що реакцією головнокомандувача другої армії світу на небезпеку будуть істеричні торги, і він погодиться на будь-які умови і пообіцяє навіть свого міністра оборони та головнокомандувача здати, аби тільки до нього не дійшли. Це дуже страшна новина, буквально паніка у нас.)))
Востаннє редагувалось fler
в Нед 25 чер, 2023 08:44, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 25 чер, 2023 08:44
vt313 написав: Shaman написав: Investor_K написав:
Пшик вийшов
ви чекали палаючий Кремль?
буде, але пізніше
яскравий приклад шкоди завищених очікувань. насправді, головні втрати - репутаційні. для диктатури це найстрашніше.
Очікування були, що було те було. Не палаючий кремль, але щось. А от яка шкода?
Думаю, диктатуру репутаційні втрати не цікавлять
, на те вона і диктатура.
Сильні репутаційні втрати у політтехнологів, які почали щось прогнозувати. Вони викрутяться.
Але тут хтось мабудь таки вгадав. Його репутація піднялась.
диктатура базується на репутації - мачо, самий сильний, ніхто не кине виклик. що це за диктатор, якщо будь-який військовий командир може - мені це не подобається, йду до тебе в столицю розбиратися з твоїми міністрами. це вже не диктатура, це по іншому називається
немає диктаторів, над якими сміються чи зневажають - вони швидко закінчуються.
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Додано: Нед 25 чер, 2023 08:44
Shaman написав:
в історії диктатур було все - й загальний фінал теж однаковий. різниця в деталях - балкон, машина, люблячі громадяни, встигти добігти до лави підсудних чи просто втекти...
А можна показати, просто цікаво.
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Додано: Нед 25 чер, 2023 08:51
Howl написав: Shaman написав:
насправді, головні втрати - репутаційні. для диктатури це найстрашніше.
Ну пропаганда свою справу може зробити й з пам'яті ці негативні обставини
замінити необхідним. =)
Фактично, якщо російські громадяни ще можуть адекватно аналізувати, то вони повинні розуміти про відсутність у країни сил для оперативного захисту й війна може початися в їх населених пунктах.
деякі речі не забуваються. вже нагадував про анекдот про Джона садівника та вівцю
в СРСР теж була пропаганда - але з часом вона перетворилася на анекдоти.
більшість населення не аналізує, воно якраз сприймає емоції. й так розуміння, що війна набагато ближче, чим здається. а доблесні герої-зеки-вагнерівці взагалі поруч.
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Додано: Нед 25 чер, 2023 08:52
vt313 написав:
Але тут хтось мабудь таки вгадав.
Отож. Саме вгадав.
Цей випадок вкотре показав, наприклад, мені, що ми (пересічні. точніше справа не в тому, що пересічні, а ті, хто не працює в колі олігархів, міністрів, політиків вищого рангу, бандюків і т.д.) навіть приблизно не маємо інфи які там стосунки, процеси. Яка там кухня.
В мене ще є яскравий приклад -- на валютгілці була купа версій і наче цифри, аргументи і т.д. руху курсу.
А потім в газетенке наштовхнувся на інтерв'ю Стельмаха, де він прямим текстом -- та я був у відпустці, а один бізнесмен продавав іншому актив, і Рада НБУ (чи як там цей орган зветься) зробила зручний курс для одного.
Зрозуміло, що глобальні процеси - це інше, і вони цілком піддаються аналізу тощо.
Але отакі події меншого масштабу -- тільки знання кухні зсередини.
До речі, по стриманній реакції високопосадовців світу можна сказати, що вони знали, що відбувається.
З.и. на своїй роботі я б точно знав що чому і як. І воно було б ну дуже далеко від офіційної версії та офіційних мотивів.
Звичайно головне не зануритися в конспірологію, але ж мова про наявність інфо, без якої лише занурення у догадки.
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Додано: Нед 25 чер, 2023 08:59
vt313 написав: Shaman написав:
в історії диктатур було все - й загальний фінал теж однаковий. різниця в деталях - балкон, машина, люблячі громадяни, встигти добігти до лави підсудних чи просто втекти...
А можна показати, просто цікаво.
що саме? коли військовий командир піднімав зброю на поточного диктатора? я думаю це було й не раз. колись успішно, колись ні. Південна Америка та Африка - поле для досліджень. конкретного диктатора й конкретний заколот, ні не наведу - не бачу необхідності марнувати час, детально вивчаючи.
Завдання донести до людей, що диктатура - дуже погані ліки, набагато гірше за хворобу - тому треба її за можливості уникати. Пояснити, за що стояли Майдани - а то деякі й досі цього не розуміють...
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Додано: Нед 25 чер, 2023 09:01
Shaman написав:
диктатура базується на репутації - мачо, самий сильний, ніхто не кине виклик. що це за диктатор, якщо будь-який військовий командир може - мені це не подобається, йду до тебе в столицю розбиратися з твоїми міністрами. це вже не диктатура, це по іншому називається
немає диктаторів, над якими сміються чи зневажають - вони швидко закінчуються.
Це погляд зі сторони. Всередині диктатури навряд таким переймаються.
Репутаційні втрати в результаті війни на порядок вищі ніж одноденний похід пригожина.
Який нічим і не завершився.
Ну і що? Всередині РФ це особливо не підриває диктатуру.
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Додано: Нед 25 чер, 2023 09:02
Shaman написав:
upd дуже цікавить, що врешті-решт буде з Шойгу та Герасімовим
нічого не буде...навіть догани
дід вже прилюдно виявив слабкість, навіщо це робити ще раз
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