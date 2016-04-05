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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 25 чер, 2023 09:02
detroytred написав:
...
В мене ще є яскравий приклад -- на валютгілці була купа версій і наче цифри, аргументи і т.д. руху курсу.
А потім в газетенке наштовхнувся на інтерв'ю Стельмаха, де він прямим текстом -- та я був у відпустці, а один бізнесмен продавав іншому актив, і Рада НБУ (чи як там цей орган зветься) зробила зручний курс для одного.
...
а що за бізнесмени чи актив? у нас в країні був лише один продаж, який за розмірами міг вплинути на валютний ринок - це продаж Криворіжсталі. але продавцем була держава. цей випадок?
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Shaman
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Додано: Нед 25 чер, 2023 09:03
Shaman написав:
ви чекали палаючий Кремль?
Я чекав на палаючу Рубльовку і вкрадені золоті унітази. які вивозять в бік Ростова
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Додано: Нед 25 чер, 2023 09:06
Shaman написав: detroytred написав:
...
В мене ще є яскравий приклад -- на валютгілці була купа версій і наче цифри, аргументи і т.д. руху курсу.
А потім в газетенке наштовхнувся на інтерв'ю Стельмаха, де він прямим текстом -- та я був у відпустці, а один бізнесмен продавав іншому актив, і Рада НБУ (чи як там цей орган зветься) зробила зручний курс для одного.
...
а що за бізнесмени чи актив? у нас в країні був лише один продаж, який за розмірами міг вплинути на валютний ринок - це продаж Криворіжсталі. але продавцем була держава. цей випадок?
ФІО не називав.
Вибачаюсь, але конкретно навіть рік не пригадаю.
Те, що таке інтерв'ю було і саме так по суті в нього Стельмах говорив - це я гарно запам'ятав. Бо вже мабуть двічі наводив цей приклад.
В інтерв'ю це було мимоходь. Отакі інсайди, як правило, спливають-вириваються-проскальзують мимоходь.
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detroytred
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