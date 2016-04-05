Вибачте за вульгарний жаргонізм (який у цій ситуації є єдино точним), але забздели і Путін, і Пригожин. Пригожин зрозумів, що не отримав масової підтримки для своєї авантюри і усвідомлював, що навіть якщо вдасться прорватися в Москву, то він не зможе завоювати й утримати владу.



А Путін, мабуть, зрозумів, що він може і не стримати прорив вагнерівців у Москву. А втрата Москви означатиме його фіаско, а через деякий час і ганебний фінал. У підсумку обидва уникли гіршого, але одночасно і Путін, і Пригожин показали свою слабкість, як і слабкість сучасної Росії. Автоматичної поразки Росії не буде. На нас ще чекає довга і наполеглива боротьба з монстром російського імперіалізму. Але цей імперіалістичний упир знову показав свою внутрішню слабкість. Його треба дотискати. Крок за кроком.



Що стосується фарсу з пригожинською авантюрою, то є у мене відчуття, що це ще не фінал. Путін не пробачить Пригожина. Зовні брутального, але внутрішньо боягузливого позера усунуть. Своїм бунтом він принизив російського диктатора, який не пробачить такого своєму колишньому «кухареві». Однак Путін укотре показав свою слабкість і вразливість. Для російських еліт і російських силовиків це вже діагноз. Усувати будуть і Путіна, але поступово і зовні непомітно.