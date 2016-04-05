detroytred написав:... В мене ще є яскравий приклад -- на валютгілці була купа версій і наче цифри, аргументи і т.д. руху курсу. А потім в газетенке наштовхнувся на інтерв'ю Стельмаха, де він прямим текстом -- та я був у відпустці, а один бізнесмен продавав іншому актив, і Рада НБУ (чи як там цей орган зветься) зробила зручний курс для одного. ...
а що за бізнесмени чи актив? у нас в країні був лише один продаж, який за розмірами міг вплинути на валютний ринок - це продаж Криворіжсталі. але продавцем була держава. цей випадок?
detroytred написав:... В мене ще є яскравий приклад -- на валютгілці була купа версій і наче цифри, аргументи і т.д. руху курсу. А потім в газетенке наштовхнувся на інтерв'ю Стельмаха, де він прямим текстом -- та я був у відпустці, а один бізнесмен продавав іншому актив, і Рада НБУ (чи як там цей орган зветься) зробила зручний курс для одного. ...
а що за бізнесмени чи актив? у нас в країні був лише один продаж, який за розмірами міг вплинути на валютний ринок - це продаж Криворіжсталі. але продавцем була держава. цей випадок?
ФІО не називав. Але чітко -- один бізнесмен продавав другому актив. За це ручаюсь, що саме так там сказано було.
Вибачаюсь, але конкретно навіть приблизно рік не пригадую.
Те, що таке інтерв'ю було і саме так по суті в нього Стельмах говорив - це я гарно запам'ятав. Бо вже мабуть двічі наводив цей приклад. В інтерв'ю це було мимоходь. Отакі інсайди, як правило, спливають-вириваються-проскальзують мимоходь.
Він і сказав це для показу -- варто мені було бути відсутнім і ось підлеглі самі творять. Про свою значимість. Що йому прийлося втрутитися і повернути.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 25 чер, 2023 09:18, всього редагувалось 2 разів.
detroytred написав:До речі, по стриманній реакції високопосадовців світу можна сказати, що вони знали, що відбувається.
акція пригожина була зпланована заздалегідь..."обстріл бази вагнерівців" -дешева імітація (підірвали 1-2 фугаси і зробили відео) вважаю, що команда (за яку зіграв пригожин) намагалась довести до діда свої "козирі", врешті дід зрозумів і почав перемовини за допомогою посередника луки...якби пуйло уперся рогом, то все б зайшло далі...а так може за тиждень бидло(нарід) на болотах забуде що таке сталось
які висновки для нас? мочіть всіх без розбору кольору і масті до речі , немаю довіри зовсім до легіонів і рдк
fler написав:... Ми дізналися, що якщо почати рейд на Москву, то Путін не буде вести себе, як бойовий вождь нації, а тупо сховається в бункері, буде чвякати-хуякати і в паніці дзвонити в Казахстан і Білорусь в пошуках підтримки. Яка страшна новина, тупо шок, що ж нам з цим робити? ...
Те, що Україна намагатиметься звільнити всі окуповані території без жодного поділу на «до» і «після» 24 лютого 2022 року, Київ сформулював дуже чітко. Здається, жоден із нинішніх партнерів України не сумнівається в цьому. Втім, ідея можливих переговорів дедалі частіше з’являється у високих кабінетах, де оцінюють потенційні шанси України на успіх в контрнаступі. Поки жодного примусу сідати за стіл переговорів з Росією немає, але, судячи з усього, термін дії цього карт-бланшу на звільнення територій без компромісів з Кремлем може обмежуватися наступними місяцями — до кінця року. І напряму залежатиме від ходу воєнної операції.
інтерес допомогти Україні відвоювати її території наштовхується на бажання попередити серйозну дестабілізацію в самій Росії. Країни Західної Європи, і частина політичної еліти США остерігаються як неконтрольованих внутрішніх процесів в РФ, що можуть бути спровоковані її поразкою, так і цементування залежності максимально слабкої Росії від Китаю.
Втім, Україні варто бути обачною і зважати на ряд ризиків та викликів на дипломатичному полі. Перший з них, це ядерний шантаж з боку Росії. Хоча ймовірність застосування Росією тактичної ядерної зброї оцінюється як низька, до можливості її застосування в разі спроб звільнення Криму, наприклад, на Заході ставляться достатньо серйозно. І замість дій на випередження, багато хто схильний розмірковувати, а чи варто Україні наполягати на звільненні півострова. ... Другий виклик — це фактор Китаю і його можлива роль посередника для врегулювання. У цього ризика декілька вимірів. По-перше, Китай керуватиметься власними інтересами: від потрібного йому ослаблення, але не повної поразки Росії - до зміцнення політичних та економічних зв’язків з Європою, зокрема, західною. Можливе посередництво Пекіна для врегулювання конфлікту — це заявка на участь у формуванні поствоєнної архітектури в Європі. І це саме по собі лише підкреслює глобальне значення війни Росії проти України. ... Третім дипломатичним ризиком для України може бути рішення декого з її партнерів на користь затяжного конфлікту і «нормандизації» політичного процесу навколо статус-кво. Гра в переговори, до речі, може короткотерміново стати одним з пріоритетів Кремля. Особливо, якщо контрнаступальні спроби Україні матимуть успіх.
prodigy написав: за тиждень бидло(нарід) на болотах забуде що таке сталось
Теж так вважаю.
З таким потоком, який сипеться на голову пересічному в сучасному світі, забувається усе і вся. Зокрема особистих!!! образ і втрат)))
Команда «Потьомкіна» повела корабель, разом з міноносцем № 267, до румунського порту Констанца, де 20 червня передала представникам іноземних консульств та пресі звернення «До всього цивілізованого світу» та «До всіх європейських держав», в яких роз'яснила мету своєї боротьби. Румунська влада відмовилася надати бунтівному кораблю необхідні припаси. Панцерник зробив рейд до Феодосії, але при спробі зійти на берег по них відкрили вогонь.
Витративши всі запаси палива і продовольства, моряки вирішили здатися румунській владі.
якщо зробити припущення, що пригожин вирушив у рейд до москви з частиною своїх сил (пару тисяч залишились у ростові), то навіть 15-18к це потужне "бандформирование", блокувати яке можливо тільки на відкритому просторі (а потім накрити су24, су25 або артою і мінометами) але уткін і Ко має досвід таких варіантів, і якщо 15к "разсредоточиваются" на тисячу дрг по 15 бойовиків, особливо цікаво, що там майже скрізь лісиста місцевість, то ловити їх можна до року або більше(вони чудово орієнтуються і знають розташування вч для захвату арсеналів і поповнення бк)
з історії минулих нападів на пости гаї(гбдд)-щоб знешкодити 3-4 нападників влада на Кавказі завіювала 2-3 БТРа і 40-50 нацгвардійців уявіть скільки зусиль потребує ліквідація 500-800 ДРГ (проффі а не аматорів) ?
prodigy написав:але уткін і Ко має досвід таких варіантів, і якщо 15к "разсредоточиваются" на тисячу дрг по 15 бойовиків, особливо цікаво, що там майже скрізь лісиста місцевість, то ловити їх можна до року або більше(вони чудово орієнтуються і знають розташування вч для захвату арсеналів і поповнення бк)
Тоді виникає питання чому наші досі не відправили такими шляхами та тактикою "РДК" чисельністю навіть і 30к+ осіб?
З.и. ну дуже, скажімо так, дивна думка: *Олексій Данілов не сумнівається, що Медведчук допомагав Пригожину. Втім, яка у нього була мотивація - невідомо.
«Медведчук є власником кількох мереж АЗС і саме там воєнні злочинці безкоштовно заправлялися пальним та харчувалися», - сказав він. https://varta1.com.ua/news/do-buntu-pri ... 66857.html Тобто медведчук, який там висить на волосині і залежить по самі вуха від кума, приймав участь?
Вибачте за вульгарний жаргонізм (який у цій ситуації є єдино точним), але забздели і Путін, і Пригожин. Пригожин зрозумів, що не отримав масової підтримки для своєї авантюри і усвідомлював, що навіть якщо вдасться прорватися в Москву, то він не зможе завоювати й утримати владу.
А Путін, мабуть, зрозумів, що він може і не стримати прорив вагнерівців у Москву. А втрата Москви означатиме його фіаско, а через деякий час і ганебний фінал. У підсумку обидва уникли гіршого, але одночасно і Путін, і Пригожин показали свою слабкість, як і слабкість сучасної Росії. Автоматичної поразки Росії не буде. На нас ще чекає довга і наполеглива боротьба з монстром російського імперіалізму. Але цей імперіалістичний упир знову показав свою внутрішню слабкість. Його треба дотискати. Крок за кроком.
Що стосується фарсу з пригожинською авантюрою, то є у мене відчуття, що це ще не фінал. Путін не пробачить Пригожина. Зовні брутального, але внутрішньо боягузливого позера усунуть. Своїм бунтом він принизив російського диктатора, який не пробачить такого своєму колишньому «кухареві». Однак Путін укотре показав свою слабкість і вразливість. Для російських еліт і російських силовиків це вже діагноз. Усувати будуть і Путіна, але поступово і зовні непомітно.