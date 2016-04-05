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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4408440944104411
Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 10:57

  detroytred написав:
  prodigy написав:але уткін і Ко має досвід таких варіантів, і якщо 15к "разсредоточиваются" на тисячу дрг по 15 бойовиків, особливо цікаво, що там майже скрізь лісиста місцевість, то ловити їх можна до року або більше(вони чудово орієнтуються і знають розташування вч для захвату арсеналів і поповнення бк)

Тоді виникає питання чому наші досі не відправили такими шляхами та тактикою "РДК" чисельністю навіть і 30к+ осіб?

Прекрасне питання, на яке нажаль ніхто відповіді не дасть.
Від нашої границі до Москви така ж відстань як і від Воронежа до Москви.

Між-іншим про "танки на Москву" я говорив ще десь рік тому, з мне всі тоді відверто сміялись. Зараз ці олухи дивуються, "а чому ще Пригожин на пішов і не взяв Москву, вже ж так просто".
andrijk777
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