detroytred написав:prodigy написав:але уткін і Ко має досвід таких варіантів, і якщо 15к "разсредоточиваются" на тисячу дрг по 15 бойовиків, особливо цікаво, що там майже скрізь лісиста місцевість, то ловити їх можна до року або більше(вони чудово орієнтуються і знають розташування вч для захвату арсеналів і поповнення бк)
Тоді виникає питання чому наші досі не відправили такими шляхами та тактикою "РДК" чисельністю навіть і 30к+ осіб?
Прекрасне питання, на яке нажаль ніхто відповіді не дасть.
Від нашої границі до Москви така ж відстань як і від Воронежа до Москви.
Між-іншим про "танки на Москву" я говорив ще десь рік тому, з мне всі тоді відверто сміялись. Зараз ці олухи дивуються, "а чому ще Пригожин на пішов і не взяв Москву, вже ж так просто".