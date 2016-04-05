prodigy написав:але уткін і Ко має досвід таких варіантів, і якщо 15к "разсредоточиваются" на тисячу дрг по 15 бойовиків, особливо цікаво, що там майже скрізь лісиста місцевість, то ловити їх можна до року або більше(вони чудово орієнтуються і знають розташування вч для захвату арсеналів і поповнення бк)
Тоді виникає питання чому наші досі не відправили такими шляхами та тактикою "РДК" чисельністю навіть і 30к+ осіб?
З.и. ну дуже, скажімо так, дивна думка: *Олексій Данілов не сумнівається, що Медведчук допомагав Пригожину. Втім, яка у нього була мотивація - невідомо.
«Медведчук є власником кількох мереж АЗС і саме там воєнні злочинці безкоштовно заправлялися пальним та харчувалися», - сказав він. https://varta1.com.ua/news/do-buntu-pri ... 66857.html Тобто медведчук, який там висить на волосині і залежить по самі вуха від кума, приймав участь?
Вибачте за вульгарний жаргонізм (який у цій ситуації є єдино точним), але забздели і Путін, і Пригожин. Пригожин зрозумів, що не отримав масової підтримки для своєї авантюри і усвідомлював, що навіть якщо вдасться прорватися в Москву, то він не зможе завоювати й утримати владу.
А Путін, мабуть, зрозумів, що він може і не стримати прорив вагнерівців у Москву. А втрата Москви означатиме його фіаско, а через деякий час і ганебний фінал. У підсумку обидва уникли гіршого, але одночасно і Путін, і Пригожин показали свою слабкість, як і слабкість сучасної Росії. Автоматичної поразки Росії не буде. На нас ще чекає довга і наполеглива боротьба з монстром російського імперіалізму. Але цей імперіалістичний упир знову показав свою внутрішню слабкість. Його треба дотискати. Крок за кроком.
Що стосується фарсу з пригожинською авантюрою, то є у мене відчуття, що це ще не фінал. Путін не пробачить Пригожина. Зовні брутального, але внутрішньо боягузливого позера усунуть. Своїм бунтом він принизив російського диктатора, який не пробачить такого своєму колишньому «кухареві». Однак Путін укотре показав свою слабкість і вразливість. Для російських еліт і російських силовиків це вже діагноз. Усувати будуть і Путіна, але поступово і зовні непомітно.
prodigy написав:але уткін і Ко має досвід таких варіантів, і якщо 15к "разсредоточиваются" на тисячу дрг по 15 бойовиків, особливо цікаво, що там майже скрізь лісиста місцевість, то ловити їх можна до року або більше(вони чудово орієнтуються і знають розташування вч для захвату арсеналів і поповнення бк)
Тоді виникає питання чому наші досі не відправили такими шляхами та тактикою "РДК" чисельністю навіть і 30к+ осіб?
Прекрасне питання, на яке нажаль ніхто відповіді не дасть. Від нашої границі до Москви така ж відстань як і від Воронежа до Москви.
Між-іншим про "танки на Москву" я говорив ще десь рік тому, з мне всі тоді відверто сміялись. Зараз ці олухи дивуються, "а чому ще Пригожин на пішов і не взяв Москву, вже ж так просто".
Якийсь інфантилізм. Невже нема розуміння, що якби колонами на Москву йшли не вчорашні союзники (по яким важко прийняти швидке і однозначне рішення на знищення), а безкомпромісні вороги (якими є для них ЗСУ) , то ця колона і 50 км не пройшла б?
Hotab написав:Якийсь інфантилізм. Невже нема розуміння, що якби колонами на Москву йшли не вчорашні союзники (по яким важко прийняти швидке і однозначне рішення на знищення), а безкомпромісні вороги (якими є для них ЗСУ) , то ця колона і 50 км не пройшла б?
Почекайте, було про "але уткін і Ко має досвід таких варіантів, і якщо 15к "разсредоточиваются" на тисячу дрг по 15 бойовиків, особливо цікаво, що там майже скрізь лісиста місцевість, то ловити їх можна до року або більше(вони чудово орієнтуються і знають розташування вч для захвату арсеналів і поповнення бк)".
Нема чого чекати. Коли 15 тисяч ВЖЕ під Москвою, то якусь кашу заварити можна ( хоча сильно це вдалося 30-тисячному угрупуванню під Києвом у лютому 2022 року?) Але хто пустить під Москву таку армаду ЗСУ? Невже тут хтось не розуміє, що просто «не знали, що з ними робити», а не «не мали чим робити»?? Бо прекрасно розуміли, що ці 20 тисяч з панцирами ціною по кілька мільйонів доларів та РСЗО завтра треба в Україні, а не в металоломі.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 25 чер, 2023 11:27, всього редагувалось 1 раз.
З іншого боку: якщо пригожину головне гроші і у його патріотизм, якось слабо віриться, бо патріот -- або не піде під час війни на столицю; або якщо і піде (з міркувань, що це настільки важливо), то не поступиться в кінці шляху. То чому його досі не купив з потрохами Захід??? І він не завершив свою місію.
З цим пригожиним, вагнеру, походом більше питань, ніж відповідей...
І де роль в цьому дійстві, що відбулося, феесбе? Все ж таки вона є стовпом режиму пу, тіньовою основою влади в країні. Якось чути тільки МО і ЧВК.
Hotab написав:Невже тут хтось не розуміє, що просто «не знали, що з ними робити»
Ключовий момент. Якщо не знають, що з ними робити, то мовчать або хоча б не роблять отаких різких заяв (зрадники, понесуть кару і т.д.). І після отакої заяви (показ своєї позиції, що на боці шойгу, герасимова. Що публічно! визначив зрадником і бажаєш покарання. Рубиш мости.) ... нічого не роблять.
Таке можливо за умов, якщо напевно знаєш, що цей зрадник і не збирається йти далі. Імхо. Це я до того, що можливі будь-які припущення, а не категоричне: *Аналітики ISW називають абсурдними припущення про те, що заколот Пригожина, реакція російської влади та посередництво Лукашенка були інсценовані Кремлем.* https://varta1.com.ua/news/analitiki-po ... 66853.html
Але щоб це не було, саме прикре - що роіся легко витримала цей краш-тест.
Довго мовчати ніяк не можна. І так чимало часу пропагандони не знали , що казати, бо лінія партії мовчить. Мабуть довго пробували домовитись, а коли не вийшло, то озвучили позицію «зрадник».
Лука явно тут ні до чого. Петрушка, якій сказали що треба передати. А передав Лука ясно і конкретно: червона лінія знаходиться там і там. Після неї вся авіація буде вже не лякати, а кришити. Техніка в колонах на трасі - це ідеальна ціль. І 3-4 (а хай навіть 5 ) Панцирів довго не протримаються. Коротше, походи на столицю колонами вже давно відпрацьований фіасковий варіант. На понт взяти не вдалося, довелось увімкнути задню і приймати варіант миротворця Луки. Пригожина можна списати, його особовий склад буде в ЗС мордора. Саме те, чого і вимагали від Пригожина. А йому самому дорога туди, куди мріє наш тернопільський вʼязень- філіпіни та інші Сомалі. Де можна тихо і багато жити, поки не знайшли і не ліквідували.