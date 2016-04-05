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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4407440844094410
Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 12:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

На поточний момент Україна ж виграла від цієї комедії чи ні?
Утрата техніки ворога є. Може якийсь психологічний момент також є.
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 12:20

detroytred ,

І все рівно пішли на понт?

Тому що це десяток повнокровних бригад, яким місцезнаходження фронті!! Це як оте все, що у нас в резерві для контрнаступу!! Чому б не блєфувати, вірячи, що такі резерви побояться нищити. А коли зрозуміли, що не повелись, нищити будуть, пішов відкат.
Україна ж виграла від цієї комедії чи ні?


Краще ніж якби цього Пригожин не замутив взагалі (все-таки авіацію побили трохи) , гірше ніж, могло б бути, якби не включив він задню.
До наших мінусів я б відніс заяву Мазур про початок широкомасштабного контрнаступу. От тепер 15-ти доларовий цокольно-тернопільський непотріб буде з повним правом і придуркуватою іронією запитувати «де результати??!» Ненче воно щось для наступу дало чи зробило.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 25 чер, 2023 12:27, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 12:23

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:
  prodigy написав:але уткін і Ко має досвід таких варіантів, і якщо 15к "разсредоточиваются" на тисячу дрг по 15 бойовиків, особливо цікаво, що там майже скрізь лісиста місцевість, то ловити їх можна до року або більше(вони чудово орієнтуються і знають розташування вч для захвату арсеналів і поповнення бк)
Тоді виникає питання чому наші досі не відправили такими шляхами та тактикою "РДК" чисельністю навіть і 30к+ осіб?

Прекрасне питання, на яке нажаль ніхто відповіді не дасть.
Від нашої границі до Москви така ж відстань як і від Воронежа до Москви.

Між-іншим про "танки на Москву" я говорив ще десь рік тому, з мне всі тоді відверто сміялись. Зараз ці олухи дивуються, "а чому ще Пригожин на пішов і не взяв Москву, вже ж так просто".
Один виявляється в армії 25 років штани протирав і не знає що ДРГ не діє на глибину в 1000 км...за виключенням якщо вони не смертники.
Другий реагує емоційно на те що йому подобається не маючи зеленого уявлення що знайти на 500-800 груп ДРГ від 4000 до 10000 смертників навіть у нас - багатенько.

В чому різниця пригожинців - вони дома і завжди знайдуть того хто їх прихистить
А хто прихистить український спецназ?

ПС
по штату мирного часу - я старшина роти
по штату військового - командир ДРГ
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 12:24

  Howl написав:На поточний момент Україна ж виграла від цієї комедії чи ні?
Утрата техніки ворога є. Може якийсь психологічний момент також є.

Безумовно виграла.

Питання лише в тому наскільки використає оркостан собі на пользу. Тобто чи прискорить свій перехід на військові рейки, чи сплотниться навколо путловлади.
Чи, як визначив вище колега Шаман, навпаки.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 12:34

  budivelnik написав:В чому різниця пригожинців - вони дома і завжди знайдуть того хто їх прихистить

Не знайдуть.
Бо підтримки пригожинців населенням не було. А з антирекламою від влади б тим паче.

Виявляється, командир ДРГ в ГСВГ штани протирав, бо не визначає наявного.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 12:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Бо підтримки пригожинців населенням не було.
Дурень думкою багатіє..або сліпий і не бачив кадрів з того ж ростова
ПС
Якщо є 15000 осіб в основному зеки і вони рухаються по паралельним маршрутам в напрямку ростов-москва...то в першу чергу, простий прапорщик виявив би хто з цих 15000 є місцевим для кожного з маршрутів і скомпонував би групу таким чином щов в ній були уроженці місць через які буде проходити рух...
Тільки таким чином можна рухатись знаючи що пішим порядком рух займе від 20 днів
Транспортом - тільки цивільним
Групи на військовій техніці будуть виявлені на раз/два.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 12:45

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Бо підтримки пригожинців населенням не було.
Дурень думкою багатіє..або сліпий і не бачив кадрів з того ж ростова
ПС
Якщо є 15000 осіб в основному зеки і вони рухаються по паралельним маршрутам в напрямку ростов-москва...то в першу чергу, простий прапорщик виявив би хто з цих 15000 є місцевим для кожного з маршрутів і скомпонував би групу таким чином щов в ній були уроженці місць через які буде проходити рух...
Тільки таким чином можна рухатись знаючи що пішим порядком рух займе від 20 днів
Транспортом - тільки цивільним
Групи на військовій техніці будуть виявлені на раз/два.

Точно ти збагатів - є в групі місцевий (мешканець одного села, міста), то й чомусь по всьому маршруту знайде для групи (знайдеться) підтримка серед населення.
Вигадай щось ліпше.

Бо в сусідньому селі *поб'ють палками*, донесуть. Якщо не в своєму ж сусіди.
Тим паче зеків.

Кадри з Ростова були, що одні ходять і їм побоку, а інші виговорюють вагнерам, що так ніззя.
Чи ти сліпий.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 25 чер, 2023 12:51, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 12:48

Відбулася генеральна репетиція "ГКЧП".

  detroytred написав:Але щоб це не було, саме прикре - що роіся легко витримала цей краш-тест.

Ні, креш-тест показав, що кілька озброєних бригад можуть пройти пів РФ і не зустріти опору.

Ніби Афганістан із польовими командирами, а не супер держава із ЯЗ.

Якщо буде "парад суверинітетів", то центр не зможе швидко відреагувати.

Відбулася генеральна репетиція "ГКЧП".
Востаннє редагувалось flyman в Нед 25 чер, 2023 12:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 12:53

  flyman написав:Відбулася генеральна репетиція "ГКЧП".

Будемо сподіватися.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 13:04

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:Бо підтримки пригожинців населенням не було.
Дурень думкою багатіє..або сліпий і не бачив кадрів з того ж ростова
ПС
Якщо є 15000 осіб в основному зеки і вони рухаються по паралельним маршрутам в напрямку ростов-москва...то в першу чергу, простий прапорщик виявив би хто з цих 15000 є місцевим для кожного з маршрутів і скомпонував би групу таким чином щов в ній були уроженці місць через які буде проходити рух...
Тільки таким чином можна рухатись знаючи що пішим порядком рух займе від 20 днів
Транспортом - тільки цивільним
Групи на військовій техніці будуть виявлені на раз/два.

Точно ти збагатів - є в групі місцевий (мешканець одного села, міста), то й чомусь по всьому маршруту знайде для групи (знайдеться) підтримка серед населення.
Вигадай щось ліпше.

Бо в сусідньому селі *поб'ють палками*, донесуть. Якщо не в своєму ж сусіди.
Тим паче зеків.
Дурень як чогось не зрозуміє - то обовязково збреше...
ТМ(с) Народна Мудрість
1 Я відразу розкритикував твоє припущення про можливість руху 500-800ДРГ на глибину 1000 км, бо глибина більше як 2 добових переходи - це смерть всієї групи у 85% випадків
2 При цьому, якби мене спитали а чи можна зробити щось подібне взагалі, без привязки що люди повинні повернутись - я б описав наступне
а - скомпонувати групи з тих хто знає місцевість по якій буде йти рух , при цьому місцевість не потрібно знати на всій тривалості маршруту, достатньо кілька точок з радіусом в 20 км по маршруту руху , з відстанями приблизно 200-400 км між точками
б - так як пішки чи військовою технікою шансів пройти мізер , то групи повинні рухатись на цивільних вантажівках..між блокпостами.
Тобто
Спочатку йде легковик яким керує цивільний у цивільному з легальними документами РФ і визначає блокпости передаючи їнформацію про їх місцезнаходження
За легковиком йдуть цивільні вантажівки(не колоною) які перевозять групу...
За 2-4-10 км перед блокпостом( визначається точка де можна вивантажитись непомітно ) врупа спішується, обходить блок пост..і це може зайняти 5-30 годин, бо у вантажівці не можна залишати спорядження, продукти і так далі
Тобто вантажівка повинна очікувати групу до доби часу на кожному з блокпостів, а вантажівок треба кілька сотень

І одне діло коли це роблять громадяни росії..і зовсім інше коли Громадяни України...

Тому пенсіонере, свої знання про ринок ти продемонстрував чудово , тут навіть зайвий раз доказувати що в економіці ти невіглас - думаю на цій гілці не треба
Але припущення що 500-800 ДРГ можуть зайти на глибину в 1000 км - я розумію що міг припустити який цивільний який навіть стройбаті не був...але офіцер на пенсії ...ти точно викладав цеглу в військовому училищі? а не в пту?
budivelnik
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