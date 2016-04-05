На поточний момент Україна ж виграла від цієї комедії чи ні?
Утрата техніки ворога є. Може якийсь психологічний момент також є.
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Додано: Нед 25 чер, 2023 12:18
Re: Напад росії і білорусі на Україну
На поточний момент Україна ж виграла від цієї комедії чи ні?
Утрата техніки ворога є. Може якийсь психологічний момент також є.
Додано: Нед 25 чер, 2023 12:20
detroytred ,
Тому що це десяток повнокровних бригад, яким місцезнаходження фронті!! Це як оте все, що у нас в резерві для контрнаступу!! Чому б не блєфувати, вірячи, що такі резерви побояться нищити. А коли зрозуміли, що не повелись, нищити будуть, пішов відкат.
Краще ніж якби цього Пригожин не замутив взагалі (все-таки авіацію побили трохи) , гірше ніж, могло б бути, якби не включив він задню.
До наших мінусів я б відніс заяву Мазур про початок широкомасштабного контрнаступу. От тепер 15-ти доларовий цокольно-тернопільський непотріб буде з повним правом і придуркуватою іронією запитувати «де результати??!» Ненче воно щось для наступу дало чи зробило.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 25 чер, 2023 12:27, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Нед 25 чер, 2023 12:23
Один виявляється в армії 25 років штани протирав і не знає що ДРГ не діє на глибину в 1000 км...за виключенням якщо вони не смертники.
Другий реагує емоційно на те що йому подобається не маючи зеленого уявлення що знайти на 500-800 груп ДРГ від 4000 до 10000 смертників навіть у нас - багатенько.
В чому різниця пригожинців - вони дома і завжди знайдуть того хто їх прихистить
А хто прихистить український спецназ?
ПС
по штату мирного часу - я старшина роти
по штату військового - командир ДРГ
Додано: Нед 25 чер, 2023 12:24
Безумовно виграла.
Питання лише в тому наскільки використає оркостан собі на пользу. Тобто чи прискорить свій перехід на військові рейки, чи сплотниться навколо путловлади.
Чи, як визначив вище колега Шаман, навпаки.
Додано: Нед 25 чер, 2023 12:34
Додано: Нед 25 чер, 2023 12:41
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Дурень думкою багатіє..або сліпий і не бачив кадрів з того ж ростова
ПС
Якщо є 15000 осіб в основному зеки і вони рухаються по паралельним маршрутам в напрямку ростов-москва...то в першу чергу, простий прапорщик виявив би хто з цих 15000 є місцевим для кожного з маршрутів і скомпонував би групу таким чином щов в ній були уроженці місць через які буде проходити рух...
Тільки таким чином можна рухатись знаючи що пішим порядком рух займе від 20 днів
Транспортом - тільки цивільним
Групи на військовій техніці будуть виявлені на раз/два.
Додано: Нед 25 чер, 2023 12:45
Точно ти збагатів - є в групі місцевий (мешканець одного села, міста), то й чомусь по всьому маршруту знайде для групи (знайдеться) підтримка серед населення.
Вигадай щось ліпше.
Бо в сусідньому селі *поб'ють палками*, донесуть. Якщо не в своєму ж сусіди.
Тим паче зеків.
Кадри з Ростова були, що одні ходять і їм побоку, а інші виговорюють вагнерам, що так ніззя.
Чи ти сліпий.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 25 чер, 2023 12:51, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 25 чер, 2023 12:48
Відбулася генеральна репетиція "ГКЧП".
Ні, креш-тест показав, що кілька озброєних бригад можуть пройти пів РФ і не зустріти опору.
Ніби Афганістан із польовими командирами, а не супер держава із ЯЗ.
Якщо буде "парад суверинітетів", то центр не зможе швидко відреагувати.
Відбулася генеральна репетиція "ГКЧП".
Востаннє редагувалось flyman в Нед 25 чер, 2023 12:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 25 чер, 2023 12:53
Додано: Нед 25 чер, 2023 13:04
Дурень як чогось не зрозуміє - то обовязково збреше...
ТМ(с) Народна Мудрість
1 Я відразу розкритикував твоє припущення про можливість руху 500-800ДРГ на глибину 1000 км, бо глибина більше як 2 добових переходи - це смерть всієї групи у 85% випадків
2 При цьому, якби мене спитали а чи можна зробити щось подібне взагалі, без привязки що люди повинні повернутись - я б описав наступне
а - скомпонувати групи з тих хто знає місцевість по якій буде йти рух , при цьому місцевість не потрібно знати на всій тривалості маршруту, достатньо кілька точок з радіусом в 20 км по маршруту руху , з відстанями приблизно 200-400 км між точками
б - так як пішки чи військовою технікою шансів пройти мізер , то групи повинні рухатись на цивільних вантажівках..між блокпостами.
Тобто
Спочатку йде легковик яким керує цивільний у цивільному з легальними документами РФ і визначає блокпости передаючи їнформацію про їх місцезнаходження
За легковиком йдуть цивільні вантажівки(не колоною) які перевозять групу...
За 2-4-10 км перед блокпостом( визначається точка де можна вивантажитись непомітно ) група спішується, обходить блок пост..і це може зайняти 5-30 годин, бо у вантажівці не можна залишати спорядження, продукти і так далі
Тобто вантажівка повинна очікувати групу до доби часу в якійсь точці після блокпоста щоб завантажити непомітно групу і продовжити рух, а вантажівок треба кілька сотень
І одне діло коли це роблять громадяни росії..і зовсім інше коли Громадяни України...
Тому пенсіонере, свої знання про ринок ти продемонстрував чудово , тут навіть зайвий раз доказувати що в економіці ти невіглас - думаю на цій гілці не треба
Але припущення що 500-800 ДРГ можуть зайти на глибину в 1000 км - я розумію що міг припустити який цивільний який навіть стройбаті не був...але офіцер на пенсії ...ти точно викладав цеглу в військовому училищі? а не в пту?
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