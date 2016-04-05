budivelnik написав:

detroytred написав: budivelnik написав: Дурень думкою багатіє..або сліпий і не бачив кадрів з того ж ростова

ПС

Якщо є 15000 осіб в основному зеки і вони рухаються по паралельним маршрутам в напрямку ростов-москва...то в першу чергу, простий прапорщик виявив би хто з цих 15000 є місцевим для кожного з маршрутів і скомпонував би групу таким чином щов в ній були уроженці місць через які буде проходити рух...

Тільки таким чином можна рухатись знаючи що пішим порядком рух займе від 20 днів

Транспортом - тільки цивільним

Групи на військовій техніці будуть виявлені на раз/два. Дурень думкою багатіє..або сліпий і не бачив кадрів з того ж ростоваПСЯкщо є 15000 осіб в основному зеки і вони рухаються по паралельним маршрутам в напрямку ростов-москва...то в першу чергу, простий прапорщик виявив би хто з цих 15000 є місцевим для кожного з маршрутів і скомпонував би групу таким чином щов в ній були уроженці місць через які буде проходити рух...Тільки таким чином можна рухатись знаючи що пішим порядком рух займе від 20 днівТранспортом - тільки цивільнимГрупи на військовій техніці будуть виявлені на раз/два.

Точно ти збагатів - є в групі місцевий (мешканець одного села, міста), то й чомусь по всьому маршруту знайде для групи (знайдеться) підтримка серед населення.

Вигадай щось ліпше.



Бо в сусідньому селі *поб'ють палками*, донесуть. Якщо не в своєму ж сусіди.

Тим паче зеків. Точно ти збагатів - є в групі місцевий (мешканець одного села, міста), то й чомусь по всьому маршруту знайде для групи (знайдеться) підтримка серед населення.Вигадай щось ліпше.Бо в сусідньому селі *поб'ють палками*, донесуть. Якщо не в своєму ж сусіди.Тим паче зеків.

Дурень як чогось не зрозуміє - то обовязково збреше...ТМ(с) Народна Мудрість1 Я відразу розкритикував твоє припущення про можливість руху 500-800ДРГ на глибину 1000 км, бо глибина більше як 2 добових переходи - це смерть всієї групи у 85% випадків2 При цьому, якби мене спитали а чи можна зробити щось подібне взагалі, без привязки що люди повинні повернутись - я б описав наступнеа - скомпонувати групи з тих хто знає місцевість по якій буде йти рух , при цьому місцевість не потрібно знати на всій тривалості маршруту, достатньо кілька точок з радіусом в 20 км по маршруту руху , з відстанями приблизно 200-400 км між точкамиб - так як пішки чи військовою технікою шансів пройти мізер , то групи повинні рухатись на цивільних вантажівках..між блокпостами.ТобтоСпочатку йде легковик яким керує цивільний у цивільному з легальними документами РФ і визначає блокпости передаючи їнформацію про їх місцезнаходженняЗа легковиком йдуть цивільні вантажівки(не колоною) які перевозять групу...За 2-4-10 км перед блокпостом( визначається точка де можна вивантажитись непомітно ) група спішується, обходить блок пост..і це може зайняти 5-30 годин, бо у вантажівці не можна залишати спорядження, продукти і так даліТобто вантажівка повинна очікувати групу до доби часу в якійсь точці після блокпоста щоб завантажити непомітно групу і продовжити рух, а вантажівок треба кілька сотеньІ одне діло коли це роблять громадяни росії..і зовсім інше коли Громадяни України...Тому пенсіонере, свої знання про ринок ти продемонстрував чудово , тут навіть зайвий раз доказувати що в економіці ти невіглас - думаю на цій гілці не требаАле припущення що 500-800 ДРГ можуть зайти на глибину в 1000 км - я розумію що міг припустити який цивільний який навіть стройбаті не був...але офіцер на пенсії ...ти точно викладав цеглу в військовому училищі? а не в пту?