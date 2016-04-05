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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4408440944104411
Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 13:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Питання лише в тому наскільки використає оркостан собі на пользу. Тобто чи прискорить свій перехід на військові рейки, чи сплотниться навколо путловлади.
Якщо вони не зробили це раніше, то чому саме зараз? Ну збунтувався кухар, але нічого такого бажаного не трапилося. Апарат буде працювати й проводити виправні заходи для учасників підтримки кухаря.
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 13:20

  Howl написав:На поточний момент Україна ж виграла від цієї комедії чи ні?.

"Станом на зараз:

- Знищено багато бортів авіації, в тому числі дорогоцінні 3 одиниці авіації розвідки та радіоелектронної боротьби.

- Взірвані та перериті мости і дороги по глибокому тилу РФ. Нафтобаза🤣 Уявляю стан свідомості губернаторів, чиновників, цивільних та ментів.

- Абсолютний шок в російських еліт. Борти з Мск на СПб шурували без перестанку.

- Десятки загиблих. Лише з інцидентів які зафіксовані - це десяток вагнерівців і десяток представників «военной полиции» та прикордонників ФСБ.

- Криза для «кадировців». З одного боку вони зрозуміли, що останній резерв Путіна. З іншого - зрозуміли, що РФ в любий момент посипеться і треба думати кожен за себе. На даний момент перемогли «пригожинці», які посунули без бою «кадировців».

- Лукашенко - рятівник Путіна. Весь світ побачив, що для заходу в Москву треба пару тисяч швидких штурмовиків. Всі зрозуміли, що режим Кремля тримається на волосині. Інвесторів у перемогу України побільшає.

- Ключове. 500-ті. Так називають «отказніків». Це вже велика проблема для ЗС РФ. Це і сам Прігожин відмічав. А як після сьогодні їм слати на убой ваньок? Кожен ванька зрозумів - завтра влада зміниться і можна петляти «так я герой но по приказу Шойгу/Суровикина/Бориса Моисеева в бой не пошел». Це дуже хороше поглиблення проблеми бойового духу напередодні українських атак.

- Перекинуті війська, зруйновані плани, поглиблена недовіра. Кров пілотів, страх генералів. Все це в гарячу пору літнього наступу ЗСУ. Божественно. Просто божественно.

- Візія розвал Росії це вже не фантазія, а межуюча із ЗАВТРА ситуація. Це прямо вплине на агентурні успіхи РДК і Легіон «Свобода Росії».
Це був дуже славний день.
Наслідки ми відчуємо вже дуже скоро.

Євген Карась"
fler
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Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 13:22

  budivelnik написав:
  detroytred написав:
  budivelnik написав:Дурень думкою багатіє..або сліпий і не бачив кадрів з того ж ростова
ПС
Якщо є 15000 осіб в основному зеки і вони рухаються по паралельним маршрутам в напрямку ростов-москва...то в першу чергу, простий прапорщик виявив би хто з цих 15000 є місцевим для кожного з маршрутів і скомпонував би групу таким чином щов в ній були уроженці місць через які буде проходити рух...
Тільки таким чином можна рухатись знаючи що пішим порядком рух займе від 20 днів
Транспортом - тільки цивільним
Групи на військовій техніці будуть виявлені на раз/два.

Точно ти збагатів - є в групі місцевий (мешканець одного села, міста), то й чомусь по всьому маршруту знайде для групи (знайдеться) підтримка серед населення.
Вигадай щось ліпше.

Бо в сусідньому селі *поб'ють палками*, донесуть. Якщо не в своєму ж сусіди.
Тим паче зеків.
Дурень як чогось не зрозуміє - то обовязково збреше...
ТМ(с) Народна Мудрість
1 Я відразу розкритикував твоє припущення про можливість руху 500-800ДРГ на глибину 1000 км, бо глибина більше як 2 добових переходи - це смерть всієї групи у 85% випадків
2 При цьому, якби мене спитали а чи можна зробити щось подібне взагалі, без привязки що люди повинні повернутись - я б описав наступне
а - скомпонувати групи з тих хто знає місцевість по якій буде йти рух , при цьому місцевість не потрібно знати на всій тривалості маршруту, достатньо кілька точок з радіусом в 20 км по маршруту руху , з відстанями приблизно 200-400 км між точками
б - так як пішки чи військовою технікою шансів пройти мізер , то групи повинні рухатись на цивільних вантажівках..між блокпостами.
Тобто
Спочатку йде легковик яким керує цивільний у цивільному з легальними документами РФ і визначає блокпости передаючи їнформацію про їх місцезнаходження
За легковиком йдуть цивільні вантажівки(не колоною) які перевозять групу...
За 2-4-10 км перед блокпостом( визначається точка де можна вивантажитись непомітно ) група спішується, обходить блок пост..і це може зайняти 5-30 годин, бо у вантажівці не можна залишати спорядження, продукти і так далі
Тобто вантажівка повинна очікувати групу до доби часу в якійсь точці після блокпоста щоб завантажити непомітно групу і продовжити рух, а вантажівок треба кілька сотень

І одне діло коли це роблять громадяни росії..і зовсім інше коли Громадяни України...

Тому пенсіонере, свої знання про ринок ти продемонстрував чудово , тут навіть зайвий раз доказувати що в економіці ти невіглас - думаю на цій гілці не треба
Але припущення що 500-800 ДРГ можуть зайти на глибину в 1000 км - я розумію що міг припустити який цивільний який навіть стройбаті не був...але офіцер на пенсії ...ти точно викладав цеглу в військовому училищі? а не в пту?

Навіщо стільки букв-то?

Ти повернись назад і прочитай по буквах - "Тоді виникає питання чому наші досі не відправили такими шляхами та тактикою "РДК" чисельністю навіть і 30к+ осіб?"
Вс 25 июн, 2023 09:40

Ключеве слово -- "Тоді".
І подивись на контекст чому воно там.

А вже потім вигадуй вчергове. Що саме я сказав (чиє було припущення).

Знов, як завжди, все зводиться до заперечень твоїх вигадок.
Знов тобі вказую: цитуй, а не вигадуй.
І навчись бачити предмет, про який мова.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 13:31

  Howl написав:
  detroytred написав:Питання лише в тому наскільки використає оркостан собі на пользу. Тобто чи прискорить свій перехід на військові рейки, чи сплотниться навколо путловлади.
Якщо вони не зробили це раніше, то чому саме зараз? Ну збунтувався кухар, але нічого такого бажаного не трапилося. Апарат буде працювати й проводити виправні заходи для учасників підтримки кухаря.

Там вже вони щось заборонили в своєму ВК.
В них зараз задача -- нагнути всіх працювати на війну. Тотально всіх.

Щоб не було великого обурення, вони дали виїхати всім бажаючим та трохи буйним.
Етап вичерпався.
Є ті, хто наче підтримує, але не сильно. СВО десь...
А задача -- щоб сильно.
Це перебудова всього суспільства.

Зараз вони подивилися на реакцію стосовно бунтаря...
Зроблять висновки по посадовцях.
Наведуть лад)) серед них.
А потім візьмуться за маси.

Інша справа чи не застопорить їх на початку...
Я не знаю, як там в реалі.
Тому це лише бачення їх хотілок.
Для дійсно довгого протистояння, війни.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 13:47

Будівельник
Я тобі поясню, чому ти робиш дурню, постійно згадуючи минуле. Тим паче узагальнення.
Для сьогоднішніх думок воно не має значення. Тим паче узагальнення. При розгляді конкретних питань.

Бо, дивись, я міг бути хоч супер видатним всл, але потім пенсія, старче і маразм.
Або навпаки був телепнем, а потім освіта і самоосвіта. І ще різні варіації.
Це я до того, що не треба ні підкріплювати свої думки, ні заперечувати інших, досягненнями і "досягненнями".

Користуйся аргументами і все.
І буде тобі щастя. Але, звиняй, у форумних обговореннях ну пофіг усім на твої або чиї досягнення. Вони не є аргументами, якщо не стосуються саме КОНКРЕТНОГО питання.
І то не як досягнення, а як факт, доведений на практиці.
Де мова про факт, а не про твою (мою) особу))

Коли ж тебе нарешті попустить?
Рівень у баченні принципів, як у бабці під під'їздом. Але в обмеженій картинці - величезний.
Теж унікум...
Як і багато форумчан.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 14:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Розбір польотів
flyman
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  #<1 ... 4408440944104411
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