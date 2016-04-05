Якщо вони не зробили це раніше, то чому саме зараз? Ну збунтувався кухар, але нічого такого бажаного не трапилося. Апарат буде працювати й проводити виправні заходи для учасників підтримки кухаря.
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Додано: Нед 25 чер, 2023 13:11
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Якщо вони не зробили це раніше, то чому саме зараз? Ну збунтувався кухар, але нічого такого бажаного не трапилося. Апарат буде працювати й проводити виправні заходи для учасників підтримки кухаря.
Додано: Нед 25 чер, 2023 13:20
"Станом на зараз:
- Знищено багато бортів авіації, в тому числі дорогоцінні 3 одиниці авіації розвідки та радіоелектронної боротьби.
- Взірвані та перериті мости і дороги по глибокому тилу РФ. Нафтобаза🤣 Уявляю стан свідомості губернаторів, чиновників, цивільних та ментів.
- Абсолютний шок в російських еліт. Борти з Мск на СПб шурували без перестанку.
- Десятки загиблих. Лише з інцидентів які зафіксовані - це десяток вагнерівців і десяток представників «военной полиции» та прикордонників ФСБ.
- Криза для «кадировців». З одного боку вони зрозуміли, що останній резерв Путіна. З іншого - зрозуміли, що РФ в любий момент посипеться і треба думати кожен за себе. На даний момент перемогли «пригожинці», які посунули без бою «кадировців».
- Лукашенко - рятівник Путіна. Весь світ побачив, що для заходу в Москву треба пару тисяч швидких штурмовиків. Всі зрозуміли, що режим Кремля тримається на волосині. Інвесторів у перемогу України побільшає.
- Ключове. 500-ті. Так називають «отказніків». Це вже велика проблема для ЗС РФ. Це і сам Прігожин відмічав. А як після сьогодні їм слати на убой ваньок? Кожен ванька зрозумів - завтра влада зміниться і можна петляти «так я герой но по приказу Шойгу/Суровикина/Бориса Моисеева в бой не пошел». Це дуже хороше поглиблення проблеми бойового духу напередодні українських атак.
- Перекинуті війська, зруйновані плани, поглиблена недовіра. Кров пілотів, страх генералів. Все це в гарячу пору літнього наступу ЗСУ. Божественно. Просто божественно.
- Візія розвал Росії це вже не фантазія, а межуюча із ЗАВТРА ситуація. Це прямо вплине на агентурні успіхи РДК і Легіон «Свобода Росії».
Це був дуже славний день.
Наслідки ми відчуємо вже дуже скоро.
Євген Карась"
Додано: Нед 25 чер, 2023 13:22
Навіщо стільки букв-то?
Ти повернись назад і прочитай по буквах - "Тоді виникає питання чому наші досі не відправили такими шляхами та тактикою "РДК" чисельністю навіть і 30к+ осіб?"
Вс 25 июн, 2023 09:40
Ключеве слово -- "Тоді".
І подивись на контекст чому воно там.
А вже потім вигадуй вчергове. Що саме я сказав (чиє було припущення).
Знов, як завжди, все зводиться до заперечень твоїх вигадок.
Знов тобі вказую: цитуй, а не вигадуй.
І навчись бачити предмет, про який мова.
Додано: Нед 25 чер, 2023 13:31
Там вже вони щось заборонили в своєму ВК.
В них зараз задача -- нагнути всіх працювати на війну. Тотально всіх.
Щоб не було великого обурення, вони дали виїхати всім бажаючим та трохи буйним.
Етап вичерпався.
Є ті, хто наче підтримує, але не сильно. СВО десь...
А задача -- щоб сильно.
Це перебудова всього суспільства.
Зараз вони подивилися на реакцію стосовно бунтаря...
Зроблять висновки по посадовцях.
Наведуть лад)) серед них.
А потім візьмуться за маси.
Інша справа чи не застопорить їх на початку...
Я не знаю, як там в реалі.
Тому це лише бачення їх хотілок.
Для дійсно довгого протистояння, війни.
Додано: Нед 25 чер, 2023 13:47
Будівельник
Я тобі поясню, чому ти робиш дурню, постійно згадуючи минуле. Тим паче узагальнення.
Для сьогоднішніх думок воно не має значення. Тим паче узагальнення. При розгляді конкретних питань.
Бо, дивись, я міг бути хоч супер видатним всл, але потім пенсія, старче і маразм.
Або навпаки був телепнем, а потім освіта і самоосвіта. І ще різні варіації.
Це я до того, що не треба ні підкріплювати свої думки, ні заперечувати інших, досягненнями і "досягненнями".
Користуйся аргументами і все.
І буде тобі щастя. Але, звиняй, у форумних обговореннях ну пофіг усім на твої або чиї досягнення. Вони не є аргументами, якщо не стосуються саме КОНКРЕТНОГО питання.
І то не як досягнення, а як факт, доведений на практиці.
Де мова про факт, а не про твою (мою) особу))
Коли ж тебе нарешті попустить?
Рівень у баченні принципів, як у бабці під під'їздом. Але в обмеженій картинці - величезний.
Теж унікум...
Як і багато форумчан.
Додано: Нед 25 чер, 2023 14:46
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Розбір польотів
Додано: Нед 25 чер, 2023 15:13
Re: Напад росії і білорусі на Україну
для нас 10к+ буде достатньо щоб швидкісним маршем захопити Приднестровье і Біларусь
30к+ це майже чисельність ОТУ «Маріуполь» (у 2014)
маю великий сумнів з приводу такого тривалого рейду, але є приклад з 2014року коли наша 95та бригада (генерал-лейтенант Михайло Забродский)пройшла по тилам ворога 400км з боями (майже без підтримки авіації) і повернулась назад з гідністю.
Додано: Нед 25 чер, 2023 15:23
річ у тому що не 100% були готові стріляти по вагнерам яких ще 2 тижні тому заборонили критикувати з загрозою тюрми
звісно, що по нашим бригадам працювали би з натхненням
у Пригожина був шанс і на 5-10%, зайти в москву для нього не було невиконаним завданням, питання що там робити? брати Кремль, госдуру , офиси МО і ФСБ?
і що це йому дає? він слідував інструкціям (центру керування пригожиним)-ніяк не мав бажання "вийти з правового поля-цивільних не чіпав, по поліціантам не стріляв, майже)
Додано: Нед 25 чер, 2023 15:41
Re: Напад росії і білорусі на Україну
А може хтось пояснити чому по пригожинським колонам не відпрацьовувала авіація? Як на мене зовсім незрозуміло. З одного боку у москві всралися, бо почали евакуйовуватись, перекопувати трасу, взривати мости. Те що наземні сили (росгвардія, мєнти і прочі умовно цивільні силовики) реально не мали змоги дати відпір, а ось авіація мала реальну можливість якщо не спалити всі колони, то хоча б призупинити їх рух.
Додано: Нед 25 чер, 2023 15:44
Re: Напад росії і білорусі на Україну
це ви сами додумали про 1000км,
річ була в тому, якщо колону пригожина блокують , то це не березень 2022го (коли колона чекала до 20 годин щоб знищили), вони мали великий шанс увійти у москву малими групами з різних напрямків (якщо потрібно перевдягнулись би в цивільне), терористи входили в місто колонами і з розгорнутими прапорами? Пригожин з початку відкидав цей варіант(або його керівництво)
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