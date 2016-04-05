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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4409441044114412
Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 15:47

  Boundless написав:А може хтось пояснити чому по пригожинським колонам не відпрацьовувала авіація? Як на мене зовсім незрозуміло. З одного боку у москві всралися, бо почали евакуйовуватись, перекопувати трасу, взривати мости. Те що наземні сили (росгвардія, мєнти і прочі умовно цивільні силовики) реально не мали змоги дати відпір, а ось авіація мала реальну можливість якщо не спалити всі колони, то хоча б призупинити їх рух.


так, авіація ( ракети Х22 та інше) мала чудові шанси
але чомусь використовували старі гелікоптери (окрім к52)

Шойгу, Герасімов
Где Авіація?
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 15:52

  Hotab написав:
Якщо не знають, що з ними робити, то мовчать


Довго мовчати ніяк не можна. І так чимало часу пропагандони не знали , що казати, бо лінія партії мовчить. Мабуть довго пробували домовитись, а коли не вийшло, то озвучили позицію «зрадник».

Лука явно тут ні до чого. Петрушка, якій сказали що треба передати. А передав Лука ясно і конкретно: червона лінія знаходиться там і там. Після неї вся авіація буде вже не лякати, а кришити. Техніка в колонах на трасі - це ідеальна ціль. І 3-4 (а хай навіть 5 ) Панцирів довго не протримаються. Коротше, походи на столицю колонами вже давно відпрацьований фіасковий варіант. На понт взяти не вдалося, довелось увімкнути задню і приймати варіант миротворця Луки.
Пригожина можна списати, його особовий склад буде в ЗС мордора. Саме те, чого і вимагали від Пригожина. А йому самому дорога туди, куди мріє наш тернопільський вʼязень- філіпіни та інші Сомалі. Де можна тихо і багато жити, поки не знайшли і не ліквідували.

Якщо у вас все так просто то чому не знищили 2-3 грузовики Вагнера? Ці ж збили 7 вертольотів. Чому б завдати їм удару у відповідь?
Тобто збиття 7 вертольтів це не "червона лінія" для вас?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 15:58

  prodigy написав:
  Shaman написав:upd дуже цікавить, що врешті-решт буде з Шойгу та Герасімовим


нічого не буде...навіть догани
дід вже прилюдно виявив слабкість, навіщо це робити ще раз

є думка, що таки поміняють - Шойгу на Дюміна, Герасимова - на Суровікіна. якщо так станеться, то схоже ФСБшники переграли інших...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 16:00

  Boundless написав:А може хтось пояснити чому по пригожинським колонам не відпрацьовувала авіація? Як на мене зовсім незрозуміло. З одного боку у москві всралися, бо почали евакуйовуватись, перекопувати трасу, взривати мости. Те що наземні сили (росгвардія, мєнти і прочі умовно цивільні силовики) реально не мали змоги дати відпір, а ось авіація мала реальну можливість якщо не спалити всі колони, то хоча б призупинити їх рух.

тому що 6:20
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 16:07

flyman
А, я понял...
Вы и есть Соскин :roll:
AlexxK
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 16:17

  prodigy написав:річ у тому що не 100% були готові стріляти по вагнерам

"Мятежники и предатели" збили 7 вертольотів, а РЕГУЛЯРНА АРМІЯ була не готова по них стріляти.
Ну цирк на дроті, чесне слово.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 16:31

  prodigy написав:
  budivelnik написав:1 Я відразу розкритикував твоє припущення про можливість руху 500-800ДРГ на глибину 1000 км, бо глибина більше як 2 добових переходи - це смерть всієї групи у 85% випадків
це ви сами додумали про 1000км,
річ була в тому, якщо колону пригожина блокують , то це не березень 2022го (коли колона чекала до 20 годин щоб знищили), вони мали великий шанс увійти у москву малими групами з різних напрямків (якщо потрібно перевдягнулись би в цивільне), терористи входили в місто колонами і з розгорнутими прапорами? Пригожин з початку відкидав цей варіант(або його керівництво)
1 Я не знаю що має зробити штурман на флоті щоб його назвали невігласом в морській справі
Але в Армії припустити що 15000 можуть розбитись на ДРГ ( а саме так діють РДК) і рухатись в глибину 1000 км - офіцер не може...або він не офіцер а тільки маскується під військового пенсіонера...
Найкращий приклад що зходу приходить це
роздуми електрика у відрах якого обєму требе електрику переносити.
2 Так само , жодна людина яка віддала 25 років військовій справі не може навіть припустити що
а - колона доходить до наприклад околиць москви
б - кидає важку техніку і розформовується на 500-800 ДРГ і з легкою стрілковою зброєю захоплює 8 млн місто...

Тому не захищайте людину там де вона 100% не права, адже у випадку коли її захищають вона просто укорінюється у своїй дурості і втрачає сенс у самовдосконаленні

Невже не бачите
людина поверхапайко і може ссилатись тільки на статті з книжок/журналів і при цьому цим ще й хизується.
budivelnik
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