Hotab написав:

Якщо не знають, що з ними робити, то мовчать





Довго мовчати ніяк не можна. І так чимало часу пропагандони не знали , що казати, бо лінія партії мовчить. Мабуть довго пробували домовитись, а коли не вийшло, то озвучили позицію «зрадник».Лука явно тут ні до чого. Петрушка, якій сказали що треба передати. А передав Лука ясно і конкретно: червона лінія знаходиться там і там. Після неї вся авіація буде вже не лякати, а кришити. Техніка в колонах на трасі - це ідеальна ціль. І 3-4 (а хай навіть 5 ) Панцирів довго не протримаються. Коротше, походи на столицю колонами вже давно відпрацьований фіасковий варіант. На понт взяти не вдалося, довелось увімкнути задню і приймати варіант миротворця Луки.Пригожина можна списати, його особовий склад буде в ЗС мордора. Саме те, чого і вимагали від Пригожина. А йому самому дорога туди, куди мріє наш тернопільський вʼязень- філіпіни та інші Сомалі. Де можна тихо і багато жити, поки не знайшли і не ліквідували.