|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 25 чер, 2023 15:47
Boundless написав:
А може хтось пояснити чому по пригожинським колонам не відпрацьовувала авіація? Як на мене зовсім незрозуміло. З одного боку у москві всралися, бо почали евакуйовуватись, перекопувати трасу, взривати мости. Те що наземні сили (росгвардія, мєнти і прочі умовно цивільні силовики) реально не мали змоги дати відпір, а ось авіація мала реальну можливість якщо не спалити всі колони, то хоча б призупинити їх рух.
так, авіація ( ракети Х22 та інше) мала чудові шанси
але чомусь використовували старі гелікоптери (окрім к52)
Шойгу, Герасімов
Где Авіація?
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 9818
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3148 раз.
- Подякували: 3221 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Нед 25 чер, 2023 15:52
Hotab написав:
Якщо не знають, що з ними робити, то мовчать
Довго мовчати ніяк не можна. І так чимало часу пропагандони не знали , що казати, бо лінія партії мовчить. Мабуть довго пробували домовитись, а коли не вийшло, то озвучили позицію «зрадник».
Лука явно тут ні до чого. Петрушка, якій сказали що треба передати. А передав Лука ясно і конкретно: червона лінія знаходиться там і там. Після неї вся авіація буде вже не лякати, а кришити. Техніка в колонах на трасі - це ідеальна ціль. І 3-4 (а хай навіть 5 ) Панцирів довго не протримаються. Коротше, походи на столицю колонами вже давно відпрацьований фіасковий варіант. На понт взяти не вдалося, довелось увімкнути задню і приймати варіант миротворця Луки.
Пригожина можна списати, його особовий склад буде в ЗС мордора. Саме те, чого і вимагали від Пригожина. А йому самому дорога туди, куди мріє наш тернопільський вʼязень- філіпіни та інші Сомалі. Де можна тихо і багато жити, поки не знайшли і не ліквідували.
Якщо у вас все так просто то чому не знищили 2-3 грузовики Вагнера? Ці ж збили 7 вертольотів. Чому б завдати їм удару у відповідь?
Тобто збиття 7 вертольтів це не "червона лінія" для вас?
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 4820
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 187 раз.
- Подякували: 283 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 25 чер, 2023 15:58
prodigy написав: Shaman написав:
upd дуже цікавить, що врешті-решт буде з Шойгу та Герасімовим
нічого не буде...навіть догани
дід вже прилюдно виявив слабкість, навіщо це робити ще раз
є думка, що таки поміняють - Шойгу на Дюміна, Герасимова - на Суровікіна. якщо так станеться, то схоже ФСБшники переграли інших...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 3658
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 448 раз.
- Подякували: 1041 раз.
-
- Профіль
-
1
3
Додано: Нед 25 чер, 2023 16:17
prodigy написав:
річ у тому що не 100% були готові стріляти по вагнерам
"Мятежники и предатели" збили 7 вертольотів, а РЕГУЛЯРНА АРМІЯ була не готова по них стріляти.
Ну цирк на дроті, чесне слово.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 4820
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 187 раз.
- Подякували: 283 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 25 чер, 2023 16:31
prodigy написав: budivelnik написав:
1 Я відразу розкритикував твоє припущення про можливість руху 500-800ДРГ на глибину 1000 км, бо глибина більше як 2 добових переходи - це смерть всієї групи у 85% випадків
це ви сами додумали про 1000км,
річ була в тому, якщо колону пригожина блокують , то це не березень 2022го (коли колона чекала до 20 годин щоб знищили), вони мали великий шанс увійти у москву малими групами з різних напрямків (якщо потрібно перевдягнулись би в цивільне), терористи входили в місто колонами і з розгорнутими прапорами? Пригожин з початку відкидав цей варіант(або його керівництво)
1 Я не знаю що має зробити штурман на флоті щоб його назвали невігласом в морській справі
Але в Армії припустити що 15000 можуть розбитись на ДРГ ( а саме так діють РДК) і рухатись в глибину 1000 км - офіцер не може...або він не офіцер а тільки маскується під військового пенсіонера...
Найкращий приклад що зходу приходить це роздуми електрика у відрах якого обєму требе електрику переносити.
2 Так само , жодна людина яка віддала 25 років військовій справі не може навіть припустити що
а - колона доходить до наприклад околиць москви
б - кидає важку техніку і розформовується на 500-800 ДРГ і з легкою стрілковою зброєю захоплює 8 млн місто...
Тому не захищайте людину там де вона 100% не права, адже у випадку коли її захищають вона просто укорінюється у своїй дурості і втрачає сенс у самовдосконаленні
Невже не бачите
людина поверхапайко і може ссилатись тільки на статті з книжок/журналів і при цьому цим ще й хизується.
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 26280
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 274 раз.
- Подякували: 2924 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 25 чер, 2023 16:50
andrijk777 написав: Hotab написав:
Якщо не знають, що з ними робити, то мовчать
Довго мовчати ніяк не можна. І так чимало часу пропагандони не знали , що казати, бо лінія партії мовчить. Мабуть довго пробували домовитись, а коли не вийшло, то озвучили позицію «зрадник».
Лука явно тут ні до чого. Петрушка, якій сказали що треба передати. А передав Лука ясно і конкретно: червона лінія знаходиться там і там. Після неї вся авіація буде вже не лякати, а кришити. Техніка в колонах на трасі - це ідеальна ціль. І 3-4 (а хай навіть 5 ) Панцирів довго не протримаються. Коротше, походи на столицю колонами вже давно відпрацьований фіасковий варіант. На понт взяти не вдалося, довелось увімкнути задню і приймати варіант миротворця Луки.
Пригожина можна списати, його особовий склад буде в ЗС мордора. Саме те, чого і вимагали від Пригожина. А йому самому дорога туди, куди мріє наш тернопільський вʼязень- філіпіни та інші Сомалі. Де можна тихо і багато жити, поки не знайшли і не ліквідували.
Якщо у вас все так просто то чому не знищили 2-3 грузовики Вагнера? Ці ж збили 7 вертольотів. Чому б завдати їм удару у відповідь?
Тобто збиття 7 вертольтів це не "червона лінія" для вас?
Коли ваш нетверезий син-підліток (нічого особистого, гіпотетично) прийде додому і почне бити посуду, погрожуючи всім, ви скоріше за все будете пробувати поговорити, пояснити, можливо звʼязати. Може вдарите трохи. Проте не будете вбивати. А вже якщо він дійсно з топором побіжить на матір, тоді зламаєте йому руку і поясните, що ще крок, і ви таки його прикінчите.
Скоріше за все ви сина не вбʼєте, навіть якщо він почне вбивати сусідських дітей. (Збиває вертольоти)
Вагнер - це дитя режиму. Яким ще вчора гордились.
Що таке вертольоти (для ура-патріотів прищавих з тюмені, які росли на тік-токах успіхів Вагнера), які навіть особливих результатів на цій війні не показали?? Хто там знає ціну льотчика? Для них 15 тисяч зеків на порядок цінніше, ніж льотчики, бо зеки беруть міста і дають привід для гордощів.
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 25 чер, 2023 17:24, всього редагувалось 4 разів.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 9232
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 587 раз.
- Подякували: 1994 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Нед 25 чер, 2023 16:59
prodigy написав:
, вони мали великий шанс увійти у москву малими групами
Та увійти б увійшли, а далі що робити? Таке враження, що вони і в Ростові не дуже розуміли що із захопленими будівлями (крім цирку) робити
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 919
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 97 раз.
- Подякували: 81 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 25 чер, 2023 17:34
Hotab написав:
Коли ваш нетверезий син-підліток (нічого особистого, гіпотетично) прийде додому і почне бити посуду, погрожуючи всім, ви скоріше за все будете пробувати поговорити, пояснити, можливо звʼязати. Може вдарите трохи. Проте не будете вбивати. А вже якщо він дійсно з топором побіжить на матір, тоді зламаєте йому руку і поясните, що ще крок, і ви таки його прикінчите.
Скоріше за все ви сина не вбʼєте, навіть якщо він почне вбивати сусідських дітей. (Збиває вертольоти)
Вагнер - це дитя режиму. Яким ще вчора гордились.
Що таке вертольоти (для ура-патріотів прищавих з тюмені, які росли на тік-токах успіхів Вагнера), які навіть особливих результатів на цій війні не показали?? Хто там знає ціну льотчика? Для них 15 тисяч зеків на порядок цінніше, ніж льотчики, бо зеки беруть міста і дають привід для гордощів.
Тоді навіщо було путіну на усю країну(увесь світ) називати його "прєдатєлем и мяєжником"?
Пригожин - зек і поняття в нього зеківські, а не сімейно-родинні. Не підходить мені ваше пояснення(порівняння).
Вертольотів і льтчиків звичайно не жалко, але і сотні-другої зеків теж не жалко.
Чому реально не вдарили по колоні? - поки що залишається відкритим це питання для мене.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 4820
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 187 раз.
- Подякували: 283 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 25 чер, 2023 17:36
Тоді навіщо було путіну на усю країну(увесь світ) називати його "прєдатєлем и мяєжником"?
Взагалі мовчати треба?
Пригожин - зек і поняття в нього зеківські
Так сина-зека ви б вбили? Десь ще на подвірʼї (300 км до Москви) , ще навіть якщо двері в хату не виламав??
поки що залишається відкритим це питання для мене.
Ну тоді живіть в нерозумінні.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 9232
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 587 раз.
- Подякували: 1994 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Нед 25 чер, 2023 18:36
andrijk777 написав:
Пригожин - зек і поняття в нього зеківські, а не сімейно-родинні. Не підходить мені ваше пояснення(порівняння).
Я так вижу, что любители "хороших" либералов, вдруг, кто бы мог подумать, в Пригожине увидели зека
А до этого не видели в нём зека
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 8070
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 524 раз.
- Подякували: 1237 раз.
-
- Профіль
-
2
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1489
|118012
|
|
|6076
|492393
|
|
|1
|5772
|
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
|