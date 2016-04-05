Додано: Нед 25 чер, 2023 19:57

коли я побачив фото вагнерівського танку, що застряв у воротах поряд з ростовським цирком, я вже відчув, що це знак, і цей військовий перевот очікує невдача.

Те, що пригожин дав задню, неважливо з яких причин, чи тому, що він провокатор, як той поп Гапон в 1905 році, чи він не отримав достатньої підтримки серед військових МО РФ, це вже неважливо, але результати є негативним для України, тому що:

1) в кремлі тепер вичислять і посадять всіх військових командирів, які перейли на бік повстанців.

2) тепер всі будуть боятися приймати участь у нових повстаннях, бо будуть боятися чергового провокатора.

3) кремлівський вічний президент черговий раз показав своїм прихильникам і симпатикам, який він многоходовочник, як він швидко розрулив ситуацію. В соцмережак вони вже і так пісяють кип'ятком, захоплюючись мудрістю великого пу, який знову всіх переграв.

Що ще я помітив, коли дивився відривок виступу пу: він надмірно жвавий і бадьорий для 70 літнього дідугана, виглядає на 55 не більше. Те, що це виступав його двійник, в мене не виникає сумнівів.