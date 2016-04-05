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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4411441244134414>
Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 19:12

  pesikot написав:
  andrijk777 написав:Пригожин - зек і поняття в нього зеківські, а не сімейно-родинні. Не підходить мені ваше пояснення(порівняння).

Я так вижу, что любители "хороших" либералов, вдруг, кто бы мог подумать, в Пригожине увидели зека

А до этого не видели в нём зека


Никто не может понять - отчего повар «вдруг» прервал свое победоносное шествие на москву. Абсолютно все складывалось в его пользу. Ситуация была идеальной. «Элиты» посыпались, войска, росгвардия и фсб демонстрировали идеальную трусость и готовность сдаваться. Из москвы начался «великий драп», проторивший бегство советского руководства в октябре 41-го года.
Сопротивление «вагнеру» оказали только 28 таджиков, которые расковыряли асфальт на подмосковных шоссе.
Фортуна, задрав юбку -сама лезла к пригожину с непристойными предложениями.
Но тот «вдруг» скис, затих, утратил весь свой гонор и «завершил игру», подставив всех, кто в него уверовал.

Странно, что молчат неврологи.
Дело в том, что все поведение пригожина с идеальной точностью упаковывается в симптоматику ОРП (острого реактивного психоза).
Тут прямо «тютелька в тютельку».
И только ОРП дает объяснение того, почему все так быстро завершилось.
Дело в том, что психозы такого типа никогда не длятся больше суток, в редких случаях 30-32 часа. Но это предел. Затем пациент «остывает, выглядит растерянным и виноватым, заискивает перед персоналом, хотя плохо помнит случившееся за сутки».
Вспомните начальный «адский градус» пригожина и присмотритесь к нюансам его финального поведения, когда повар сильно напоминал нашкодившего кота, уже отведавшего тапка.
Невзоров(с)
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Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 19:14

нЕлюдь , шерстюгА

зеки шторм-z возмутились кидаловым пригожина

Зеки не на шутку разозлились на то, что Пригожин "дал заднюю" и пристыдили его за эту "подставу".

"Весь Шторм Z за тебя готов был горой идти, и не только Шторм Z, и твои пацаны, а ты куда-то срулил. Нас тут командиры угнетают, гасят. Так вообще не делается... Ты, значит, изверг, шестюга, больше тебя никак назвать нельзя. Если это не так – покажи свое мужицкое", - заявил на видео один из зеков.

Другой зек на видео сказал, что "хорошие люди это просто так не оставят":

"Ты подставил нас и своих ребят... Мы оказали тебе поддержку, а сейчас что? Нам уже обещают "хорошую жизнь", думаю, так же, как и твоим пацанам", - сказал он.

https://korrespondent.net/world/russia/ ... pryhozhynu
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Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 19:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Я не знаю що має зробити штурман на флоті щоб його назвали невігласом в морській справі
Але в Армії припустити що 15000 можуть розбитись на ДРГ ( а саме так діють РДК) і рухатись в глибину 1000 км

що ви причепились до 1000км, якщо відстань була 200-220км
до речі, була інформація до москви вирушило не більше 5к (навіть 4,5к)
до того що зробити маски шоу-було достатньо 500 вагнерів (10-12 груп по 40-45)
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Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 19:23

  prodigy написав:
  pesikot написав:
  andrijk777 написав:Пригожин - зек і поняття в нього зеківські, а не сімейно-родинні. Не підходить мені ваше пояснення(порівняння).

Я так вижу, что любители "хороших" либералов, вдруг, кто бы мог подумать, в Пригожине увидели зека

А до этого не видели в нём зека


Никто не может понять - отчего повар «вдруг» прервал свое победоносное шествие на москву. Абсолютно все складывалось в его пользу. Ситуация была идеальной. «Элиты» посыпались, войска, росгвардия и фсб демонстрировали идеальную трусость и готовность сдаваться. Из москвы начался «великий драп», проторивший бегство советского руководства в октябре 41-го года.
Сопротивление «вагнеру» оказали только 28 таджиков, которые расковыряли асфальт на подмосковных шоссе.
Фортуна, задрав юбку -сама лезла к пригожину с непристойными предложениями.
Но тот «вдруг» скис, затих, утратил весь свой гонор и «завершил игру», подставив всех, кто в него уверовал.

Странно, что молчат неврологи.
Дело в том, что все поведение пригожина с идеальной точностью упаковывается в симптоматику ОРП (острого реактивного психоза).
Тут прямо «тютелька в тютельку».
И только ОРП дает объяснение того, почему все так быстро завершилось.
Дело в том, что психозы такого типа никогда не длятся больше суток, в редких случаях 30-32 часа. Но это предел. Затем пациент «остывает, выглядит растерянным и виноватым, заискивает перед персоналом, хотя плохо помнит случившееся за сутки».
Вспомните начальный «адский градус» пригожина и присмотритесь к нюансам его финального поведения, когда повар сильно напоминал нашкодившего кота, уже отведавшего тапка.
Невзоров(с)

Невзоров пишет, конечно, смачно

Но я к нему отношусь с осторожностью
Неврозов - ведь не кирпич и не столп путинского режима, а цемент путинского режима.
И цемент крепкий
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 19:25

забили на пригожіна, є проблема значно серйозніша за петуха(дмитро ярош о пригожине)

Ніколи ситуація не була такою серйозною: РФ завершила підготовку до теракту на ЗАЕС - ГУР


Біля 4 з 6 енергоблоків Запорізької АЕС російські окупанти розмістили техніку з вибухівкою. Росія завершила підготовку до теракту, констатує українська розвідка.

В інтерв'ю британським ЗМІ начальник ГУ ГУР МО генерал-майор Кирило Буданов зазначив, що ядерні реактори без охолодження можуть розплавитись за період від 10 годин до 14 днів, пише прес-служба розвідки.

До аварії на ЗАЕС також може призвести підвищення росіянами напруги на лініях електропостачання до станції. "План теракту на ЗАЕС повністю розроблений та затверджений. Для прискорення катастрофи вони можуть використати технічні засоби", - сказав Буданов.
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Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 19:26

У армии зэков пригожина теперь один план - это договариваться с ДРГ. Шойгу они не нужны, верней нужны как мясо, ЗСУ в плен тоже не нужны. Поэтому пройдут фильтрацию и у кого руки не в крови, то будут воевать в ДРГ. Остальные кто воевал с мирным населением, то пришёл им пипец...
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Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 19:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:И цемент крепкий

саме так і було 16 років, у 2016 спрацював якийсь тумблер у його голові(осяяння???) ...
не роблю з нього кумира(5 років дивився з цікавості) довіряти нікому не можна,
але він працює на нас справна
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Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 19:57

коли я побачив фото вагнерівського танку, що застряв у воротах поряд з ростовським цирком, я вже відчув, що це знак, і цей військовий перевот очікує невдача.
Те, що пригожин дав задню, неважливо з яких причин, чи тому, що він провокатор, як той поп Гапон в 1905 році, чи він не отримав достатньої підтримки серед військових МО РФ, це вже неважливо, але результати є негативним для України, тому що:
1) в кремлі тепер вичислять і посадять всіх військових командирів, які перейли на бік повстанців.
2) тепер всі будуть боятися приймати участь у нових повстаннях, бо будуть боятися чергового провокатора.
3) кремлівський вічний президент черговий раз показав своїм прихильникам і симпатикам, який він многоходовочник, як він швидко розрулив ситуацію. В соцмережак вони вже і так пісяють кип'ятком, захоплюючись мудрістю великого пу, який знову всіх переграв.
Що ще я помітив, коли дивився відривок виступу пу: він надмірно жвавий і бадьорий для 70 літнього дідугана, виглядає на 55 не більше. Те, що це виступав його двійник, в мене не виникає сумнівів.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Нед 25 чер, 2023 20:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 20:02

  Yuri_61 написав:коли я побачив фото вагнерівського танку, що застряв у воротах поряд з ростовським цирком, я вже відчув, що це знак, і цей військовий перевот очікує невдача.
Те, що пригожин дав задню, неважливо з яких причин, чи тому, що він провокатор, як той поп Гапон в 1905 році, чи він не отримав достатньої підтримки серед військових МО РФ, це вже неважливо, але результати є негативним для України, тому що:
1) в кремлі тепер вичислять і посадять всіх військових командирів, які перейли на бік повстанців.
2) тепер всі будуть боятися приймати участь у нових повстаннях, бо будуть боятися чергового провокатора.
3) кремлівський вічний президент черговий раз показав своїм прихильникам і симпатикам, який він многоходовочник, як він швидко розрулив ситуацію. В соцмережак вони вже і так пісяють кип'ятком, захоплюючись мудрістю великого пу, який знову всіх переграв.
Що ще я помітив, коли дивився відривок виступу пу: він дуже жвавий, і вигядає не на 70 років, а на 55 не більше.

головне, не забудь через 5хв. підтерти своє повідомлення
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Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 20:16

  prodigy написав:
  budivelnik написав:Я не знаю що має зробити штурман на флоті щоб його назвали невігласом в морській справі
Але в Армії припустити що 15000 можуть розбитись на ДРГ ( а саме так діють РДК) і рухатись в глибину 1000 км

що ви причепились до 1000км, якщо відстань була 200-220км
до речі, була інформація до москви вирушило не більше 5к (навіть 4,5к)
до того що зробити маски шоу-було достатньо 500 вагнерів (10-12 груп по 40-45)
На відміну від Вас - я вмію читати
  prodigy написав:але уткін і Ко має досвід таких варіантів, і якщо 15к "разсредоточиваются" на тисячу дрг по 15 бойовиків, особливо цікаво, що там майже скрізь лісиста місцевість, то ловити їх можна до року або більше(вони чудово орієнтуються і знають розташування вч для захвату арсеналів і поповнення бк)
На Ваше питання чи можуть 15000 просочуватись крізь ліс... і тут дійсно складно зрозуміти про що Ви , про 1000 км від ростова , чи про 300 км під москвою
Військовий пенсіонер відповів
  detroytred написав:Тоді виникає питання чому наші досі не відправили такими шляхами та тактикою "РДК" чисельністю навіть і 30к+ осіб?
А от тут вже ясно
1 Наші...тобто мінімум 500 км
2 тактика РДК = дії ДиверсійноРозвідувальнихГруп

Так от
Будь-який військовий , ще на початку служби вивчає Статут..
спочатку права/обовязки солдат , якщо доростає до сержанта - то права/обовязки
вже приблизно з молодшого офіцера(лейтенант) він має уявлення яка ширина і глибина фронту де повинен діяти його підрозділ
Так от - ДРГ - це відділення/максимум взвод.
Так як пятий помічник штурмана має знати як користуватись картою - так і офіцер знає як використовують військові підрозділи.

І останнє
Доставити до москви якусь диверсійну групу - можна.
Непомітно - можна якщо груп десяток по пять-дясять в групі
Якщо тільки кількість груп більша, і загальна чисельність перевищує 100 осіб - це вже посилати людей на смерть...
Але навіть героїчно загинувши - що зробить 100-1000 осіб в москві..

Згадайте три цифри
1 Скільки наших було в Азовсталі
2 Які там були можливості оборонятись
3 Яка кількість(чисельність) ворожих військ змусила нас признати що подальший опір в Азовсталі приведе просто до гарантованої загибелі її захисників

До речі
Згадайте скільки було десантників під Гостомелем , скільки наших їм протистояло і як довго ці десантники протримались+скільки їх вижило.
До кордону України від Гостомеля-130 км.
budivelnik
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