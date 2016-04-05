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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 25 чер, 2023 20:27
Yuri_61 написав:
..я вже відчув, що це знак, і цей військовий перевот очікує невдача.
А коли вагнери збивали кацапольоти та захоплювали міста, то які у вас були відчуття?)))
Yuri_61 написав:
Те, що пригожин дав задню, .. є негативним для України, тому що:
1) в кремлі тепер вичислять і посадять всіх військових командирів, які перейли на бік повстанців.
Чому це є негативним для України?
Yuri_61 написав:
3) кремлівський вічний президент черговий раз показав своїм прихильникам і симпатикам, який він многоходовочник, як він швидко розрулив ситуацію.
Тобто його слабкість та сцикливість ви не помітили?))
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Додано: Нед 25 чер, 2023 20:38
prodigy написав:
забили на пригожіна, є проблема значно серйозніша ..Ніколи ситуація не була такою серйозною: РФ завершила підготовку до теракту на ЗАЕС - ГУР
Чомусь впевнена, що рф зробить цей теракт, не замислюючись, як і підрив ГЕС. Тому що вони все для цього вже підготували. Питання часу. Мій прогноз - у липні. Тому що саміт НАТО та тому що наш контрннаступ йде успішно.
На жаль, не бачу ніяких дієвих зусиль збоку міжнародної спільноти для запобігання цій катастрофі.(((
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Додано: Нед 25 чер, 2023 21:00
fler написав: prodigy написав:
забили на пригожіна, є проблема значно серйозніша ..Ніколи ситуація не була такою серйозною: РФ завершила підготовку до теракту на ЗАЕС - ГУР
Чомусь впевнена, що рф зробить цей теракт, не замислюючись, як і підрив ГЕС. Тому що вони все для цього вже підготували. Питання часу. Мій прогноз - у липні. Тому що саміт НАТО та тому що наш контрннаступ йде успішно.
На жаль, не бачу ніяких дієвих зусиль збоку міжнародної спільноти для запобігання цій катастрофі.(((
недавно флер писала, що 50 ярдів допомоги, яких дієвих зусиль ще не вистачає?
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Додано: Нед 25 чер, 2023 21:11
У меня неутешительные прогнозы... я неоднократно говорил, что будет переворот в рашке в этом году, и война закончится.
Увы, опыт Турции 2016 года показал, что устоявший авторитарный лидер получает чуть ли не абсолютный авторитет.
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Додано: Нед 25 чер, 2023 21:17
budivelnik написав: prodigy написав: budivelnik написав:
Я не знаю що має зробити штурман на флоті щоб його назвали невігласом в морській справі
Але в Армії припустити що 15000 можуть розбитись на ДРГ ( а саме так діють РДК) і рухатись в глибину 1000 км
що ви причепились до 1000км, якщо відстань була 200-220км
до речі, була інформація до москви вирушило не більше 5к (навіть 4,5к)
до того що зробити маски шоу-було достатньо 500 вагнерів (10-12 груп по 40-45)
На відміну від Вас - я вмію читати
prodigy написав:
але уткін і Ко має досвід таких варіантів, і якщо 15к "разсредоточиваются" на тисячу дрг по 15 бойовиків, особливо цікаво, що там майже скрізь лісиста місцевість, то ловити їх можна до року або більше(вони чудово орієнтуються і знають розташування вч для захвату арсеналів і поповнення бк)
На Ваше питання чи можуть 15000 просочуватись крізь ліс... і тут дійсно складно зрозуміти про що Ви , про 1000 км від ростова , чи про 300 км під москвою
Військовий пенсіонер відповів
detroytred написав:
Тоді виникає питання чому наші досі не відправили такими шляхами та тактикою "РДК" чисельністю навіть і 30к+ осіб?
А от тут вже ясно
1 Наші...тобто мінімум 500 км
2 тактика РДК = дії ДиверсійноРозвідувальнихГруп
Так от
Будь-який військовий , ще на початку служби вивчає Статут..
спочатку права/обовязки солдат , якщо доростає до сержанта - то права/обовязки
вже приблизно з молодшого офіцера(лейтенант) він має уявлення яка ширина і глибина фронту де повинен діяти його підрозділ
Так от - ДРГ - це відділення/максимум взвод.
Так як пятий помічник штурмана має знати як користуватись картою - так і офіцер знає як використовують військові підрозділи.
І останнє
Доставити до москви якусь диверсійну групу - можна.
Непомітно - можна якщо груп десяток по пять-дясять в групі
Якщо тільки кількість груп більша, і загальна чисельність перевищує 100 осіб - це вже посилати людей на смерть...
Але навіть героїчно загинувши - що зробить 100-1000 осіб в москві..
Згадайте три цифри
1 Скільки наших було в Азовсталі
2 Які там були можливості оборонятись
3 Яка кількість(чисельність) ворожих військ змусила нас признати що подальший опір в Азовсталі приведе просто до гарантованої загибелі її захисників
До речі
Згадайте скільки було десантників під Гостомелем , скільки наших їм протистояло і як довго ці десантники протримались+скільки їх вижило.
До кордону України від Гостомеля-130 км.
Це вже суперпрогрес, що власник магазину нарешті почав аргументувати свої дописи цитатами.
Браво!
Але на всяк випадок попереджаю -- не зіпсуй настрій Продиджи. Його і так давно не було. А його на відміну від зачастую тебе я читаю з зацікавленням.
Доставай мене.
Так ось: передивись хто про що писав. І до чого ти прискипався до Продиджи зі своїми 1000 км?
Я йому задав питання. А ти відштовхуєся від мого питання. Мого. Додовбуйся до мене тоді.
Я визнаю, що помилився у відстані, урівнявши їх. Нічого страшного, помилки я визнаю без проблем.
А оцим, що ти вище накропав... ти звалиш будь-кого наповал. Особливо про хто там вивчає, має уявлення і знає.
До того ж подивись думки у Продіджі про результат (якщо б пригожинці дійшли б). А ти навіщось йому це доводиш.
З.и. коротше - залиш цю тему. Дай думки про ЗАЕС. Твоє бачення застосування ТЯЗ я пам'ятаю. Давай про ЗАЕС.
Востаннє редагувалось detroytred
в Нед 25 чер, 2023 21:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 25 чер, 2023 21:25
Походу, Пригожин не жилец. Не оправдал ожиданий.
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Додано: Нед 25 чер, 2023 21:39
Zebra написав:
У меня неутешительные прогнозы... я неоднократно говорил, что будет переворот в рашке в этом году, и война закончится.
Що ж тут невтішного? Гарні прогнози. І ще не вечір.
Zebra написав:
Увы, опыт Турции 2016 года показал, что устоявший авторитарный лидер получает чуть ли не абсолютный авторитет.
Який там авторитет, коли черговий раз виставив себе на посміховисько
Мене засмучує позиція Ердогана, який запропонував пуйлу прихисток у Туреччині. З одного боку, все зрозуміло - нічого особистого, тільки бізнес - рф великий партнер Туреччини, особливо від рф залежать прибутки туристичної галузі, а також є ряд інших, де рф забезпечує туркам значні доходи. З іншого боку, Туреччина - країна НАТО і мала би проявити солідарність з іншими, які запровадили жорсткі санкції проти рф, до того ж пуло під арештом, але маємо те що маємо(((
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