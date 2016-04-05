budivelnik написав:

prodigy написав: budivelnik написав: Я не знаю що має зробити штурман на флоті щоб його назвали невігласом в морській справі

Але в Армії припустити що 15000 можуть розбитись на ДРГ ( а саме так діють РДК) і рухатись в глибину 1000 км Я не знаю що має зробити штурман на флоті щоб його назвали невігласом в морській справіАле в Армії припустити що 15000 можуть розбитись на ДРГ ( а саме так діють РДК) і рухатись в глибину 1000 км

що ви причепились до 1000км, якщо відстань була 200-220км

до речі, була інформація до москви вирушило не більше 5к (навіть 4,5к)

до того що зробити маски шоу-було достатньо 500 вагнерів (10-12 груп по 40-45) що ви причепились до 1000км, якщо відстань була 200-220кмдо речі, була інформація до москви вирушило не більше 5к (навіть 4,5к)до того що зробити маски шоу-було достатньо 500 вагнерів (10-12 груп по 40-45)

prodigy написав: але уткін і Ко має досвід таких варіантів, і якщо 15к "разсредоточиваются" на тисячу дрг по 15 бойовиків, особливо цікаво, що там майже скрізь лісиста місцевість, то ловити їх можна до року або більше(вони чудово орієнтуються і знають розташування вч для захвату арсеналів і поповнення бк)

але уткін і Ко має досвід таких варіантів, і якщо 15к "разсредоточиваются" на тисячу дрг по 15 бойовиків, особливо цікаво, що там майже скрізь лісиста місцевість, то ловити їх можна до року або більше(вони чудово орієнтуються і знають розташування вч для захвату арсеналів і поповнення бк)

detroytred написав: Тоді виникає питання чому наші досі не відправили такими шляхами та тактикою "РДК" чисельністю навіть і 30к+ осіб? Тоді виникає питання чому наші досі не відправили такими шляхами та тактикою "РДК" чисельністю навіть і 30к+ осіб?

На відміну від Вас - я вмію читатиНа Ваше питання чи можуть 15000 просочуватись крізь ліс... і тут дійсно складно зрозуміти про що Ви , про 1000 км від ростова , чи про 300 км під москвоюВійськовий пенсіонер відповівА от тут вже ясно1 Наші...тобто мінімум 500 км2 тактика РДК = дії ДиверсійноРозвідувальнихГрупТак отБудь-який військовий , ще на початку служби вивчає Статут..спочатку права/обовязки солдат , якщо доростає до сержанта - то права/обовязкивже приблизно з молодшого офіцера(лейтенант) він має уявлення яка ширина і глибина фронту де повинен діяти його підрозділТак от - ДРГ - це відділення/максимум взвод.Так як пятий помічник штурмана має знати як користуватись картою - так і офіцер знає як використовують військові підрозділи.І останнєДоставити до москви якусь диверсійну групу - можна.Непомітно - можна якщо груп десяток по пять-дясять в групіЯкщо тільки кількість груп більша, і загальна чисельність перевищує 100 осіб - це вже посилати людей на смерть...Але навіть героїчно загинувши - що зробить 100-1000 осіб в москві..Згадайте три цифри1 Скільки наших було в Азовсталі2 Які там були можливості оборонятись3 Яка кількість(чисельність) ворожих військ змусила нас признати що подальший опір в Азовсталі приведе просто до гарантованої загибелі її захисниківДо речіЗгадайте скільки було десантників під Гостомелем , скільки наших їм протистояло і як довго ці десантники протримались+скільки їх вижило.До кордону України від Гостомеля-130 км.