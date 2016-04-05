Хотаба?
Соскіна . А тепер і твоїх.
А Бахмут?
А соломʼяну хату в селі під Тернополем? Де на присьбі сохнуть мешти за 15₴ , підлатані за 3.
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Додано: Нед 25 чер, 2023 22:21
flyman ,
Соскіна . А тепер і твоїх.
А соломʼяну хату в селі під Тернополем? Де на присьбі сохнуть мешти за 15₴ , підлатані за 3.
Додано: Нед 25 чер, 2023 22:37
Уходя уході, а не говорить одне, робить інше, прямо як той найманець на якого вчора поклав надію, а сьогодні вже відхрещується. Бо послідовний.
Як там в ДР Конго, за ідею чи за гроші, чим то відрізнялося?
Мав сподівання, як на колегу по цеху? Своїх не бросають?
Востаннє редагувалось flyman в Нед 25 чер, 2023 22:47, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 25 чер, 2023 22:47
Додано: Нед 25 чер, 2023 22:49
Пацан слово дав, пацан слово забрав.
Чи ти думаєш, що тут покладали надії на слово офіцера хотаба?
Він тут вчора покладав надії на ворога Пригожина, а сьогодні вже ті надії каже що ворог не виправдав.
Додано: Нед 25 чер, 2023 22:53
Флай
Про сподівання та надії я не зрозумів про що це ти.
І не впевнений, що треба.
Це ви вже один другого з півслова розумієте.
Тепер зрозумів. Тільки "кримінал" в чому? Надії, що ворог другого ворога покошматить; розчарування, що не покошматив - що паганого?
Додано: Нед 25 чер, 2023 22:57
І не кажи, бігає за мною (і Успіхом) по всім темам форума, щоб звернули на нього увагу.
Потім обідився і сказав, що іде через мене (і Успіха).
А вчора написав, що через мене (і Успіха) вернувся.
Я так розумію, що маю тепер ревнувати хотаба до Успіха.
Такий трикутник з харасментом (в деяких країнах підсудна справа).
Востаннє редагувалось flyman в Нед 25 чер, 2023 23:00, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 25 чер, 2023 23:00
)))
Нема лиха без добра.
Почуття гумору в усіх трьох на висоті.
Взнав (я), що таке харасмент.
Це да - сумно. Й проблема.
Свою точку зору я вже висловлював - харасментити треба лише ворогів.
Таких тут нема.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 25 чер, 2023 23:03, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 25 чер, 2023 23:09
З розумінням цього якраз особливих проблем у мене немає.
Для мене очевидно що оцінивши реально свої шанси він зрозумів що тих самих шансів у нього мізер.
Почнемо з того яка "армія" йшла на москву? По самим оптимістичним оцінкам на маскву йшло 6000 "зеків". Думаю менше. Така кількість не могла фізично "взяти москву".
Чомусь всі розпіарили думку що у Пригожина "все прекрасно". Доказів цієї думки - нуль.
Те що їм не "оказывали сопротивление" незрозумілий факт для мене. Але він нічого не доводить. Напевно не було наказу "оказывали сопротивление" і все. Чому - не знаю.
Підозрюю що Пригожин надіявся на те що в Москві його хтось підтримає, наприклад генерали. Напевно ніякої підтримки він не отримав.
І народ. Думаю Пригожин надіявся на підтримку народу, але судячи по відео однозначної підтримки не отримав. В тій самій москві він міг бути блокований звичайними людьми, і що він мав робити в такому випадку? Стріляти в цивільних? - це відразу крах його авантюрі.
І на кінець - цілі його не зрозумілі. Після того як путін назвав його зрадником лишалось 2 варіанти: або він або путін. Відповідно ціль його могла бути єдина - скинення путіна. Але засобів для цього у нього було малувати. 6000 зеків у москві малувато для цієї цілі. Тому він і злився так швидко.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Нед 25 чер, 2023 23:10, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 25 чер, 2023 23:09
Додано: Нед 25 чер, 2023 23:12
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