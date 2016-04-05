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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4413441444154416>
Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 22:21

flyman ,

Хотаба?

Соскіна . А тепер і твоїх.

А Бахмут?

А соломʼяну хату в селі під Тернополем? Де на присьбі сохнуть мешти за 15₴ , підлатані за 3.
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Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 22:37

  detroytred написав:Хотаб
Імхо. Не треба так.

Ви теж не менш Успіха унікальний та потрібний форуму. І Ви, і Ваше бачення, думки. Не кажучи вже про вісті з ланів.

Да без проблем. Всі можемо розбігтися. Знайти інші майданчики і реалі, і в віртуалі.
І форум обійдеться без будь-кого.

Але моє прохання - не кидайте гілку. Рішення ж, зрозуміло, за Вами.
Якщо щось не влаштовує з мого боку, то можемо помінятися. З мене, наприклад, не більше одного повідомлення в неділю. Баня показує мені, що читачем бути теж доволі зручно, ніж кнопати на Андроїді, ще й витрачаючи час.

Уходя уході, а не говорить одне, робить інше, прямо як той найманець на якого вчора поклав надію, а сьогодні вже відхрещується. Бо послідовний.
Як там в ДР Конго, за ідею чи за гроші, чим то відрізнялося?
Мав сподівання, як на колегу по цеху? Своїх не бросають?
Востаннє редагувалось flyman в Нед 25 чер, 2023 22:47, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 22:47

  flyman написав:Уходя уході

Флай, в таких порушеннях своїх намірів ну дійсно нічого такого страхітнього нема.

Не треба нікому нікуди уходити.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 22:49

  detroytred написав:
  flyman написав:Уходя уході

Флай, в таких порушеннях своїх намірів ну дійсно нічого такого страхітнього нема.

Не треба нікому нікуди уходити.

Пацан слово дав, пацан слово забрав.
Чи ти думаєш, що тут покладали надії на слово офіцера хотаба?
Він тут вчора покладав надії на ворога Пригожина, а сьогодні вже ті надії каже що ворог не виправдав.
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Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 22:53

Флай
Про сподівання та надії я не зрозумів про що це ти.
І не впевнений, що треба.
Це ви вже один другого з півслова розумієте.

Тепер зрозумів. Тільки "кримінал" в чому? Надії, що ворог другого ворога покошматить; розчарування, що не покошматив - що паганого?
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 22:57

  detroytred написав:Флай
Про сподівання та надії я не зрозумів про що це ти.
І не впевнений, що треба.
Це ви вже один другого з півслова розумієте.

Тепер зрозумів. Тільки "кримінал" в чому? Надії, що ворог другого ворога покошматить; розчарування, що не покошматив - що паганого?

І не кажи, бігає за мною (і Успіхом) по всім темам форума, щоб звернули на нього увагу.
Потім обідився і сказав, що іде через мене (і Успіха).
А вчора написав, що через мене (і Успіха) вернувся.
Я так розумію, що маю тепер ревнувати хотаба до Успіха.
Такий трикутник з харасментом (в деяких країнах підсудна справа).
Востаннє редагувалось flyman в Нед 25 чер, 2023 23:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 23:00

  flyman написав:І не кажи, бігає за мною по всім темам форума, щоб звернув на нього увагу.
Потім обідився і сказав, що іде через мене (і Успіха).
А вчора написав, що через мене (і Успіха) вернувся.
Я так розумію, що маю тепер ревнувати хотаба до Успіха.
Такий трикутник.

)))
Нема лиха без добра.
Почуття гумору в усіх трьох на висоті.

Взнав (я), що таке харасмент.
Це да - сумно. Й проблема.
Свою точку зору я вже висловлював - харасментити треба лише ворогів.
Таких тут нема.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 25 чер, 2023 23:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 23:09

  prodigy написав:
Никто не может понять - отчего повар «вдруг» прервал свое победоносное шествие на москву. Абсолютно все складывалось в его пользу. Ситуация была идеальной. «Элиты» посыпались, войска, росгвардия и фсб демонстрировали идеальную трусость и готовность сдаваться. Из москвы начался «великий драп», проторивший бегство советского руководства в октябре 41-го года.
Сопротивление «вагнеру» оказали только 28 таджиков, которые расковыряли асфальт на подмосковных шоссе.
Фортуна, задрав юбку -сама лезла к пригожину с непристойными предложениями.
Но тот «вдруг» скис, затих, утратил весь свой гонор и «завершил игру», подставив всех, кто в него уверовал.

З розумінням цього якраз особливих проблем у мене немає.
Для мене очевидно що оцінивши реально свої шанси він зрозумів що тих самих шансів у нього мізер. :D :D

Почнемо з того яка "армія" йшла на москву? По самим оптимістичним оцінкам на маскву йшло 6000 "зеків". Думаю менше. Така кількість не могла фізично "взяти москву".
Чомусь всі розпіарили думку що у Пригожина "все прекрасно". Доказів цієї думки - нуль.
Те що їм не "оказывали сопротивление" незрозумілий факт для мене. Але він нічого не доводить. Напевно не було наказу "оказывали сопротивление" і все. Чому - не знаю.

Підозрюю що Пригожин надіявся на те що в Москві його хтось підтримає, наприклад генерали. Напевно ніякої підтримки він не отримав.
І народ. Думаю Пригожин надіявся на підтримку народу, але судячи по відео однозначної підтримки не отримав. В тій самій москві він міг бути блокований звичайними людьми, і що він мав робити в такому випадку? Стріляти в цивільних? - це відразу крах його авантюрі.

І на кінець - цілі його не зрозумілі. Після того як путін назвав його зрадником лишалось 2 варіанти: або він або путін. Відповідно ціль його могла бути єдина - скинення путіна. Але засобів для цього у нього було малувати. 6000 зеків у москві малувато для цієї цілі. Тому він і злився так швидко.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Нед 25 чер, 2023 23:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 23:09

  detroytred написав:Почуття гумору в усіх трьох на висоті.

stm обіцяла Успіха покатати на гелікоптері, колись потім
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 23:12

  andrijk777 написав:Тому він і злився так швидко.

почитайте про Уго Чавеса, але не з ютуб канала Соскіна
flyman
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