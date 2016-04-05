Додано: Нед 25 чер, 2023 23:41



Уходя уході, а не говорить одне, робить інше







Офицер не смог устоять перед просьбой дамы вернуться а Вы с Успихом его просто бесите )))



Офицер не смог устоять перед просьбой дамы вернутьсяа Вы с Успихом его просто бесите )))



Надії, що ворог другого ворога покошматить; розчарування, що не покошматив - що паганого?







Тепер події будуть розвиватись все швидше і швидше.





Ні, тепер тебе буду навмисно масажувати. Щоб не розхолоджувався.Муха, а навіщо ти соскіга принижуєш (якщо це ще можливо зробити глибше) ??Мені було б гидко, що у мене 15-ти доларові читачі з бакланами води на підвіконні.Наче поводир злиденних.Понимание на уровне «женюсь не глядя»))Для мухи з діагнозом «соскін головного мозку» це надто складно . Думаю і зараз нічого не зрозумів. Щодо DRC.. Ти все ще в зоні ризику, бо я все ще тут. Тому фільтруй, щоб я тобі не запропонував співбесіду згідно з твоїм резюме на «ворк».Це нормально хотіти, щоб хтось інший вирішив всі наші проблеми. Сама розпалась кацапія, хтось захопив Москву. Але нічого цього не буде без наших перемог. Лише ми можемо запустити (або злитись) ці процеси у них. Своєю стійкістю і своїми діями на фронті. А не скуляжом мушиним «допомога лише до літа» . Лише тоді можуть вистрілювали такі пригожини.Хоча ні. Муха рандомно несе дурь. Сьгоьгі одне, завтра соскін навчим іншому. Це все «мнєнія», за них не треба муху гнобити.