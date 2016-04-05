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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4414441544164417>
Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 23:14

  flyman написав:
  detroytred написав:Флай
Про сподівання та надії я не зрозумів про що це ти.
І не впевнений, що треба.
Це ви вже один другого з півслова розумієте.

Тепер зрозумів. Тільки "кримінал" в чому? Надії, що ворог другого ворога покошматить; розчарування, що не покошматив - що паганого?

І не кажи, бігає за мною (і Успіхом) по всім темам форума, щоб звернули на нього увагу.
Потім обідився і сказав, що іде через мене (і Успіха).
А вчора написав, що через мене (і Успіха) вернувся.
Я так розумію, що маю тепер ревнувати хотаба до Успіха.
Такий трикутник з харасментом (в деяких країнах підсудна справа).

Офицер не смог устоять перед просьбой дамы вернуться ;) а Вы с Успихом его просто бесите )))
stm
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Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 23:16

  flyman написав:
  andrijk777 написав:Тому він і злився так швидко.

почитайте про Уго Чавеса, але не з ютуб канала Соскіна

йди на 3 веселих букви зі своїм соскіним
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 23:19

  stm написав:Офицер не смог устоять перед просьбой дамы вернуться ;) а Вы с Успихом его просто бесите )))

Офіцер не звертає увагу на гражданських, як гражданьскі не звертають увагу на мурашок що метушаться десь під ногами.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 23:23

  andrijk777 написав:
  flyman написав:
  andrijk777 написав:Тому він і злився так швидко.

почитайте про Уго Чавеса, але не з ютуб канала Соскіна

йди на 3 веселих букви зі своїм соскіним

А я його (Соскіна про Чавеса, схожисть) добросовісно прослухав.
Але не погодився.

Ну й вважає людина так. Ну і нехай. Кут зору в нього інший.

А от про Київ і т.д. там вже в нього перебор. М'яко кажучи, недоречний.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 23:24

І на кінець про все це.

Ця "подія" це мегаоптимістична і фантастична подія для України.
Якщо б мені 3 дні тому розказали що колона танків буде їхати "брати москву" і буде за 200 км. від москви я б звичайно назвав його ідіотом(думаю так би подумали усі адекватні люди).
Пригожин прямо показав наскільки слабкий путін і його система. Показав це в першу чергу світові, тому що в Україні і на Росії це відомо.

Я особисто вважаю що це початок кінця путіна, як правителя. Тепер події будуть розвиватись все швидше і швидше.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 23:41

flyman ,

Уходя уході, а не говорить одне, робить інше


Ні, тепер тебе буду навмисно масажувати. Щоб не розхолоджувався.
Муха, а навіщо ти соскіга принижуєш (якщо це ще можливо зробити глибше) ??
Мені було б гидко, що у мене 15-ти доларові читачі з бакланами води на підвіконні.
Наче поводир злиденних.

Офицер не смог устоять перед просьбой дамы вернуться ;) а Вы с Успихом его просто бесите )))


Понимание на уровне «женюсь не глядя»))

detroytred ,


Надії, що ворог другого ворога покошматить; розчарування, що не покошматив - що паганого?


Для мухи з діагнозом «соскін головного мозку» це надто складно . Думаю і зараз нічого не зрозумів. Щодо DRC.. Ти все ще в зоні ризику, бо я все ще тут. Тому фільтруй, щоб я тобі не запропонував співбесіду згідно з твоїм резюме на «ворк».
andrijk777 ,

Тепер події будуть розвиватись все швидше і швидше.


Це нормально хотіти, щоб хтось інший вирішив всі наші проблеми. Сама розпалась кацапія, хтось захопив Москву. Але нічого цього не буде без наших перемог. Лише ми можемо запустити (або злитись) ці процеси у них. Своєю стійкістю і своїми діями на фронті. А не скуляжом мушиним «допомога лише до літа» . Лише тоді можуть вистрілювали такі пригожини.

Хоча ні. Муха рандомно несе дурь. Сьгоьгі одне, завтра соскін навчим іншому. Це все «мнєнія», за них не треба муху гнобити.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 26 чер, 2023 00:05, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 23:46

  andrijk777 написав:І на кінець про все це.

Ця "подія" це мегаоптимістична і фантастична подія для України.
Якщо б мені 3 дні тому розказали що колона танків буде їхати "брати москву" і буде за 200 км. від москви я б звичайно назвав його ідіотом(думаю так би подумали усі адекватні люди).
Пригожин прямо показав наскільки слабкий путін і його система. Показав це в першу чергу світові, тому що в Україні і на Росії це відомо.

Я особисто вважаю що це початок кінця путіна, як правителя. Тепер події будуть розвиватись все швидше і швидше.

Подія одна і та ж сама.
Картина перед Зеброю і Вами одна і та ж сама.
А висновки абсолютно протилежні.
Обидва ж розумні, адекватні.

Гадаю це можливо лише тому, що все ж таки картину ми маємо далеко не повну.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 00:02

  detroytred написав:
  andrijk777 написав:І на кінець про все це.

Ця "подія" це мегаоптимістична і фантастична подія для України.
Якщо б мені 3 дні тому розказали що колона танків буде їхати "брати москву" і буде за 200 км. від москви я б звичайно назвав його ідіотом(думаю так би подумали усі адекватні люди).
Пригожин прямо показав наскільки слабкий путін і його система. Показав це в першу чергу світові, тому що в Україні і на Росії це відомо.

Я особисто вважаю що це початок кінця путіна, як правителя. Тепер події будуть розвиватись все швидше і швидше.

Подія одна і та ж сама.
Картина перед Зеброю і Вами одна і та ж сама.
А висновки абсолютно протилежні.
Обидва ж розумні, адекватні.

Гадаю це можливо лише тому, що все ж таки картину ми маємо далеко не повну.

Часто те що добре в короткосроці на довгому горизонті на зле, і навпаки.
Крім того, тільки "кинули камінь у воду", а кола ще ітимуть довго, і не зрозуміло, як вони накладуться з колами від інших подій.

Що можна сказати однозначно, глибинний конфлікт башен Кремля не просто вийшов назовні, а проявився в досить агресивній формі, і що він не вирішений, сторони показали зуби і розійшлися на який час.
Аналогічно із суспільством РФ, там є глибинний розділ також. Чи ви думаєте, що кадирівців чекали із радістю у РнД?
В даний момент народонаселення там доволі апатичне, не втягнуте у розборки бояр, поки його не зачепили.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 00:13

  flyman написав:Що можна сказати однозначно, глибинний конфлікт башен Кремля не просто вийшов назовні, а проявився в досить агресивній формі, і що він не вирішений, сторони показали зуби і розійшлися на який час.
Аналогічно із суспільством РФ. Чи ви думаєте, що кадирівців чекали із радістю у РнД?

Було б там все так пагано, то ми б вже перемогли.
А так -- щось у Резнікова в інтерв'ю не було прояву занадтого оптимізму. Чергові фрази. Формулювання - що повинні перемогти; тому що ми воюємо за нашу країну.

*"Я відчуваю, що ми виграємо цю війну, тому що ми воюємо за нашу країну", - заявив чиновник.

На зустрічне уточнення з приводу можливих термінів Резніков вказав, що "цей рік змінить правила гри". Можливо, відкриється певний шлях для завершення цієї "потворної" війни, вважає він.

За його словами, в цьому полягає основна ідея України: "Ми повинні (закінчити війну - УНІАН)", - сказав Резніков. *
https://www.unian.ua/war/reznikov-utoch ... 07308.html
Готуватися, настроюватися треба до тривалої війни.
А станеться швидка перемога - то це буде приємною несподіванкою.
Але поки все ще є сподівання на течку Буданова.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 26 чер, 2023 00:19, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 00:18


Цікава інформація про лендліз, який досі не стартував і дія якого закінчиться вже 30 вересня, чому мало зброї, хто гальмує надання F16 і т.д.
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