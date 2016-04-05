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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4414441544164417
Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 00:36

  detroytred написав:
  andrijk777 написав:І на кінець про все це.

Ця "подія" це мегаоптимістична і фантастична подія для України.
Якщо б мені 3 дні тому розказали що колона танків буде їхати "брати москву" і буде за 200 км. від москви я б звичайно назвав його ідіотом(думаю так би подумали усі адекватні люди).
Пригожин прямо показав наскільки слабкий путін і його система. Показав це в першу чергу світові, тому що в Україні і на Росії це відомо.

Я особисто вважаю що це початок кінця путіна, як правителя. Тепер події будуть розвиватись все швидше і швидше.

Подія одна і та ж сама.
Картина перед Зеброю і Вами одна і та ж сама.
А висновки абсолютно протилежні.
Обидва ж розумні, адекватні.

Гадаю це можливо лише тому, що все ж таки картину ми маємо далеко не повну.

Він називає це переворотом. Який це нафіг "переворот"? Це звичайний бунт(мятеж).
Він говорить що переворот не вдався. Звичайно він не вдався, тому що у Пригожина і не було цілі зміни влади.
Але як бунт він вдалий на 100% - бунтарі не покарані, "прєдводітель" живий, може бути і продовження.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 00:40

  fler написав: На жаль, не бачу ніяких дієвих зусиль збоку міжнародної спільноти для запобігання цій катастрофі.(((

Спільнота зайнята підрахунками ядерних боєзарядів рашки та скупкою туалетного паперу. Починаючи з 1957 року, коли у совка з'явилися міжконтинентальні ракети.
Востаннє редагувалось Starikan в Пон 26 чер, 2023 00:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 00:48

  Starikan написав:
  fler написав: На жаль, не бачу ніяких дієвих зусиль збоку міжнародної спільноти для запобігання цій катастрофі.(((

Спільнота зайнята підрахунками ядерних боєзарядів рашки та скупкою туалетного паперу.

Старикан, вот уж год как один сенатор проговорился о том что многие ядерные арсеналы они развернули в сторону РФ. И когда самолёт Судного дня (не РФ, там все поржали, система gps не российская) переместили Вы тоже не заметили.
Да и после бегства от Пригожина назовите мне политика большой семёрки кто будет боятся труса?
Кстати, недавние высказывания что НАТО будет считать радиацию от Енергодара нападением на Европу Вы тоже пропустили?
stm
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 00:57

  stm написав:Старикан, вот уж год как один сенатор проговорился о том что многие ядерные арсеналы они развернули в сторону РФ. И когда самолёт Судного дня (не РФ, там все поржали, система gps не российская) переместили Вы тоже не заметили.
Да и после бегства от Пригожина назовите мне политика большой семёрки кто будет боятся труса?
Кстати, недавние высказывания что НАТО будет считать радиацию от Енергодара нападением на Европу Вы тоже пропустили?

Я полит-блогеров не читаю и не смотрю.
В других источниках ничего подобного не видел.
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  #<1 ... 4414441544164417
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