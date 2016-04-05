Ця "подія" це мегаоптимістична і фантастична подія для України. Якщо б мені 3 дні тому розказали що колона танків буде їхати "брати москву" і буде за 200 км. від москви я б звичайно назвав його ідіотом(думаю так би подумали усі адекватні люди). Пригожин прямо показав наскільки слабкий путін і його система. Показав це в першу чергу світові, тому що в Україні і на Росії це відомо.
Я особисто вважаю що це початок кінця путіна, як правителя. Тепер події будуть розвиватись все швидше і швидше.
Подія одна і та ж сама. Картина перед Зеброю і Вами одна і та ж сама. А висновки абсолютно протилежні. Обидва ж розумні, адекватні.
Гадаю це можливо лише тому, що все ж таки картину ми маємо далеко не повну.
Він називає це переворотом. Який це нафіг "переворот"? Це звичайний бунт(мятеж). Він говорить що переворот не вдався. Звичайно він не вдався, тому що у Пригожина і не було цілі зміни влади. Але як бунт він вдалий на 100% - бунтарі не покарані, "прєдводітель" живий, може бути і продовження.
fler написав: На жаль, не бачу ніяких дієвих зусиль збоку міжнародної спільноти для запобігання цій катастрофі.(((
Спільнота зайнята підрахунками ядерних боєзарядів рашки та скупкою туалетного паперу.
Старикан, вот уж год как один сенатор проговорился о том что многие ядерные арсеналы они развернули в сторону РФ. И когда самолёт Судного дня (не РФ, там все поржали, система gps не российская) переместили Вы тоже не заметили. Да и после бегства от Пригожина назовите мне политика большой семёрки кто будет боятся труса? Кстати, недавние высказывания что НАТО будет считать радиацию от Енергодара нападением на Европу Вы тоже пропустили?
stm написав:Старикан, вот уж год как один сенатор проговорился о том что многие ядерные арсеналы они развернули в сторону РФ. И когда самолёт Судного дня (не РФ, там все поржали, система gps не российская) переместили Вы тоже не заметили. Да и после бегства от Пригожина назовите мне политика большой семёрки кто будет боятся труса? Кстати, недавние высказывания что НАТО будет считать радиацию от Енергодара нападением на Европу Вы тоже пропустили?
Я полит-блогеров не читаю и не смотрю. В других источниках ничего подобного не видел.
budivelnik написав:Згадайте скільки було десантників під Гостомелем , скільки наших їм протистояло і як довго ці десантники протримались+скільки їх вижило. До кордону України від Гостомеля-130 км.
не бачу сенсу читати ваші повідомлення, тому що ви позбавленні здібностей логично думати: 1)у десантників рф в Гостомелі була конкретна задача: захват аеродрому і утримання максимально довго до висадки основних сил (тим більше що їх там чекали , хоч і невеликими силами дали гідну відсіч) 2)немає сенсу порівнювати захисників Азовсталі з ДРГ Уткіна, у захисників Азова було лімітовані можливості для маневру-вони утримували оточену територію з 3х боків , яка з кожним днем/тижнем зменшувалась (не маючи змоги повноцінно поповнювати БК/провіант/паливо) у ДРГ Уткіна не було завдань захопити якусь вч(базу) або навіть кремль, їм було достатньо робити партизанські вилазки з ураженням військових/промислових об'єктів (як нафтобаза в Воронежі), для цього у них були всі засоби в наявності до речі, є інформація що "колона пригожина" на підступах до москви розділилась на 4-5 груп (для ускладнення блокування), тобто шанси "навести шорох" були не 10-15% , а всі 70-80%
посилати людей на смерть
вчора спілкувався з всл 3* ОБМП, він пригадав вересень 2022, коли при визволенні Херсонщини бригада понесла втрати близько 200 бійців за день... каже
йдемо на штурм і нас накриває арта, міномети і авіація, поруч приятелю з мого міста відірвало голову -і що ти відчув у той момент? -ніякого страху, тільки адреналін бою
наше керівництво (ГШМО і ГУР) вже детально вивчило результат рейду пригожина, чи будуть вони користуватись в майбутньому-побачимо
Никто не может понять - отчего повар «вдруг» прервал свое победоносное шествие на москву. Абсолютно все складывалось в его пользу. Ситуация была идеальной. «Элиты» посыпались, войска, росгвардия и фсб демонстрировали идеальную трусость и готовность сдаваться. Из москвы начался «великий драп», проторивший бегство советского руководства в октябре 41-го года. Сопротивление «вагнеру» оказали только 28 таджиков, которые расковыряли асфальт на подмосковных шоссе. Фортуна, задрав юбку -сама лезла к пригожину с непристойными предложениями. Но тот «вдруг» скис, затих, утратил весь свой гонор и «завершил игру», подставив всех, кто в него уверовал.
З розумінням цього якраз особливих проблем у мене немає. Для мене очевидно що оцінивши реально свої шанси він зрозумів що тих самих шансів у нього мізер.
Почнемо з того яка "армія" йшла на москву? По самим оптимістичним оцінкам на маскву йшло 6000 "зеків". Думаю менше. Така кількість не могла фізично "взяти москву". Чомусь всі розпіарили думку що у Пригожина "все прекрасно". Доказів цієї думки - нуль. Те що їм не "оказывали сопротивление" незрозумілий факт для мене. Але він нічого не доводить. Напевно не було наказу "оказывали сопротивление" і все. Чому - не знаю.
Підозрюю що Пригожин надіявся на те що в Москві його хтось підтримає, наприклад генерали. Напевно ніякої підтримки він не отримав. І народ. Думаю Пригожин надіявся на підтримку народу, але судячи по відео однозначної підтримки не отримав. В тій самій москві він міг бути блокований звичайними людьми, і що він мав робити в такому випадку? Стріляти в цивільних? - це відразу крах його авантюрі.
І на кінець - цілі його не зрозумілі. Після того як путін назвав його зрадником лишалось 2 варіанти: або він або путін. Відповідно ціль його могла бути єдина - скинення путіна. Але засобів для цього у нього було малувати. 6000 зеків у москві малувато для цієї цілі. Тому він і злився так швидко.
детский лепет и не более
-генерали пригожину до чого? йому стала у пригоді підтримка військових (але як показала ситуація і це йому було не треба) -підтримка народу? народ у рф закінчився на мітингах у 1990-91рр ви цього не знали? сьогодні на болотах немає народа як нації -блокування цивільними? у 1991 капитан Суровікін переїхав трьох "героїв" без зайвих вагань, у Уткіна взагалі до цього населення немає емпатії -засобів було достатньо цілком, щоб захопити владу у столиці потрібно 3-4 тисячі, щоб довго утримувати, значно більше. -путін назвав його зрадником, а сьогодні він вже не зрадник(уголовне провадження закрито)
Востаннє редагувалось prodigy в Пон 26 чер, 2023 07:42, всього редагувалось 1 раз.
prodigy написав:забили на пригожіна, є проблема значно серйозніша .. Ніколи ситуація не була такою серйозною: РФ завершила підготовку до теракту на ЗАЕС - ГУР
Чомусь впевнена, що рф зробить цей теракт, не замислюючись, як і підрив ГЕС. Тому що вони все для цього вже підготували. Питання часу. Мій прогноз - у липні. Тому що саміт НАТО та тому що наш контрннаступ йде успішно. На жаль, не бачу ніяких дієвих зусиль збоку міжнародної спільноти для запобігання цій катастрофі.(((
спільнота залишається безхребетною теж маю стійке очікування теракту
-засобів було достатньо цілком, щоб захопити владу у столиці потрібно 3-4 тисячі, щоб довго утримувати, значно більше.
Це смішно. У лютому-березні 2022 Київ 30-40 тисячне ПОВНІСТЮ УКОМПЛЕКТОВАНЕ бронетехнікою (це сотні танків , ББМ, РСЗВ) угрупування при підтримці ВСІЄЇ авіації агресора , РСНВ, логістикою (хай наші трохи лохматили її, але місяць це угрупування якось забезпечували пальним, їжою, БК) змогли взяти? Навіть міста - супутники не взяли. Ще раз: хотіли б знищувати ці колони - вони б і 50км не пройшли. А взагалі я думаю там верхівка нормально так під коксом сиділа. Коли відпустило - зрозуміли, що смертники і ввімкнули задню.