Никто не может понять - отчего повар «вдруг» прервал свое победоносное шествие на москву. Абсолютно все складывалось в его пользу. Ситуация была идеальной. «Элиты» посыпались, войска, росгвардия и фсб демонстрировали идеальную трусость и готовность сдаваться. Из москвы начался «великий драп», проторивший бегство советского руководства в октябре 41-го года. Сопротивление «вагнеру» оказали только 28 таджиков, которые расковыряли асфальт на подмосковных шоссе. Фортуна, задрав юбку -сама лезла к пригожину с непристойными предложениями. Но тот «вдруг» скис, затих, утратил весь свой гонор и «завершил игру», подставив всех, кто в него уверовал.
З розумінням цього якраз особливих проблем у мене немає. Для мене очевидно що оцінивши реально свої шанси він зрозумів що тих самих шансів у нього мізер.
Почнемо з того яка "армія" йшла на москву? По самим оптимістичним оцінкам на маскву йшло 6000 "зеків". Думаю менше. Така кількість не могла фізично "взяти москву". Чомусь всі розпіарили думку що у Пригожина "все прекрасно". Доказів цієї думки - нуль. Те що їм не "оказывали сопротивление" незрозумілий факт для мене. Але він нічого не доводить. Напевно не було наказу "оказывали сопротивление" і все. Чому - не знаю.
Підозрюю що Пригожин надіявся на те що в Москві його хтось підтримає, наприклад генерали. Напевно ніякої підтримки він не отримав. І народ. Думаю Пригожин надіявся на підтримку народу, але судячи по відео однозначної підтримки не отримав. В тій самій москві він міг бути блокований звичайними людьми, і що він мав робити в такому випадку? Стріляти в цивільних? - це відразу крах його авантюрі.
І на кінець - цілі його не зрозумілі. Після того як путін назвав його зрадником лишалось 2 варіанти: або він або путін. Відповідно ціль його могла бути єдина - скинення путіна. Але засобів для цього у нього було малувати. 6000 зеків у москві малувато для цієї цілі. Тому він і злився так швидко.
детский лепет и не более
-генерали пригожину до чого? йому стала у пригоді підтримка військових (але як показала ситуація і це йому було не треба) -підтримка народу? народ у рф закінчився на мітингах у 1990-91рр ви цього не знали? сьогодні на болотах немає народа як нації -блокування цивільними? у 1991 капитан Суровікін переїхав трьох "героїв" без зайвих вагань, у Уткіна взагалі до цього населення немає емпатії -засобів було достатньо цілком, щоб захопити владу у столиці потрібно 3-4 тисячі, щоб довго утримувати, значно більше. -путін назвав його зрадником, а сьогодні він вже не зрадник(уголовне провадження закрито)
Востаннє редагувалось prodigy в Пон 26 чер, 2023 07:42, всього редагувалось 1 раз.
prodigy написав:забили на пригожіна, є проблема значно серйозніша .. Ніколи ситуація не була такою серйозною: РФ завершила підготовку до теракту на ЗАЕС - ГУР
Чомусь впевнена, що рф зробить цей теракт, не замислюючись, як і підрив ГЕС. Тому що вони все для цього вже підготували. Питання часу. Мій прогноз - у липні. Тому що саміт НАТО та тому що наш контрннаступ йде успішно. На жаль, не бачу ніяких дієвих зусиль збоку міжнародної спільноти для запобігання цій катастрофі.(((
спільнота залишається безхребетною теж маю стійке очікування теракту
-засобів було достатньо цілком, щоб захопити владу у столиці потрібно 3-4 тисячі, щоб довго утримувати, значно більше.
Це смішно. У лютому-березні 2022 Київ 30-40 тисячне ПОВНІСТЮ УКОМПЛЕКТОВАНЕ бронетехнікою (це сотні танків , ББМ, РСЗВ) угрупування при підтримці ВСІЄЇ авіації агресора , РСНВ, логістикою (хай наші трохи лохматили її, але місяць це угрупування якось забезпечували пальним, їжою, БК) змогли взяти? Навіть міста - супутники не взяли. Ще раз: хотіли б знищувати ці колони - вони б і 50км не пройшли. А взагалі я думаю там верхівка нормально так під коксом сиділа. Коли відпустило - зрозуміли, що смертники і ввімкнули задню.
Ця "подія" це мегаоптимістична і фантастична подія для України. Якщо б мені 3 дні тому розказали що колона танків буде їхати "брати москву" і буде за 200 км. від москви я б звичайно назвав його ідіотом(думаю так би подумали усі адекватні люди). Пригожин прямо показав наскільки слабкий путін і його система. Показав це в першу чергу світові, тому що в Україні і на Росії це відомо.
Я особисто вважаю що це початок кінця путіна, як правителя. Тепер події будуть розвиватись все швидше і швидше.
Подія одна і та ж сама. Картина перед Зеброю і Вами одна і та ж сама. А висновки абсолютно протилежні. Обидва ж розумні, адекватні.
Гадаю це можливо лише тому, що все ж таки картину ми маємо далеко не повну.
Він називає це переворотом. Який це нафіг "переворот"? Це звичайний бунт(мятеж). Він говорить що переворот не вдався. Звичайно він не вдався, тому що у Пригожина і не було цілі зміни влади. Але як бунт він вдалий на 100% - бунтарі не покарані, "прєдводітель" живий, може бути і продовження.
Я мав на увазі не стільки розбіжності в деталях, а висновки з них. У Зебри *У меня неутешительные прогнозы... я неоднократно говорил, что будет переворот в рашке в этом году, и война закончится. Увы, опыт Турции 2016 года показал, что устоявший авторитарный лидер получает чуть ли не абсолютный авторитет.* Тобто - уви, невтішні прогнози, стійкість авторитариста. У Вас навпаки.
Але у комітеті кажуть, що знають про існування проблеми виведених поза штат військових, що були поранені та які отримують по 500-1000 гривень зарплати, не маючи змоги ні звільнитися зі служби, ні вільно отримати реабілітацію. І справді, ще до першого читання у законопроекті було закладено норму про виплати обсягом 6000 грн тимчасово непридатним та тим, хто отримав травму, каліцтво під час бойових дій. Імовірно, до другого читання норму про цю виплату можуть змінити – збільшивши суму до 12 000 грн.
Однак, як пояснив УНН член комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, представник Президента у ВР Федір Веніславський, важливо зрозуміти, чому ситуація взагалі виникає.
«Ми розбираємося, щоб таких ситуацій не було, тому що це дійсно абсурд. У комітеті це питання на контролі», - розповів Веніславський та пообіцяв, що найближчим часом будуть напрацювання.
А поки самі військові та юристи кажуть, що питань більше, ніж відповідей, зокрема і тому, що в нормативних та законодавчих актах, які регулюють військову службу, юридично поняття «виведення поза штат» не існує – є призупинення військової служби, яке настає у випадку дезертирства, самовільного залишення місця служби чи добровільної здачі в полон. ___________________________________ Стоп. Є (чи була) така хрінь, як знаходження в "розпорядженні командира". Та ж сама фігня знаходження "поза штатом". Наче десь рік можна тримати в такому стані.
-засобів було достатньо цілком, щоб захопити владу у столиці потрібно 3-4 тисячі, щоб довго утримувати, значно більше.
Це смішно. У лютому-березні 2022 Київ 30-40 тисячне ПОВНІСТЮ УКОМПЛЕКТОВАНЕ бронетехнікою (це сотні танків , ББМ, РСЗВ) угрупування при підтримці ВСІЄЇ авіації агресора , РСНВ, логістикою (хай наші трохи лохматили її, але місяць це угрупування якось забезпечували пальним, їжою, БК) змогли взяти? Навіть міста - супутники не взяли. Ще раз: хотіли б знищувати ці колони - вони б і 50км не пройшли. А взагалі я думаю там верхівка нормально так під коксом сиділа. Коли відпустило - зрозуміли, що смертники і ввімкнули задню.
-вважаю, що попівнявати угруповання під Київом по рівню досвіда і мотивації з бандой уткіна взагалі недоречно, там солдатіки їхали на парад (тобто, вони взагалі не очівали не на потужний, а на будь який вагомий спротив від ЗСУ) -хтось(кукловод пригожіна) з усмішкою дивився на розгортання подій, і всьому світу було видно слабкість пуйла і його оточення (з моменту заяви пригожіна і до виступу пуйла пройшло 14-15 годин), якби вони мали чіткий план протидій по знешкожденню пригожина/уткіна то, звісно, його мали прибрати ще на теріторії Україні(навіть не дали можливість перетину кордона з рф) і це можна було б з легкістю списати на хаймарси/сторм шедоу ЗСУ -задню ввімкнув тельки пригожин, за що йому і досі дорекають, решта мала інший настрій -під коксом чи ні, але пригожин як кажуть "попутав рамси" ще коли назвав бункерного "дедушкой і законченим м*даком", існує загальна думка,що він приречений (як і лідери його підрозділу)
попівнявати угруповання під Київом по рівню досвіда і мотивації з бандой уткіна взагалі недоречно,
Дійсно недоречно. Щодо індивідуального досвіду, то під Києвом були 100% контрачі елітних дивізій. Не зеки на пікапах, а полігонні вояки на нових тиграх. Багато хто пройшов Сирію. На цю армаду працювала вся розвідка (зовнішня, включно з агентурою в Україні і супутникова розвідка) , всі ДРЛО і т.д.
там солдатіки їхали на парад
Гарна ця історія про парадну форму в сумках, але ця форма була (якщо це правда) для якоїсь там росгвврдії може. А замусолені танкісти їхали з повним БК, як і Урагани їхали повні ракет, а не печення . І як би там не було, був місяць інтенсивних боїв. А банда Пригожина без логістика воювала б 1 день.
prodigy написав:забили на пригожіна, є проблема значно серйозніша .. Ніколи ситуація не була такою серйозною: РФ завершила підготовку до теракту на ЗАЕС - ГУР
Чомусь впевнена, що рф зробить цей теракт, не замислюючись, як і підрив ГЕС. Тому що вони все для цього вже підготували. Питання часу. Мій прогноз - у липні. Тому що саміт НАТО та тому що наш контрннаступ йде успішно. На жаль, не бачу ніяких дієвих зусиль збоку міжнародної спільноти для запобігання цій катастрофі.(((
спільнота залишається безхребетною теж маю стійке очікування теракту