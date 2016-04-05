andrijk777 написав:

prodigy написав: Никто не может понять - отчего повар «вдруг» прервал свое победоносное шествие на москву. Абсолютно все складывалось в его пользу. Ситуация была идеальной. «Элиты» посыпались, войска, росгвардия и фсб демонстрировали идеальную трусость и готовность сдаваться. Из москвы начался «великий драп», проторивший бегство советского руководства в октябре 41-го года.

Сопротивление «вагнеру» оказали только 28 таджиков, которые расковыряли асфальт на подмосковных шоссе.

Фортуна, задрав юбку -сама лезла к пригожину с непристойными предложениями.

Но тот «вдруг» скис, затих, утратил весь свой гонор и «завершил игру», подставив всех, кто в него уверовал.



З розумінням цього якраз особливих проблем у мене немає.Для мене очевидно що оцінивши реально свої шанси він зрозумів що тих самих шансів у нього мізер.Почнемо з того яка "армія" йшла на москву? По самим оптимістичним оцінкам на маскву йшло 6000 "зеків". Думаю менше. Така кількість не могла фізично "взяти москву".Чомусь всі розпіарили думку що у Пригожина "все прекрасно". Доказів цієї думки - нуль.Те що їм не "оказывали сопротивление" незрозумілий факт для мене. Але він нічого не доводить. Напевно не було наказу "оказывали сопротивление" і все. Чому - не знаю.Підозрюю що Пригожин надіявся на те що в Москві його хтось підтримає,Напевно ніякої підтримки він не отримав.І народ. Думаю Пригожин, але судячи по відео однозначної підтримки не отримав. В тій самій москві він міг бути блокований, і що він мав робити в такому випадку? Стріляти в цивільних? - це відразу крах його авантюрі.І на кінець - цілі його не зрозумілі. Після того як путін назвав його зрадником лишалось 2 варіанти: або він або путін. Відповідно ціль його могла бути єдина - скинення путіна. Але засобів для цього у нього було малувати. 6000 зеків у москві малувато для цієї цілі. Тому він і злився так швидко.