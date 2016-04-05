Додано: Пон 26 чер, 2023 11:15

detroytred написав: Увы, опыт Турции 2016 года показал, что устоявший авторитарный лидер получает чуть ли не абсолютный авторитет.*

Тобто - уви, невтішні прогнози, стійкість авторитариста.

У Вас навпаки. Увы, опыт Турции 2016 года показал, что устоявший авторитарный лидер получает чуть ли не абсолютный авторитет.*Тобто - уви, невтішні прогнози, стійкість авторитариста.У Вас навпаки.

Ааа, ви про це.Ну по-перше Турція це не зовсім авторитарный режим. В Турції пройшли демократичні вибори і Ердоган ледь-ледь переміг. Я особисто не вірю в кристальну чесність виборів, але як мінімум протестів не було, мітингів не було, програвший визнав поразку, його не посадили, не отруїли, не вбили.По-друге, в історії є сотні таких прецедентів. Наприклад в 1905-1907 роках в РІ була революція/бунт і вже в 1917 наступна революція стала успішна. Звичайно 10 років - це багатенько, але РІ з історією в сотні років не можна порівнювати з 23-річною путінською росією.І на кінець - усі авторитетні для мене СМІ/блогери майже одностайно висловили думку що це слабкість путіна. І я цілком згідний.Памятаєте фразу путіна, яка фактично стала крилатою: "Будем и в сортирах мочить если надо будет." Насправді дуже сильна фраза, яка означає що усіх ворогів будем знищувати до останнього. А тут "договорнячок" з бунтарем і зрадником. Ні, це позор, не повне падіння авторитету путіна і в РФ і в світі.Це початок кінця, я не сумніваюсь. Я даю режиму путіна максимум рік. Більше року він вже не протягне - можете запам'ятати мій прогноз.