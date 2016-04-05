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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4414441544164417
Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 11:15

  detroytred написав:Увы, опыт Турции 2016 года показал, что устоявший авторитарный лидер получает чуть ли не абсолютный авторитет.*
Тобто - уви, невтішні прогнози, стійкість авторитариста.
У Вас навпаки.

Ааа, ви про це.

Ну по-перше Турція це не зовсім авторитарный режим. В Турції пройшли демократичні вибори і Ердоган ледь-ледь переміг. Я особисто не вірю в кристальну чесність виборів, але як мінімум протестів не було, мітингів не було, програвший визнав поразку, його не посадили, не отруїли, не вбили.

По-друге, в історії є сотні таких прецедентів. Наприклад в 1905-1907 роках в РІ була революція/бунт і вже в 1917 наступна революція стала успішна. Звичайно 10 років - це багатенько, але РІ з історією в сотні років не можна порівнювати з 23-річною путінською росією.

І на кінець - усі авторитетні для мене СМІ/блогери майже одностайно висловили думку що це слабкість путіна. І я цілком згідний.
Памятаєте фразу путіна, яка фактично стала крилатою: "Будем и в сортирах мочить если надо будет." Насправді дуже сильна фраза, яка означає що усіх ворогів будем знищувати до останнього. А тут "договорнячок" з бунтарем і зрадником. Ні, це позор, не повне падіння авторитету путіна і в РФ і в світі.

Це початок кінця, я не сумніваюсь. Я даю режиму путіна максимум рік. Більше року він вже не протягне - можете запам'ятати мій прогноз.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 11:20

andrijk777
не маєш культури при спілкуванні на форумі,
тоді до лазні , малеча
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 11:25

  prodigy написав:andrijk777
не маєш культури при спілкуванні на форумі,
тоді до лазні , малеча

Я в тебе культури вчуся, неук.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 11:45

andrijk777 ,

ну Hotab сказав що і 25000 нереально взяти москву



То не Хотаб сказав, а історія. Битва за Київ весна 2022 показала, що для взяття таких менаполісів потрібне суцільне щільне кільце облоги , і тримати в облозі не менше місяця. Постійно обробляючи артою і авіацією. . Для цього треба особового складу 100+ тисяч і постійно його забезпечувати БК і паливом, свіжими людьми і вивозити поранених . А рейдові дії однієї чи двох БТГр на одному з напрямків завжди закінчуються засадою оборонців і знищенням в міській забудові такої колони. Ірпінь, Бровари…. (В Харкові теж чимало таких прикладів). Та і Грозний-1 показав що буває , коли заходити нахрапом.
Маріуполь також не був би взятий, якби не оточили.
Насправді всі можливості штурму навіть середніх міст без його оточення показав Бахмут: півроку? Рік ? Скільки його душили? І так до кінця і не взяли.
Hotab
 
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  #<1 ... 4414441544164417
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