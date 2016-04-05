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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4414441544164417>
Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 10:53

НАТО доведеться посилити східний фланг через Пригожина у Білорусі - Науседа
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 10:57

  prodigy написав:
  andrijk777 написав:З розумінням цього якраз особливих проблем у мене немає.
Для мене очевидно що оцінивши реально свої шанси він зрозумів що тих самих шансів у нього мізер. :D :D

Почнемо з того яка "армія" йшла на москву? По самим оптимістичним оцінкам на маскву йшло 6000 "зеків". Думаю менше. Така кількість не могла фізично "взяти москву".
Чомусь всі розпіарили думку що у Пригожина "все прекрасно". Доказів цієї думки - нуль.
Те що їм не "оказывали сопротивление" незрозумілий факт для мене. Але він нічого не доводить. Напевно не було наказу "оказывали сопротивление" і все. Чому - не знаю.

Підозрюю що Пригожин надіявся на те що в Москві його хтось підтримає, наприклад генерали. Напевно ніякої підтримки він не отримав.
І народ. Думаю Пригожин надіявся на підтримку народу, але судячи по відео однозначної підтримки не отримав. В тій самій москві він міг бути блокований звичайними людьми, і що він мав робити в такому випадку? Стріляти в цивільних? - це відразу крах його авантюрі.

І на кінець - цілі його не зрозумілі. Після того як путін назвав його зрадником лишалось 2 варіанти: або він або путін. Відповідно ціль його могла бути єдина - скинення путіна. Але засобів для цього у нього було малувати. 6000 зеків у москві малувато для цієї цілі. Тому він і злився так швидко.


детский лепет и не более

-генерали пригожину до чого? йому стала у пригоді підтримка військових (але як показала ситуація і це йому було не треба)
-підтримка народу? народ у рф закінчився на мітингах у 1990-91рр
ви цього не знали? сьогодні на болотах немає народа як нації
-блокування цивільними? у 1991 капитан Суровікін переїхав трьох "героїв" без зайвих вагань, у Уткіна взагалі до цього населення немає емпатії
-засобів було достатньо цілком, щоб захопити владу у столиці потрібно 3-4 тисячі, щоб довго утримувати, значно більше.
-путін назвав його зрадником, а сьогодні він вже не зрадник(уголовне провадження закрито)

Преред тим як щось коментувати треба включати мозок(якщо є), а не виключати його.

-для чого йому генерали? - для підтримки бунту і можливо для зміни влади. Підтримка не прийшла - злився. Правда треба мати трохи більше ніж три звилини щоб зрозуміти таку елементарну логіку.
-народ нічого не вирішує, це так. Але народ може впливати і сильно впливати на рішення. Наприклад ГКЧП - народ нічого не рішав, але вплив народу(мас) був значний.
-у випадку "переїзду цивільних" і їх смерті "рейтинг Вагнера" би впав до нуля. Це був би крах Вагнера без варіантів. Нажаль твій примітивний мозок цього не може зрозуміти.
-ну Hotab сказав що і 25000 нереально взяти москву і їх без проблем розірве авіація. А тобі і 3-4 тисячі достатньо. Я не знаю скільки треба солдат, але для мене Hotab набагато більший авторитет ніж ти, тому "свободен".
-путін це не алкаш з під мосту. Його слова мають значення. Те що путін так поступив означає його слабкість і відносну силу Пригожина.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Пон 26 чер, 2023 11:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 11:15

  detroytred написав:Увы, опыт Турции 2016 года показал, что устоявший авторитарный лидер получает чуть ли не абсолютный авторитет.*
Тобто - уви, невтішні прогнози, стійкість авторитариста.
У Вас навпаки.

Ааа, ви про це.

Ну по-перше Турція це не зовсім авторитарный режим. В Турції пройшли демократичні вибори і Ердоган ледь-ледь переміг. Я особисто не вірю в кристальну чесність виборів, але як мінімум протестів не було, мітингів не було, програвший визнав поразку, його не посадили, не отруїли, не вбили.

По-друге, в історії є сотні таких прецедентів. Наприклад в 1905-1907 роках в РІ була революція/бунт і вже в 1917 наступна революція стала успішна. Звичайно 10 років - це багатенько, але РІ з історією в сотні років не можна порівнювати з 23-річною путінською росією.

І на кінець - усі авторитетні для мене СМІ/блогери майже одностайно висловили думку що це слабкість путіна. І я цілком згідний.
Памятаєте фразу путіна, яка фактично стала крилатою: "Будем и в сортирах мочить если надо будет." Насправді дуже сильна фраза, яка означає що усіх ворогів будем знищувати до останнього. А тут "договорнячок" з бунтарем і зрадником. Ні, це позор, не повне падіння авторитету путіна і в РФ і в світі.

Це початок кінця, я не сумніваюсь. Я даю режиму путіна максимум рік. Більше року він вже не протягне - можете запам'ятати мій прогноз.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 11:20

andrijk777
не маєш культури при спілкуванні на форумі,
тоді до лазні , малеча
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 11:25

  prodigy написав:andrijk777
не маєш культури при спілкуванні на форумі,
тоді до лазні , малеча

Я в тебе культури вчуся, неук.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 11:45

andrijk777 ,

ну Hotab сказав що і 25000 нереально взяти москву



То не Хотаб сказав, а історія. Битва за Київ весна 2022 показала, що для взяття таких менаполісів потрібне суцільне щільне кільце облоги , і тримати в облозі не менше місяця. Постійно обробляючи артою і авіацією. . Для цього треба особового складу 100+ тисяч і постійно його забезпечувати БК і паливом, свіжими людьми і вивозити поранених . А рейдові дії однієї чи двох БТГр на одному з напрямків завжди закінчуються засадою оборонців і знищенням в міській забудові такої колони. Ірпінь, Бровари…. (В Харкові теж чимало таких прикладів). Та і Грозний-1 показав що буває , коли заходити нахрапом.
Маріуполь також не був би взятий, якби не оточили.
Насправді всі можливості штурму навіть середніх міст без його оточення показав Бахмут: півроку? Рік ? Скільки його душили? І так до кінця і не взяли.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 12:11

  Hotab написав:То не Хотаб сказав, а історія. Битва за Київ весна 2022 показала,

Так в даному випадку (стосовно Москви пригожиним) інші умови та обставини.
Бо на противагу можна привести свіженький приклад з *історії* -- взяття Ростова (та Воронежа?).
Ростов узяли.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 12:15

detroytred , і Херсон. З тих самих причин. А от Мико вже ні.
Якщо не збиратись обороняти взагалі , то звичайно що можна все взяти. Але хочаб якісь засади є , і стрімкі рейди закінчуються горілими танками і САУ на центральних проспектах міста. (Мико, Чернігів) . З подальшим відкатом атакуючих сил за місто, усвідомленням, що треба діставати книжки і робити все по ним. А це вже інші часові і матеріальні ресурси.До кацапсткого команлування це дійшло наприкінці березня і завершилось відкатом від Сум, Чернігова, Києва , Вознесенська і багато інших.
І знову питання до логістики. Ростов - це тил Вагнера.. Там все є: їжа, паливо, БК. А от Тула вже ні. Як і Москва.
Скільки треба сил вагнерятам, щоб охороняти трасу Ростов - Москва , щоб щось возити для бойових частин, якщо вони хоч на пару днів завʼязнуть в боях??? А скільки треба сил, щоб перерізати і не дати працювати цьому логістичному ланцюжку? Мізер.
Пригожин авантюрист, але не ідіот. На понт не взяв, та і армія не поспішила на його бік - отже треба тікати.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 12:45

  Hotab написав:І знову питання до логістики. Ростов - це тил Вагнера.. Там все є: їжа, паливо, БК. А от Тула вже ні. Як і Москва.

В цілому не заперечую.
Лише зауважу, що все ж таки шанси були.
З їжею вирішили. Складів, супермаркетів в окрузі вистачає.

По БК теж щось є. В тому ж підмосков'ї.
Накшалт:
*Это случилось в среду, 22 июня, на складе в поселке Брастово - там хранились ракеты, боеприпасы и взрывные материалы. Отмечается, что склад принадлежал войсковой части 55443 главного ракетно-артиллерийского управления минобороны Российской Федерации. В результате более 400 противотанковых ракетных комплексов 9М113 (9М113К) “Конкурс” и снарядов к ним были уничтожены, погибло трое российских военных.*
https://apostrophe.ua/news/society/acci ... tyi/273049
Такі склади та вч вагнерівці б захоплювали сходу.

А от далі? Просто захопити адмінбудівлі в Москві і що?
Бо політсили, посадовці його не підтримували.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 13:08

detroytred , ви дуже умовно оперуєте словом «склад».
Якщо це склад рівня «Балаклея », то може там і є ВСЯ необхідна номенклатура . І то не факт. Не буде хочаб танкових пострілів, і танки зупинились.
А там потрібно для танку, і для арти ВСІ калібри, і для БМП, і для РСЗО, і стрілкове, і ПТРК, і ПЗРК. І міномети і гранатомети. Це часто дуже різні склади. І вони інколи за сотні км один від одного.
Урядові будівлі взяти можна, якщо б місто не обороняли . Але перед москвою вже копали траншеї і готували мости. Я впевнений, що всілякі Альфи виставляли повсюду засади.
1 засада - це тривала зупинка для колони, яку вдарили несподівано, вона зупиняються і стає легкою ціллю для арти і авіації . Треба розгортатися в бойовий порядок, зʼясовувати сили противника, його вогневі точки , будувати план наступу. Це все вже зовсім інша справа, інший час, який працював зовсім не на тих, хто хотів різко і швидко, не даючи отямитись.

А от далі? Просто захопити адмінбудівлі в Москві і що?
Бо політсили, посадовці його не підтримували.


І тут теж нічого. Взагалі без шансів на успіх, якщо буде хоч якийсь спротив.
Hotab
 
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