Додано: Пон 26 чер, 2023 13:19

Hotab написав: detroytred , ви дуже умовно оперуєте словом «склад».

Якщо це склад рівня «Балаклея », то може там і є ВСЯ необхідна номенклатура . І то не факт. Не буде хочаб танкових пострілів, і танки зупинились.

А там потрібно для танку, і для арти ВСІ калібри, і для БМП, і для РСЗО, і стрілкове, і ПТРК, і ПЗРК. І міномети і гранатомети. Це часто дуже різні склади. І вони інколи за сотні км один від одного.

Урядові будівлі взяти можна, якщо б місто не обороняли . Але перед москвою вже копали траншеї і готували мости. Я впевнений, що всілякі Альфи виставляли повсюду засади.

1 засада - це тривала зупинка для колони, яку вдарили несподівано, вона зупиняються і стає легкою ціллю для арти і авіації . Треба розгортатися в бойовий порядок, зʼясовувати сили противника, його вогневі точки , будувати план наступу. Це все вже зовсім інша справа, інший час, який працював зовсім не на тих, хто хотів різко і швидко, не даючи отямитись.



А от далі? Просто захопити адмінбудівлі в Москві і що?

Бо політсили, посадовці його не підтримували.





І тут теж нічого. Взагалі без шансів на успіх, якщо буде хоч якийсь спротив. , ви дуже умовно оперуєте словом «склад».Якщо це склад рівня «Балаклея », то може там і є ВСЯ необхідна номенклатура . І то не факт. Не буде хочаб танкових пострілів, і танки зупинились.А там потрібно для танку, і для арти ВСІ калібри, і для БМП, і для РСЗО, і стрілкове, і ПТРК, і ПЗРК. І міномети і гранатомети. Це часто дуже різні склади. І вони інколи за сотні км один від одного.Урядові будівлі взяти можна, якщо б місто не обороняли . Але перед москвою вже копали траншеї і готували мости. Я впевнений, що всілякі Альфи виставляли повсюду засади.1 засада - це тривала зупинка для колони, яку вдарили несподівано, вона зупиняються і стає легкою ціллю для арти і авіації . Треба розгортатися в бойовий порядок, зʼясовувати сили противника, його вогневі точки , будувати план наступу. Це все вже зовсім інша справа, інший час, який працював зовсім не на тих, хто хотів різко і швидко, не даючи отямитись.І тут теж нічого. Взагалі без шансів на успіх, якщо буде хоч якийсь спротив.

Стосовно опору пригожину.Ключовий момент (від самих орків) - * Не в бровь, а в глаз. И, моё мнение: не было бы говна от МО, никто бы с мятежниками договариваться не стал. *.*Вооруженное военное подразделение в течение 8 часов почти дошло до столицы. Возникает вопрос — где министр обороны?Раньше нам показывали, как целый генерал-полковник командует стрелковым взводом с криками «Вперёд, за Родину!». А можно узнать, что сейчас помешало такую картинку снять? Где начальник НГШ с оперативными управлениями? Где обращение к военнослужащим?Выступил Президент, четко обозначил, что это военный мятеж.А где руководство МО во время подхода вооруженного подразделения к Москве?Дозоры подошли к Кашире. Или функции ФСБ, МВД и Росгвардии — останавливать воинские подразделения у столицы? Но у них легкострелковое оружие. Максимум, что могут, себя охранять в своих зданиях. К ним как раз претензий в данном случае минимум.Вопрос к руководству МО: мало того, что допустили всё это, потому что если бы нормально себя вели, возможно, такого бы просто не было, так вы еще в день, когда это происходило, где были? Или можно ролики снимать только, когда нет угрозы, чтобы показать Президенту шоу? Придите в себя, это не шоу. Страна воюет год уже.**Повторилась история событий 1991-1993 гг.Тогда в кабинетах высокопоставленных чиновников, которые должны принимать решения, телефоны замолчали.А ничего, что даже оперативного штаба подавления мятежа не было создано?**Они 8 часов шли со средней скоростью обычного автобусаВопрос о лояльности элит нынешней государственной власти.У нас, правда, останавливать наступающее на Москву военное подразделение должны дорожная техника и дорожные работы?"Вагнер" сбил самолёты, которые его атаковали. Но с ним уже договорились, к нему теперь вопросов минимум.Вопрос к нам — зачем отдавать приказ авиации штурмовать гражданскую дорогу? Нельзя сделать завалы?От Москвы до Ростова не оказалось ни одного танка, чтоб на дороге поставить? Или организовать нормальный блокпост и начать разговаривать?Не стрелять, а вступить в переговоры, чтобы остановить колонну. Еще раз — где военное руководство? Это его прямая функция.К «Вагнеру» куча претензий: вооруженный, пошел на Москву. Нельзя так вести, когда страна ведёт войну.Но кроме него есть и еще пара особо талантливых деятелей. Команда поднять вертолёты и самолёты и бить по смешанной колонне, в которой в т.ч. по своим делам едут гражданские — это «гениально».*__________________________________Це я до того: або в них дійсно -опа, або вистава.Ваш варіант я пам'ятаю.