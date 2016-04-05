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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4414441544164417
Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 13:19

  Hotab написав:detroytred , ви дуже умовно оперуєте словом «склад».
Якщо це склад рівня «Балаклея », то може там і є ВСЯ необхідна номенклатура . І то не факт. Не буде хочаб танкових пострілів, і танки зупинились.
А там потрібно для танку, і для арти ВСІ калібри, і для БМП, і для РСЗО, і стрілкове, і ПТРК, і ПЗРК. І міномети і гранатомети. Це часто дуже різні склади. І вони інколи за сотні км один від одного.
Урядові будівлі взяти можна, якщо б місто не обороняли . Але перед москвою вже копали траншеї і готували мости. Я впевнений, що всілякі Альфи виставляли повсюду засади.
1 засада - це тривала зупинка для колони, яку вдарили несподівано, вона зупиняються і стає легкою ціллю для арти і авіації . Треба розгортатися в бойовий порядок, зʼясовувати сили противника, його вогневі точки , будувати план наступу. Це все вже зовсім інша справа, інший час, який працював зовсім не на тих, хто хотів різко і швидко, не даючи отямитись.

А от далі? Просто захопити адмінбудівлі в Москві і що?
Бо політсили, посадовці його не підтримували.


І тут теж нічого. Взагалі без шансів на успіх, якщо буде хоч якийсь спротив.

Стосовно опору пригожину.
Ключовий момент (від самих орків) - * Не в бровь, а в глаз. И, моё мнение: не было бы говна от МО, никто бы с мятежниками договариваться не стал. *.

*Вооруженное военное подразделение в течение 8 часов почти дошло до столицы. Возникает вопрос — где министр обороны?

Раньше нам показывали, как целый генерал-полковник командует стрелковым взводом с криками «Вперёд, за Родину!». А можно узнать, что сейчас помешало такую картинку снять? Где начальник НГШ с оперативными управлениями? Где обращение к военнослужащим?

Выступил Президент, четко обозначил, что это военный мятеж.

А где руководство МО во время подхода вооруженного подразделения к Москве?

Дозоры подошли к Кашире. Или функции ФСБ, МВД и Росгвардии — останавливать воинские подразделения у столицы? Но у них легкострелковое оружие. Максимум, что могут, себя охранять в своих зданиях. К ним как раз претензий в данном случае минимум.

Вопрос к руководству МО: мало того, что допустили всё это, потому что если бы нормально себя вели, возможно, такого бы просто не было, так вы еще в день, когда это происходило, где были? Или можно ролики снимать только, когда нет угрозы, чтобы показать Президенту шоу? Придите в себя, это не шоу. Страна воюет год уже.*

*Повторилась история событий 1991-1993 гг.

Тогда в кабинетах высокопоставленных чиновников, которые должны принимать решения, телефоны замолчали.

А ничего, что даже оперативного штаба подавления мятежа не было создано?*

*Они 8 часов шли со средней скоростью обычного автобуса

Вопрос о лояльности элит нынешней государственной власти.

У нас, правда, останавливать наступающее на Москву военное подразделение должны дорожная техника и дорожные работы?

"Вагнер" сбил самолёты, которые его атаковали. Но с ним уже договорились, к нему теперь вопросов минимум.

Вопрос к нам — зачем отдавать приказ авиации штурмовать гражданскую дорогу? Нельзя сделать завалы?

От Москвы до Ростова не оказалось ни одного танка, чтоб на дороге поставить? Или организовать нормальный блокпост и начать разговаривать?

Не стрелять, а вступить в переговоры, чтобы остановить колонну. Еще раз — где военное руководство? Это его прямая функция.

К «Вагнеру» куча претензий: вооруженный, пошел на Москву. Нельзя так вести, когда страна ведёт войну.

Но кроме него есть и еще пара особо талантливых деятелей. Команда поднять вертолёты и самолёты и бить по смешанной колонне, в которой в т.ч. по своим делам едут гражданские — это «гениально».*
__________________________________
Це я до того: або в них дійсно -опа, або вистава.
Ваш варіант я пам'ятаю.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 13:29

  andrijk777 написав:По-друге, в історії є сотні таких прецедентів. Наприклад в 1905-1907 роках в РІ була революція/бунт і вже в 1917 наступна революція стала успішна. Звичайно 10 років - це багатенько, але РІ з історією в сотні років не можна порівнювати з 23-річною путінською росією.

І на кінець - усі авторитетні для мене СМІ/блогери майже одностайно висловили думку що це слабкість путіна. І я цілком згідний.
Памятаєте фразу путіна, яка фактично стала крилатою: "Будем и в сортирах мочить если надо будет." Насправді дуже сильна фраза, яка означає що усіх ворогів будем знищувати до останнього. А тут "договорнячок" з бунтарем і зрадником. Ні, це позор, не повне падіння авторитету путіна і в РФ і в світі.

Це початок кінця, я не сумніваюсь. Я даю режиму путіна максимум рік. Більше року він вже не протягне - можете запам'ятати мій прогноз.

А чому ви вирішили, що Пригожин і Уткін вийдуть сухими із води і щось там з Путіним договорено. Як на мене обидва з високою ймовірністю вже того. І багато з тих хто до них примкнув. Їх всіх по тихому.

Це буде знати вся еліта. Що заколот закінчиться фінішом заколотників.
Авторитет на кілька років у Путіна забезпечений.

Тобто війна нажаль в цьому році не закінчиться.
А враховуючи, що виробництво ракет там пришвидшилось, то і зимою слід очікувати повний блек-аут.

Щодо контр-наступу, то звільнено близько 5-10 сіл. Але в запоріжській області більше 900 сіл. Шикарні темпи. Маємо за неповний місяць під 100 загиблих воїнів з моєї області.
Техніки при цьому знищено вже сотні одиниць на мінах.
Фронт фактично в масштабах не рухається вже досить довго і все йде за корейським сценарієм.

Треба було атакувати саму рашку, придністров'я.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 13:35

А взагалі -- течка в Буданова була товста.
Як мінімум, до кінця літа можна не квапитися з висновками.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 13:44

  Zebra написав:
Щодо контр-наступу, то звільнено близько 5-10 сіл. Але в запоріжській області більше 900 сіл. Шикарні темпи. Маємо за неповний місяць під 100 загиблих воїнів з моєї області.
Техніки при цьому знищено вже сотні одиниць на мінах.
Фронт фактично в масштабах не рухається вже досить довго і все йде за корейським сценарієм.

Треба було атакувати саму рашку, придністров'я.

Пришвидшити можна, але ціною набагато більших втрат (Маляр сьогодні сказала, що за підсумками тижня, втрати ЗСУ менше у вісім разів), і це у наступі.

Записуєтесь у 3 штормову, допоможете пришвидшити?

Або хоча б грошей закиньте на міномети-кулемети для ТРО.
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 13:51

  Zebra написав:А чому ви вирішили, що Пригожин і Уткін вийдуть сухими із води і щось там з Путіним договорено. Як на мене обидва з високою ймовірністю вже того. І багато з тих хто до них примкнув. Їх всіх по тихому.

Це буде знати вся еліта. Що заколот закінчиться фінішом заколотників.
Авторитет на кілька років у Путіна забезпечений.

Де я таке "вирішив" що вони вийдуть сухими? Можливо і вб'ють їх, я не заперечую.

Але гарантії вони отримали! Це очевидно, інакше б Пригожин не зупинився, він ж не повний ідіот. Тепер якщо його вбити - чого будуть варті гарантії Путіна(чи Патрушева)? Нічого, нуль. Думаю еліта знає, які гарантії отримав Пригожин. Можливо і ми взнаемо це колись.

І дальше - ви думаєте так легко тепер щось зробити з Пригожиним? Пару тисяч бійців у нього точно є. Не так просто зробити з ним "того" по тихому.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Пон 26 чер, 2023 13:52, всього редагувалось 1 раз.
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І тут про втрачений лендліз цікава інформація.
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