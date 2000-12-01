Zebra написав: Щодо контр-наступу, то звільнено близько 5-10 сіл. Але в запоріжській області більше 900 сіл. Шикарні темпи. Маємо за неповний місяць під 100 загиблих воїнів з моєї області. Техніки при цьому знищено вже сотні одиниць на мінах. Фронт фактично в масштабах не рухається вже досить довго і все йде за корейським сценарієм.
Треба було атакувати саму рашку, придністров'я.
Пришвидшити можна, але ціною набагато більших втрат (Маляр сьогодні сказала, що за підсумками тижня, втрати ЗСУ менше у вісім разів), і це у наступі.
Zebra написав:А чому ви вирішили, що Пригожин і Уткін вийдуть сухими із води і щось там з Путіним договорено. Як на мене обидва з високою ймовірністю вже того. І багато з тих хто до них примкнув. Їх всіх по тихому.
Це буде знати вся еліта. Що заколот закінчиться фінішом заколотників. Авторитет на кілька років у Путіна забезпечений.
Де я таке "вирішив" що вони вийдуть сухими? Можливо і вб'ють їх, я не заперечую.
Але гарантії вони отримали! Це очевидно, інакше б Пригожин не зупинився, він ж не повний ідіот. Тепер якщо його вбити - чого будуть варті гарантії Путіна(чи Патрушева)? Нічого, нуль. Думаю еліта знає, які гарантії отримав Пригожин. Можливо і ми взнаємо це колись.
І дальше - ви думаєте так легко тепер щось зробити з Пригожиним? Пару тисяч бійців у нього точно є. Не так просто зробити з ним "того" по тихому.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Пон 26 чер, 2023 15:01, всього редагувалось 2 разів.
Schmit написав: І тут про втрачений лендліз цікава інформація.
Офігенна бесіда.
23.30 роль судів 1.12.00 хто ж нам дасть
Ще б краще було, якщо б він озвучував причини поведінки партнерів (наприклад,про єдині в світі відкриті двері, в які не можна увійти, або чому частина партнерів вагається з рішенням, щоб ми були всередині НАТО, а не буфером зовні).
1.12.00 -- до речі, це ж по суті пряма чітка відповідь чому була "призупинена" ракетна програма. Виходить, згода партнерів була лише на перший етап. (хоч в бесіді згадано лише про ракету середньої дальності, але чітко вказано на принциповий підхід.)
Величезне дякую! А про "такі правила життя..."
Отож, що вони такі: він з загадковою дипломатичною усмішкою в студії, а Успіх в бліндажі...
З.и. цікаво -- з чого це на нього така відвертість напала? Практично прямою мовою, а не дипломатичною ріже. І фактично не відмовчується, де міг би змовчати, ніхто б і не помітив.
То не Хотаб сказав, а історія. Битва за Київ весна 2022 показала, що для взяття таких менаполісів потрібне суцільне щільне кільце облоги , і тримати в облозі не менше місяця. Постійно обробляючи артою і авіацією. . Для цього треба особового складу 100+ тисяч і постійно його забезпечувати БК і паливом, свіжими людьми і вивозити поранених . А рейдові дії однієї чи двох БТГр на одному з напрямків завжди закінчуються засадою оборонців і знищенням в міській забудові такої колони. Ірпінь, Бровари…. (В Харкові теж чимало таких прикладів). Та і Грозний-1 показав що буває , коли заходити нахрапом. Маріуполь також не був би взятий, якби не оточили. Насправді всі можливості штурму навіть середніх міст без його оточення показав Бахмут: півроку? Рік ? Скільки його душили? І так до кінця і не взяли.
ми плутаємо різні речі - оборона міста при тотальному спротиві чи захоплення міста при повній бездіяльності влади - нагадаю про захоплення Слов'янську бандою Гіркіна у 100 осіб.
Пригожин очевидно мав якусь неявну підтримку у владі - можливо того ж ФСБ - чому так лихо проскочив по країні. гіпотетично, якби захопив ту ж Думу чи ще щось, й такий умовний Патрушев чи Володін - президенту немає, в.о. становиться - Х. сценарій трохи фантастичний, але заколоти так й проходять.
тому повноцінно захопити місто такими силами нереально. а змінити владу при підтримці частини еліт - 10-20 тис озброєних людей вистачить.