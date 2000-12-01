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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4414441544164417
Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 13:44

  Zebra написав:
Щодо контр-наступу, то звільнено близько 5-10 сіл. Але в запоріжській області більше 900 сіл. Шикарні темпи. Маємо за неповний місяць під 100 загиблих воїнів з моєї області.
Техніки при цьому знищено вже сотні одиниць на мінах.
Фронт фактично в масштабах не рухається вже досить довго і все йде за корейським сценарієм.

Треба було атакувати саму рашку, придністров'я.

Пришвидшити можна, але ціною набагато більших втрат (Маляр сьогодні сказала, що за підсумками тижня, втрати ЗСУ менше у вісім разів), і це у наступі.

Записуєтесь у 3 штормову, допоможете пришвидшити?

Або хоча б грошей закиньте на міномети-кулемети для ТРО.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 13:51

  Zebra написав:А чому ви вирішили, що Пригожин і Уткін вийдуть сухими із води і щось там з Путіним договорено. Як на мене обидва з високою ймовірністю вже того. І багато з тих хто до них примкнув. Їх всіх по тихому.

Це буде знати вся еліта. Що заколот закінчиться фінішом заколотників.
Авторитет на кілька років у Путіна забезпечений.

Де я таке "вирішив" що вони вийдуть сухими? Можливо і вб'ють їх, я не заперечую.

Але гарантії вони отримали! Це очевидно, інакше б Пригожин не зупинився, він ж не повний ідіот. Тепер якщо його вбити - чого будуть варті гарантії Путіна(чи Патрушева)? Нічого, нуль. Думаю еліта знає, які гарантії отримав Пригожин. Можливо і ми взнаємо це колись.

І дальше - ви думаєте так легко тепер щось зробити з Пригожиним? Пару тисяч бійців у нього точно є. Не так просто зробити з ним "того" по тихому.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Пон 26 чер, 2023 15:01, всього редагувалось 2 разів.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 13:52


І тут про втрачений лендліз цікава інформація.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 13:58

  _Mykola_ написав:і це у наступі.

Для об'єктивності -- кожного дня ГШ повідомляють, що орки ведуть наступальні дії на 3-х напрямках.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 14:36

  Schmit написав:
І тут про втрачений лендліз цікава інформація.

Офігенна бесіда.

23.30 роль судів
1.12.00 хто ж нам дасть

Ще б краще було, якщо б він озвучував причини поведінки партнерів (наприклад,про єдині в світі відкриті двері, в які не можна увійти, або чому частина партнерів вагається з рішенням, щоб ми були всередині НАТО, а не буфером зовні).

1.12.00 -- до речі, це ж по суті пряма чітка відповідь чому була "призупинена" ракетна програма.
Виходить, згода партнерів була лише на перший етап.
(хоч в бесіді згадано лише про ракету середньої дальності, але чітко вказано на принциповий підхід.)

Величезне дякую!
А про "такі правила життя..."

Отож, що вони такі: він з загадковою дипломатичною усмішкою в студії, а Успіх в бліндажі...

З.и. цікаво -- з чого це на нього така відвертість напала?
Практично прямою мовою, а не дипломатичною ріже. І фактично не відмовчується, де міг би змовчати, ніхто б і не помітив.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 14:47

26.06.2023 14:38
ЗСУ звільнили Рівнопіль. (підтвердження)

https://deepstatemap.live/#10/47.6436/36.6559
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 15:08

  Hotab написав:andrijk777 ,

ну Hotab сказав що і 25000 нереально взяти москву



То не Хотаб сказав, а історія. Битва за Київ весна 2022 показала, що для взяття таких менаполісів потрібне суцільне щільне кільце облоги , і тримати в облозі не менше місяця. Постійно обробляючи артою і авіацією. . Для цього треба особового складу 100+ тисяч і постійно його забезпечувати БК і паливом, свіжими людьми і вивозити поранених . А рейдові дії однієї чи двох БТГр на одному з напрямків завжди закінчуються засадою оборонців і знищенням в міській забудові такої колони. Ірпінь, Бровари…. (В Харкові теж чимало таких прикладів). Та і Грозний-1 показав що буває , коли заходити нахрапом.
Маріуполь також не був би взятий, якби не оточили.
Насправді всі можливості штурму навіть середніх міст без його оточення показав Бахмут: півроку? Рік ? Скільки його душили? І так до кінця і не взяли.

ми плутаємо різні речі - оборона міста при тотальному спротиві чи захоплення міста при повній бездіяльності влади - нагадаю про захоплення Слов'янську бандою Гіркіна у 100 осіб.

Пригожин очевидно мав якусь неявну підтримку у владі - можливо того ж ФСБ - чому так лихо проскочив по країні. гіпотетично, якби захопив ту ж Думу чи ще щось, й такий умовний Патрушев чи Володін - президенту немає, в.о. становиться - Х. сценарій трохи фантастичний, але заколоти так й проходять.

тому повноцінно захопити місто такими силами нереально. а змінити владу при підтримці частини еліт - 10-20 тис озброєних людей вистачить.
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 15:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Denik написав:Така саме ситуація складається й тут https://deepstatemap.live/#14/47.7615/36.6960
орки змушені будуть відійти до балки посередині карти.
І головне, це не територія, а втрати.

Власне сталося, що було спрогнозовано тиждень тому.
https://www.pravda.com.ua/news/2023/06/26/7408582/
Сили оборони повернули Рівнопіль під український контроль
Denik
 
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