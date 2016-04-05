Хз, хз. Думаю, що в кремлі ще досі не оговтались від пережитого за один день. Але скоро прийдуть до тями та щось вирішать. Заколотники теж мають свої подальші плани. Не думаю, що вбивство пригожина змусить їх підкоритися міноборони. Як би не сталося, ми ще побачимо продовження цього кінА.
Вся кацапська еліта під санкціями та давно бажає пуйлу скорішої зустрічі з кобзоном за те, що він обнулив їх світле майбутнє та майбутнє їх дітей. Нажите непосильною працею майно (віли, яхти, літаки тощо) під арештом або конфісковане. Тепер вони Ніхто, їх партнери по бізнесу знайшли собі нових партнерів. Вважаєте, що це все вони пробачать пу? Чим довше триває війна, тим більше вони втрачають, тому що випали зі схем, а повернутися не факт чи вдастся або дуже дорого.
Тепер про авторитет пу, який у вас з великої літери. Погляньте на авторитет Зеленського і порівняйте за останній рік. Щось прояснилося?