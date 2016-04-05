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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4415441644174418
Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 16:33

  Zebra написав:А чому ви вирішили, що Пригожин і Уткін вийдуть сухими із води і щось там з Путіним договорено. Як на мене обидва з високою ймовірністю вже того. І багато з тих хто до них примкнув. Їх всіх по тихому.

Хз, хз. Думаю, що в кремлі ще досі не оговтались від пережитого за один день. Але скоро прийдуть до тями та щось вирішать. Заколотники теж мають свої подальші плани. Не думаю, що вбивство пригожина змусить їх підкоритися міноборони. Як би не сталося, ми ще побачимо продовження цього кінА.

  Zebra написав:Це буде знати вся еліта. Що заколот закінчиться фінішом заколотників.
Авторитет на кілька років у Путіна забезпечений.

Вся кацапська еліта під санкціями та давно бажає пуйлу скорішої зустрічі з кобзоном за те, що він обнулив їх світле майбутнє та майбутнє їх дітей. Нажите непосильною працею майно (віли, яхти, літаки тощо) під арештом або конфісковане. Тепер вони Ніхто, їх партнери по бізнесу знайшли собі нових партнерів. Вважаєте, що це все вони пробачать пу? Чим довше триває війна, тим більше вони втрачають, тому що випали зі схем, а повернутися не факт чи вдастся або дуже дорого.
Тепер про авторитет пу, який у вас з великої літери. Погляньте на авторитет Зеленського і порівняйте за останній рік. Щось прояснилося?
fler
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 17:13

бунт чи спецоперація?

а) В Беларуси уже строят лагеря для вагнеровцев в 200 км от Украины - СМИ

б) У Росії знову запрацювали вербувальні центри до ПВК Вагнер - росЗМІ
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 17:23

  Letusrock написав:а) В Беларуси уже строят лагеря для вагнеровцев в 200 км от Украины - СМИ

б) У Росії знову запрацювали вербувальні центри до ПВК Вагнер - росЗМІ

В Беларуси якобы начали строить лагеря для размещения боевиков ЧВК Вагнер. Об этом сообщает российское СМИ "Верстка" со ссылкой на собеседника в лесничестве Могилевской области РБ, анонимный источник и родственников террористов из Группы Вагнера.

Некий ТГ-канал со ссылкой на анонимные источники ...
pesikot
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