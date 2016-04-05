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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4416441744184419>
Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 16:33

  Zebra написав:А чому ви вирішили, що Пригожин і Уткін вийдуть сухими із води і щось там з Путіним договорено. Як на мене обидва з високою ймовірністю вже того. І багато з тих хто до них примкнув. Їх всіх по тихому.

Хз, хз. Думаю, що в кремлі ще досі не оговтались від пережитого за один день. Але скоро прийдуть до тями та щось вирішать. Заколотники теж мають свої подальші плани. Не думаю, що вбивство пригожина змусить їх підкоритися міноборони. Як би не сталося, ми ще побачимо продовження цього кінА.

  Zebra написав:Це буде знати вся еліта. Що заколот закінчиться фінішом заколотників.
Авторитет на кілька років у Путіна забезпечений.

Вся кацапська еліта під санкціями та давно бажає пуйлу скорішої зустрічі з кобзоном за те, що він обнулив їх світле майбутнє та майбутнє їх дітей. Нажите непосильною працею майно (віли, яхти, літаки тощо) під арештом або конфісковане. Тепер вони Ніхто, їх партнери по бізнесу знайшли собі нових партнерів. Вважаєте, що це все вони пробачать пу? Чим довше триває війна, тим більше вони втрачають, тому що випали зі схем, а повернутися не факт чи вдастся або дуже дорого.
Тепер про авторитет пу, який у вас з великої літери. Погляньте на авторитет Зеленського і порівняйте за останній рік. Щось прояснилося?
fler
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 17:13

бунт чи спецоперація?

а) В Беларуси уже строят лагеря для вагнеровцев в 200 км от Украины - СМИ

б) У Росії знову запрацювали вербувальні центри до ПВК Вагнер - росЗМІ
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 17:23

  Letusrock написав:а) В Беларуси уже строят лагеря для вагнеровцев в 200 км от Украины - СМИ

б) У Росії знову запрацювали вербувальні центри до ПВК Вагнер - росЗМІ

В Беларуси якобы начали строить лагеря для размещения боевиков ЧВК Вагнер. Об этом сообщает российское СМИ "Верстка" со ссылкой на собеседника в лесничестве Могилевской области РБ, анонимный источник и родственников террористов из Группы Вагнера.

Некий ТГ-канал со ссылкой на анонимные источники ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 17:31

  Letusrock написав:
  _Mykola_ написав:Пришвидшити можна, але ціною набагато більших втрат (Маляр сьогодні сказала, що за підсумками тижня, втрати ЗСУ менше у вісім разів), і це у наступі.


Зебра тільки озвучив загальне розчарування контрнаступом (який і почався і ні), причому рівень очікування був заданий керівництвом а не суспільством.

Вся надія на якийсь супер-обвал фронту у рузьких при залученні у наступ основних сил, інакше можуть бути просто десятилітні качелі з "контрнаступами" в обі сторони то вони півроку Бахмут беруть то ми відкидаємо на 5-20 км, а люди продовжують пачками гинути. Причому люди у нас гинуть кращі, а у них різний сброд, не кажучи що і по кількості їх набагато більше.
P.S. Цитувати Маляр, це як цитувати конашенкова про підбиті 150 хаймарсів

щось видавало Штирлица - чи парашут, чи ушанка, чи пляшка горілки в кармані...

коли робиться таке тупе порівняння - про теж саме, я гадаю ви прекрасно розумієте, що цифри Конашенкова взагалі навіть не зі стелі, а скоріш з алкогольного брєду. й казати таке про наших речників - це теж навіть не неповага, це така собі замаскована рашинська пропаганда.

бут такий собі crumd, ось ви звідти ж.
правда, українською, але не набагато тонше
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 17:31

Letusrock
Ссылки, пожалуйста.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 17:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:щось видавало Штирлица - чи парашут, чи ушанка,


і ви вслід за песікотом і ко? все штирліців шукаєте по форумах.
давайте тоді сюда тільки Ctrl+C - Ctrl+V з офіційних прес-релізів, для чого взагалі ця писанина, закрити форум та й усе.

Якщо я не вірю конашенкову то це не зобовязує мене по замовчанню вірити Маляр
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 17:38

  ЛАД написав:Letusrock
Ссылки, пожалуйста.

новини вже на більшості українських сайтів, першоджерело не досліджував, за правдивість тим більше не ручаюсь
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 17:41

Letusrock
Сообщения воюющих сторон ...

В пресс-службе президента Александра Лукашенко говорят, что не знают, прибыл ли Евгений Пригожин в Республику Беларусь. Об этом «Фонтанке» там сообщили днём 26 июня.

«Нет подобной информации», — сообщил сотрудник пресс-службы и предложил направить запрос

https://www.fontanka.ru/2023/06/26/72435995/

Евгений Пригожин остается под следствием по делу о мятеже, пишет «Коммерсантъ» 26 июня. По данным издания, уголовное дело об организации вооруженного мятежа (статья 279 УК), главным фигурантом которого стал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, не прекращено. Следователь следственного управления ФСБ РФ продолжает его расследовать.

Источник издания в надзорном ведомстве пояснил, что постановление о возбуждении уголовного дела пока не отменено. По его словам, для принятия решения прошло слишком мало времени.

https://www.fontanka.ru/2023/06/26/72434465/

Несмотря на события прошедших дней и возбуждение дела о вооруженном мятеже, ЧВК «Вагнер» продолжает набирать бойцов. Просят приезжать в Краснодарский край, дорогу обещают компенсировать. Об этом в понедельник, 26 июня, рассказали корреспонденту «Фонтанки», позвонившему под видом потенциального рекрута в организацию по телефонам, опубликованным на рекламных баннерах в Ленобласти.

«У нас все без изменений остается. Набор как наш шел, так и идет. Работаем в штатном режиме», — ответили в ЧВК «Вагнер» на вопрос о возможности трудоустройства.
........
«Это единственная база ЧВК «Вагнер». Все остальные адреса в крупных городах РФ — это наши представители», — рассказали корреспонденту «Фонтанки».
.........
По этому же телефону корреспондент «Фонтанки» звонил в воскресенье. Трубку никто не поднял

https://www.fontanka.ru/2023/06/26/72436220/
Здесь пока всё.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 17:51

ЛАД
В Гугле забанили ? я нашёл ссылки

Боевикам ЧВК Вагнер якобы начали строить лагеря в Беларуси – росСМИ
В Беларуси якобы начали строить лагеря для размещения боевиков ЧВК Вагнер. Об этом сообщает российское СМИ "Верстка" со ссылкой на собеседника в лесничестве Могилевской области РБ, анонимный источник и родственников террористов из Группы Вагнера.

Якобы ... со ссылкой на непонятный ТГ-канал
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 18:01

З'ясувалося місце розташування літаків засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, який після невдалого заколоту повинен був втекти до Мінська. Зазначимо, що сьогодні ЗМІ помітили Пригожина в одному з готелів на території Білорусі.

Згідно з інформацією моніторингової групи "Беларускі Гаюн", у колишнього кухаря Путіна в особистому розпорядженні є два літаки: запасний бізнесджет BAe 125-800B, який з 22 червня знаходиться в Москві, а також основний - Embraer Legacy 600 (RA-02795) - вчора він здійснив виліт з Пітера на південь Росії, але ближче до вечора повернувся назад.

У Гаюн кажуть, що не можуть підтвердити або спростувати, чи доїхав Пригожин до Мінська. Однак там виключають, що він міг використати з цією метою свої літаки.
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