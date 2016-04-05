Додано: Пон 26 чер, 2023 18:10

Hotab написав: Shaman ,



оборона міста при тотальному спротиві чи захоплення міста при повній бездіяльності влади





Вірно. Але ж ми не знаємо достеменно який рівень спротиву його там очікував. Я виходжу з наявних можливостей для оборони. Їх там повно. А чи було б бажання - ми ж не знаємо. Я думаю, що було б. Бо бити по колоні вже почали, якась там бригада стала по річці Ока (200км до Москви) якщо вона б вперлися в нічну перед бригадою - там вони б всі і залишились. Нажаль так не сталося. Вірно. Але ж ми не знаємо достеменно який рівень спротиву його там очікував. Я виходжу з наявних можливостей для оборони. Їх там повно. А чи було б бажання - ми ж не знаємо. Я думаю, що було б. Бо бити по колоні вже почали, якась там бригада стала по річці Ока (200км до Москви) якщо вона б вперлися в нічну перед бригадою - там вони б всі і залишились. Нажаль так не сталося.

Російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) опублікував своє "резюме" з приводу заворушень, які відбувалися в РФ 23-24 червня.



Йдеться про невдалий держпереворот, який ініціював засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. На думку Гіркіна, колишній кухар Путіна був ключовим елементом у змові проти влади РФ: "Саме тому, коли він чи то злякався, чи то отримав вказівку "злитися" і "злився" - заколот практично миттєво здувся", - вказав він.



Спочатку передбачалося, що Пригожин позбавить лідера РФ Володимира Путіна від "злих поганих бояр" - "Фанерного маршала" та "генерала Му-Му" (глави Міноборони РФ Сергія Шойгу і начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова), висловився терорист.

Це класичний "сценарій Муссоліні". Ймовірно - він розглядався як основний. В результаті Пригожин (науськаний своїми прихованими покровителями) повинен був очистити оточення президента від тих, хто особисто не подобається кухареві та його угрупованню осіб, а сам кухар став би "правою рукою з усіх питань", залишивши сумному дідкові тільки чисто представницькі функції. При чому - без жодних гарантій", - вказав Гіркін.Однак після того, як "щось пішло не так" план Пригожина, ймовірно, охоплював два взаємовиключних сценарії: роззброїтися перед партією або йти на пролом до кінця, вважає Гіркін.На думку терориста, спочатку Пригожин обрав другий варіант і рушив військами на Москву, але буквально за 200 км до столиці пішов на "компроміс", виходячи з 3 причин:"Ймовірно, тут була сукупність факторів.: 1) заняття рубежу Оки (річки - УНІАН) не убогою "Росгвардією", а; 2) "дзвінки спонсорів і натхненників" (це важливіше) з пропозицією "астанавись, ми все вже утрясли та перетерли"; 3) досить ймовірна загроза "грохнути" особисто кухаря ракетами разом зі штабом ЮВО, а якщо вціліє - добити "Ахматом" (до якого в руки особисто Пригожину краще не потрапляти, там взагалі без шансів...) ",- вказав Гіркін.Він уточнив, що якби Пригожин не "злився", то у ПВК "Вагнер" був би реальний шанс захопити Москву: "Однак сталося те, що сталося - "кухар злився". Що тепер? - Тепер уКремлі відновилася звична "сутичка під килимом" - резюмував терорист.