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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 26 чер, 2023 18:07
Shaman
,
оборона міста при тотальному спротиві чи захоплення міста при повній бездіяльності влади
Вірно. Але ж ми не знаємо достеменно який рівень спротиву його там очікував. Я виходжу з наявних можливостей для оборони. Їх там повно. А чи було б бажання - ми ж не знаємо. Я думаю, що було б. Бо бити по колоні вже почали, якась там бригада стала по річці Ока (200км до Москви) якщо вона колона вперлася в річку у перед бригадою - там вони б всі і залишились. Нажаль так не сталося.
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Додано: Пон 26 чер, 2023 18:10
Hotab написав:Shaman
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оборона міста при тотальному спротиві чи захоплення міста при повній бездіяльності влади
Вірно. Але ж ми не знаємо достеменно який рівень спротиву його там очікував. Я виходжу з наявних можливостей для оборони. Їх там повно. А чи було б бажання - ми ж не знаємо. Я думаю, що було б. Бо бити по колоні вже почали, якась там бригада стала по річці Ока (200км до Москви) якщо вона б вперлися в нічну перед бригадою - там вони б всі і залишились. Нажаль так не сталося.
Російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) опублікував своє "резюме" з приводу заворушень, які відбувалися в РФ 23-24 червня.
Йдеться про невдалий держпереворот, який ініціював засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. На думку Гіркіна, колишній кухар Путіна був ключовим елементом у змові проти влади РФ: "Саме тому, коли він чи то злякався, чи то отримав вказівку "злитися" і "злився" - заколот практично миттєво здувся", - вказав він.
Спочатку передбачалося, що Пригожин позбавить лідера РФ Володимира Путіна від "злих поганих бояр" - "Фанерного маршала" та "генерала Му-Му" (глави Міноборони РФ Сергія Шойгу і начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова), висловився терорист.
Це класичний "сценарій Муссоліні". Ймовірно - він розглядався як основний. В результаті Пригожин (науськаний своїми прихованими покровителями) повинен був очистити оточення президента від тих, хто особисто не подобається кухареві та його угрупованню осіб, а сам кухар став би "правою рукою з усіх питань", залишивши сумному дідкові тільки чисто представницькі функції. При чому - без жодних гарантій", - вказав Гіркін.
Однак після того, як "щось пішло не так" план Пригожина, ймовірно, охоплював два взаємовиключних сценарії: роззброїтися перед партією або йти на пролом до кінця, вважає Гіркін.
На думку терориста, спочатку Пригожин обрав другий варіант і рушив військами на Москву, але буквально за 200 км до столиці пішов на "компроміс", виходячи з 3 причин:
"Ймовірно, тут була сукупність факторів.: 1) заняття рубежу Оки (річки - УНІАН) не убогою "Росгвардією", а елітною 45-ю бригадою (боєздатність і вишкіл якої не сильно нижче "Вагнера", а бійці - не роздумують, коли отримують наказ)
; 2) "дзвінки спонсорів і натхненників" (це важливіше) з пропозицією "астанавись, ми все вже утрясли та перетерли"; 3) досить ймовірна загроза "грохнути" особисто кухаря ракетами разом зі штабом ЮВО, а якщо вціліє - добити "Ахматом" (до якого в руки особисто Пригожину краще не потрапляти, там взагалі без шансів...) ",- вказав Гіркін.
Він уточнив, що якби Пригожин не "злився", то у ПВК "Вагнер" був би реальний шанс захопити Москву: "Однак сталося те, що сталося - "кухар злився". Що тепер? - Тепер у
Кремлі відновилася звична "сутичка під килимом" - резюмував терорист.
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Додано: Пон 26 чер, 2023 18:11
Letusrock написав: Shaman написав:
щось видавало Штирлица - чи парашут, чи ушанка,
і ви вслід за песікотом і ко? все штирліців шукаєте по форумах.
давайте тоді сюда тільки Ctrl+C - Ctrl+V з офіційних прес-релізів, для чого взагалі ця писанина, закрити форум та й усе.
Якщо я не вірю конашенкову то це не зобовязує мене по замовчанню вірити Маляр
особисто вас. бо якщо зрозуміло що pesikot
чи Лад
, flyman
чи Hotab
- це реальні люди, то ви якась незрозуміла обліковка, зареєстрована в 22 році.
ви прикриваєтесь, що у вас особиста думка, але ви завжди даєте найгірші прогнози - війна на десятиріччя, контрнаступу не видно, у Раші ресурсів набагато більше та таке інше. й це майже в кожному повідомленні. не знаю як іншим, мені це дуже впадає в око. й це вже моя особиста думка, що ви не панікер, як Zebra
, а робите це свідомо. панікерів під час війни до речі теж не полюбляють.
можете не вірити Маляр (про Конашенкова навіть мова не йде) - але не треба їх порівнювати - ось на таких дрібницях ви акценти й розставляєте. можу констатувати, гроші отримуєте не даремно
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Додано: Пон 26 чер, 2023 18:23
Гіркіну віри немає. Навіщо обговорювати "його аналітику" тут?
Фейгіна слухали не можна, а Гіркіна давайте будемо слухати і обговорювати. Якісь незрозумілі "стандарти" на цьому форумі.
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Додано: Пон 26 чер, 2023 18:26
Shaman написав:
це реальні люди, то ви якась незрозуміла обліковка, зареєстрована в 22 році.
я давно втратив доступ до облікового запису який мав тут з приблизно 2009-2010 (памятаю баталії про "Київ фейслесса" та про ТТ на гілці про нерухомість). А повернувся весною 2022 на цей форум щоб чути думки реальних людей з областей близьких до фронту а не казочки з марафону
Shaman написав:
ви прикриваєтесь, що у вас особиста думка, але ви завжди даєте найгірші прогнози - війна на десятиріччя, контрнаступу не видно, у Раші ресурсів набагато більше та таке інше.
єдність і боротьба протилежностей - рушійна сила еволюції (лекції з філософії - 4 курс). Яка цікавість форуму де тільки одна лінія партії?
Shaman написав:
можете не вірити Маляр (про Конашенкова навіть мова не йде) - але не треба їх порівнювати - ось на таких дрібницях ви акценти й розставляєте. можу констатувати, гроші отримуєте не даремно
може й чуть перегнув, але образитись на це може лише особисто Маляр))
за гроші навіть коментувати не буду, шкода я складаю враження людини яка здатна заробляти гроші тільки постами на маловідомому спеціалізованому форумі
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Додано: Пон 26 чер, 2023 18:32
Letusrock написав:
за гроші навіть коментувати не буду, шкода я складаю враження людини яка здатна заробляти гроші тільки постами на маловідомому спеціалізованому форумі
Не парся. Наїзд що ти працюєш за гроші популярний тут від самого початку гілки(ця гілка це продовження "Політичних дискусій"). Зараз вже рідко таке закидають, але раніше - постійно. Видно Shaman
зі старожилів.
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Додано: Пон 26 чер, 2023 18:38
Letusrock написав:
А повернувся весною 2022 на цей форум щоб чути думки реальних людей з областей близьких до фронту а не казочки з марафону
так почему ты постоянно ноешь и тащишь сюда все сказочки из-за поребрика ?
чути думки реальних людей з областей
При этом, на моё мнение ты ложишь прибор
Кстати, чё там у тебя в ТГ-каналах, в Чернигове уже скупают крупы-макароны или ещё нет ?
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Додано: Пон 26 чер, 2023 18:40
Гіркін з початком передвиборчої кампанії почав брехати більше, дійсно.
Його розказням вже не вірю. Але фактам можна. Наявність бригади в обороні перед Москвою - таки факт. І можливо саме необхідність уже вступити в повноцінний бій Вагнерів і зупинило. Це вже не про понти. А про бійню.
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 26 чер, 2023 18:42, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 26 чер, 2023 18:40
andrijk777 написав: Letusrock написав:
за гроші навіть коментувати не буду, шкода я складаю враження людини яка здатна заробляти гроші тільки постами на маловідомому спеціалізованому форумі
Не парся. Наїзд що ти працюєш за гроші популярний тут від самого початку гілки(ця гілка це продовження "Політичних дискусій"). Зараз вже рідко таке закидають, але раніше - постійно. Видно Shaman
зі старожилів.
Людина, яка так бореться за Фейгіна - або за гроші, або дурне
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