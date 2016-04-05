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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4417441844194420
Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 20:12

  Letusrock написав:
  Shaman написав:це реальні люди, то ви якась незрозуміла обліковка, зареєстрована в 22 році.

я давно втратив доступ до облікового запису який мав тут з приблизно 2009-2010 (памятаю баталії про "Київ фейслесса" та про ТТ на гілці про нерухомість). А повернувся весною 2022 на цей форум щоб чути думки реальних людей з областей близьких до фронту а не казочки з марафону
  Shaman написав:ви прикриваєтесь, що у вас особиста думка, але ви завжди даєте найгірші прогнози - війна на десятиріччя, контрнаступу не видно, у Раші ресурсів набагато більше та таке інше.

єдність і боротьба протилежностей - рушійна сила еволюції (лекції з філософії - 4 курс). Яка цікавість форуму де тільки одна лінія партії?
  Shaman написав:можете не вірити Маляр (про Конашенкова навіть мова не йде) - але не треба їх порівнювати - ось на таких дрібницях ви акценти й розставляєте. можу констатувати, гроші отримуєте не даремно

може й чуть перегнув, але образитись на це може лише особисто Маляр))
за гроші навіть коментувати не буду, шкода я складаю враження людини яка здатна заробляти гроші тільки постами на маловідомому спеціалізованому форумі

добре, ви реальна людина 8)

але зараз я намагаюсь зробити дуже складну річ - формалізувати речі, які складно формалізуються. а саме - як відрізнити пропаганду від як ви кажете різноманітності думок. одне з такого - що якщо ви кажете про якесь негативне явище - то не треба казати, що це назавжди й неможливо виправити. повністю виправити дійсно важко, а от привести в рамках - вже не так важко.

й на форумі різноманіття думок, теж не треба казати про лінію партії. але нагадаю, зараз війна, є обмеження - й визнавати силу ворога треба, а хвалити - ні. більшість населення наших північних сусідів перетворилася на дуже печерну й маргіналізовану масу, для якої вбити хохла - це гарно. й коли пропонують радикальні рішення - а що ще можна зробити зі скаженими звірами (все одно зараз у нацизмі звинуватять :) )

о, є дуже чіткий критерій - коли ввижається, що не все так однозначно - то робіть наступне міняйте Раша на Німеччина, Україну на СРСР й згадуйте другу світову - й тут все відразу однозначно, особливо для російськомовних. ніяких напівтонов. не бійтеся проводити паралелі. а хто агресор та окупант - це всім відомо, окрім агресора який, яке диво, це не визнає

з приводу наступу - треба почекати я гадаю півроку, а там вже буде зрозуміло, до чого все йде. й навіть якщо залишиться лінія зіткнення (а таке може бути) - це теж не вирок. Південна Корея не дасть збрехати. треба у будь-якому разі шукати можливості, а не впадати у відчай - й транслювати всюди.

я гадаю гроші платять не за один, два чи навіть три форуми. й finance.ua - це ж найбільший фінансовий форум країни? ;)

ми дивимось за вами 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 20:20

  andrijk777 написав:
  Letusrock написав:за гроші навіть коментувати не буду, шкода я складаю враження людини яка здатна заробляти гроші тільки постами на маловідомому спеціалізованому форумі

Не парся. Наїзд що ти працюєш за гроші популярний тут від самого початку гілки(ця гілка це продовження "Політичних дискусій"). Зараз вже рідко таке закидають, але раніше - постійно. Видно Shaman зі старожилів. :D

по-перше я не старожил, по-друге до війни на Політичних дискусіях участь не приймав :)

просто коли людина просуває ватні наративи:
- то вона розумна, цинічна та робить це за гроші
- реальний ватник у душі, але тоді ну не можу я визнати її розумною, вибачте. сюди можна віднести й тих, хто не вважає Рашу за взірець, але Америку та Захід не любить ще більше - таких чимало, часто межує з тугою за СРСР.

а якщо людина здається розумною - то дивись п1 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 20:31

  Hotab написав:Гіркін з початком передвиборчої кампанії почав брехати більше, дійсно.
Його розказням вже не вірю. Але фактам можна. Наявність бригади в обороні перед Москвою - таки факт. І можливо саме необхідність уже вступити в повноцінний бій Вагнерів і зупинило. Це вже не про понти. А про бійню.

а жаль
была такая надежда на бойню...
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