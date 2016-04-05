Letusrock написав:
я давно втратив доступ до облікового запису який мав тут з приблизно 2009-2010 (памятаю баталії про "Київ фейслесса" та про ТТ на гілці про нерухомість). А повернувся весною 2022 на цей форум щоб чути думки реальних людей з областей близьких до фронту а не казочки з марафону
єдність і боротьба протилежностей - рушійна сила еволюції (лекції з філософії - 4 курс). Яка цікавість форуму де тільки одна лінія партії?
може й чуть перегнув, але образитись на це може лише особисто Маляр))
за гроші навіть коментувати не буду, шкода я складаю враження людини яка здатна заробляти гроші тільки постами на маловідомому спеціалізованому форумі
добре, ви реальна людина
але зараз я намагаюсь зробити дуже складну річ - формалізувати речі, які складно формалізуються. а саме - як відрізнити пропаганду від як ви кажете різноманітності думок. одне з такого - що якщо ви кажете про якесь негативне явище - то не треба казати, що це назавжди й неможливо виправити. повністю виправити дійсно важко, а от привести в рамках - вже не так важко.
й на форумі різноманіття думок, теж не треба казати про лінію партії. але нагадаю, зараз війна, є обмеження - й визнавати силу ворога треба, а хвалити - ні. більшість населення наших північних сусідів перетворилася на дуже печерну й маргіналізовану масу, для якої вбити хохла - це гарно. й коли пропонують радикальні рішення - а що ще можна зробити зі скаженими звірами (все одно зараз у нацизмі звинуватять )
о, є дуже чіткий критерій - коли ввижається, що не все так однозначно - то робіть наступне міняйте Раша на Німеччина, Україну на СРСР й згадуйте другу світову - й тут все відразу однозначно, особливо для російськомовних. ніяких напівтонов. не бійтеся проводити паралелі. а хто агресор та окупант - це всім відомо, окрім агресора який, яке диво, це не визнає
з приводу наступу - треба почекати я гадаю півроку, а там вже буде зрозуміло, до чого все йде. й навіть якщо залишиться лінія зіткнення (а таке може бути) - це теж не вирок. Південна Корея не дасть збрехати. треба у будь-якому разі шукати можливості, а не впадати у відчай - й транслювати всюди.
я гадаю гроші платять не за один, два чи навіть три форуми. й finance.ua - це ж найбільший фінансовий форум країни?
ми дивимось за вами