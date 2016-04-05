Shaman написав:це реальні люди, то ви якась незрозуміла обліковка, зареєстрована в 22 році.
я давно втратив доступ до облікового запису який мав тут з приблизно 2009-2010 (памятаю баталії про "Київ фейслесса" та про ТТ на гілці про нерухомість). А повернувся весною 2022 на цей форум щоб чути думки реальних людей з областей близьких до фронту а не казочки з марафону
Shaman написав:ви прикриваєтесь, що у вас особиста думка, але ви завжди даєте найгірші прогнози - війна на десятиріччя, контрнаступу не видно, у Раші ресурсів набагато більше та таке інше.
єдність і боротьба протилежностей - рушійна сила еволюції (лекції з філософії - 4 курс). Яка цікавість форуму де тільки одна лінія партії?
Shaman написав:можете не вірити Маляр (про Конашенкова навіть мова не йде) - але не треба їх порівнювати - ось на таких дрібницях ви акценти й розставляєте. можу констатувати, гроші отримуєте не даремно
може й чуть перегнув, але образитись на це може лише особисто Маляр)) за гроші навіть коментувати не буду, шкода я складаю враження людини яка здатна заробляти гроші тільки постами на маловідомому спеціалізованому форумі
добре, ви реальна людина
але зараз я намагаюсь зробити дуже складну річ - формалізувати речі, які складно формалізуються. а саме - як відрізнити пропаганду від як ви кажете різноманітності думок. одне з такого - що якщо ви кажете про якесь негативне явище - то не треба казати, що це назавжди й неможливо виправити. повністю виправити дійсно важко, а от привести в рамках - вже не так важко.
й на форумі різноманіття думок, теж не треба казати про лінію партії. але нагадаю, зараз війна, є обмеження - й визнавати силу ворога треба, а хвалити - ні. більшість населення наших північних сусідів перетворилася на дуже печерну й маргіналізовану масу, для якої вбити хохла - це гарно. й коли пропонують радикальні рішення - а що ще можна зробити зі скаженими звірами (все одно зараз у нацизмі звинуватять )
о, є дуже чіткий критерій - коли ввижається, що не все так однозначно - то робіть наступне міняйте Раша на Німеччина, Україну на СРСР й згадуйте другу світову - й тут все відразу однозначно, особливо для російськомовних. ніяких напівтонов. не бійтеся проводити паралелі. а хто агресор та окупант - це всім відомо, окрім агресора який, яке диво, це не визнає
з приводу наступу - треба почекати я гадаю півроку, а там вже буде зрозуміло, до чого все йде. й навіть якщо залишиться лінія зіткнення (а таке може бути) - це теж не вирок. Південна Корея не дасть збрехати. треба у будь-якому разі шукати можливості, а не впадати у відчай - й транслювати всюди.
я гадаю гроші платять не за один, два чи навіть три форуми. й finance.ua - це ж найбільший фінансовий форум країни?
Letusrock написав:за гроші навіть коментувати не буду, шкода я складаю враження людини яка здатна заробляти гроші тільки постами на маловідомому спеціалізованому форумі
Не парся. Наїзд що ти працюєш за гроші популярний тут від самого початку гілки(ця гілка це продовження "Політичних дискусій"). Зараз вже рідко таке закидають, але раніше - постійно. Видно Shaman зі старожилів.
по-перше я не старожил, по-друге до війни на Політичних дискусіях участь не приймав
просто коли людина просуває ватні наративи: - то вона розумна, цинічна та робить це за гроші - реальний ватник у душі, але тоді ну не можу я визнати її розумною, вибачте. сюди можна віднести й тих, хто не вважає Рашу за взірець, але Америку та Захід не любить ще більше - таких чимало, часто межує з тугою за СРСР.
Hotab написав:Гіркін з початком передвиборчої кампанії почав брехати більше, дійсно. Його розказням вже не вірю. Але фактам можна. Наявність бригади в обороні перед Москвою - таки факт. І можливо саме необхідність уже вступити в повноцінний бій Вагнерів і зупинило. Це вже не про понти. А про бійню.
https://meteopost.com/weather/climate/ Тут вибираєте своє місто , дивитесь статистику розу вітрів наприклад за липень / серпень 2022 року і так далі . Загугліть що таке Роза вітрів , або якщо коротко вона дзеркально відображає переважаючий напрямок руху вітру ( статистика у відсотках, або днях на графіку, звідки більше днів вітер дує в тій стороні більший пелюсток) , Якщо коротко , то ставите умовну крапочку на графіку де від вас знаходиться ЗАЕС і дивитесь куди дують перважаючі вітри, ваше місто в центрі . https://ibb.co/9pJv8tJ Львів у центрі стрілками умовно приблизно напрямки вітру в липні , старався в масштабі відносно ймовірності , більша стрілка більше днів коли так дує вітер Користуйтесь, пояснив на хлопський розум , кому треба більше або розумніше — гугліть.
Коротко: произошедшее было для демонстрации протеста ЧВК «Вагнер», а не для свержения власти в ОРКОСТАНЕ
Главное: ▪️Целью похода было - не допустить уничтожение ЧВК "Вагнер" и привлечь к ответственности тех лиц, которые допустили массу ошибок в ходе "СВО". ▪️Никто из бойцов ЧВК "Вагнер" не принуждался учавствовать, все знали, чем это закончится. ▪️Мы сожалем, что вынуждены были наносить удары по авиации ВКС РФ. ▪️Мы не дошли 200 км до Москвы. ▪️Остановились в тот момент, когда 1 штурмовый отряд уже развернул свою артиллерию на подходах к столице. ▪️На остановку марша повлияло 2 фактора: 1 - мы не хотели пролить русскую кровь. 2 - мы шли для демонстрации протеста, а не для свержения власти в стране. ▪️Лукашенко протянул руку и предложил найти решение для продолжения работы ЧВК "Вагнер".
Zebra написав: Щодо контр-наступу, то звільнено близько 5-10 сіл. Але в запоріжській області більше 900 сіл. Шикарні темпи. Маємо за неповний місяць під 100 загиблих воїнів з моєї області. Техніки при цьому знищено вже сотні одиниць на мінах. Фронт фактично в масштабах не рухається вже досить довго і все йде за корейським сценарієм.
Треба було атакувати саму рашку, придністров'я.
Пришвидшити можна, але ціною набагато більших втрат (Маляр сьогодні сказала, що за підсумками тижня, втрати ЗСУ менше у вісім разів), і це у наступі.
Ви очевидно не вкурсі цього контр-наступу по мінним полям. Бутусов виклав. Дивлюся відео, як наші наступають, це просто жах. Підїхало по мінним полям кілька Бредлі, якісь підірвалися, якісь доїхали. З вцілілого Бредлі вистрибують хлопці - міна бабах, відірвало ногу. Потім відео обривається і мабуть інший квадракоптер вже знімає те саме бредлі - поруч ховаються кілька хлопців, у 2 чи 3 відірвані ноги. Добре що надали допомогу.
Якби влада мене читала. Вона б спершу на мінні поля послала членів ОПЗЖ. А так маємо по факту фарш - це кращі хлопці, у розквіті сил. Чому наша влада така тупа? Атакувати треба там де не заміновано, де не чекають - Брянска, Курська і Білгородська області, Придністров'я - потім вимінювати території.
Практично всі втрати від "контр-наступу" - мінно-вибухові.
У мене дуже не втішні прогнози. Зокрема внутрішньополітичні.
Shaman написав:просто коли людина просуває ватні наративи
Ну а визначає ватність наративу хто схоче. Здалося, й визначив і вказав - во, дивіться, ватний наратив і ватник.
Для початку треба хоча б аргументувати, що це так. А по-друге: передивлятися вище інтерв'ю Чалого... Там повно наративів...
Але він не ватник і наративи не ватні. Бо саме ота рашкованська форма представлення думки робить її рашинським ватним наративом. Саме форма. І тільки форма. Хоча ще й гіперболізація теж.
Бо по суті, наприклад, чітко сказане "так хто ж нам дасть" повністю співпадає з одним з основних рашо- і ватно- наративів. І тільки форма та пояснення відрізняють об'єктивну нормальну думку від рашоватнонаративу. Вплив (залежність від) партнерів --- зовнішнє керування. Перше - реальний і допустимий стан, а друге - є чистим рашонаративом.
Коротше: не треба, наприклад, нормальну думку Летусрока гіперболізувати до рашонаративу.
А от з тим, що порівнювати Маляр з конашенковим неприпустимо й не треба, цілком згоден.
З.и. Я розумію, що в інших місцях не ті часи, щоб розбиратися наратив чи не наратив. Тому цілком логічно, що просто не треба взагалі торкатися чогось. Але ж тут майданчик для обговорень. І тут можна спокійно об'єктивно розібратися.
Інакше треба постити, як помітили вище, марафон. І все.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 26 чер, 2023 21:51, всього редагувалось 1 раз.