Додано: Пон 26 чер, 2023 20:12

Letusrock написав: Shaman написав: це реальні люди, то ви якась незрозуміла обліковка, зареєстрована в 22 році. це реальні люди, то ви якась незрозуміла обліковка, зареєстрована в 22 році.

я давно втратив доступ до облікового запису який мав тут з приблизно 2009-2010 (памятаю баталії про "Київ фейслесса" та про ТТ на гілці про нерухомість). А повернувся весною 2022 на цей форум щоб чути думки реальних людей з областей близьких до фронту а не казочки з марафону

Shaman написав: ви прикриваєтесь, що у вас особиста думка, але ви завжди даєте найгірші прогнози - війна на десятиріччя, контрнаступу не видно, у Раші ресурсів набагато більше та таке інше. ви прикриваєтесь, що у вас особиста думка, але ви завжди даєте найгірші прогнози - війна на десятиріччя, контрнаступу не видно, у Раші ресурсів набагато більше та таке інше.

єдність і боротьба протилежностей - рушійна сила еволюції (лекції з філософії - 4 курс). Яка цікавість форуму де тільки одна лінія партії?

Shaman написав: можете не вірити Маляр (про Конашенкова навіть мова не йде) - але не треба їх порівнювати - ось на таких дрібницях ви акценти й розставляєте. можу констатувати, гроші отримуєте не даремно можете не вірити Маляр (про Конашенкова навіть мова не йде) - але не треба їх порівнювати - ось на таких дрібницях ви акценти й розставляєте. можу констатувати, гроші отримуєте не даремно

може й чуть перегнув, але образитись на це може лише особисто Маляр))

за гроші навіть коментувати не буду, шкода я складаю враження людини яка здатна заробляти гроші тільки постами на маловідомому спеціалізованому форумі я давно втратив доступ до облікового запису який мав тут з приблизно 2009-2010 (памятаю баталії про "Київ фейслесса" та про ТТ на гілці про нерухомість). А повернувся весною 2022 на цей форум щоб чути думки реальних людей з областей близьких до фронту а не казочки з марафонуєдність і боротьба протилежностей - рушійна сила еволюції (лекції з філософії - 4 курс). Яка цікавість форуму де тільки одна лінія партії?може й чуть перегнув, але образитись на це може лише особисто Маляр))за гроші навіть коментувати не буду, шкода я складаю враження людини яка здатна заробляти гроші тільки постами на маловідомому спеціалізованому форумі

добре, ви реальна людинаале зараз я намагаюсь зробити дуже складну річ - формалізувати речі, які складно формалізуються. а саме - як відрізнити пропаганду від як ви кажете різноманітності думок. одне з такого - що якщо ви кажете про якесь негативне явище - то не треба казати, що це назавжди й неможливо виправити. повністю виправити дійсно важко, а от привести в рамках - вже не так важко.й на форумі різноманіття думок, теж не треба казати про лінію партії. але нагадаю, зараз війна, є обмеження - й визнавати силу ворога треба, а хвалити - ні. більшість населення наших північних сусідів перетворилася на дуже печерну й маргіналізовану масу, для якої вбити хохла - це гарно. й коли пропонують радикальні рішення - а що ще можна зробити зі скаженими звірами (все одно зараз у нацизмі звинуватятьо, є дуже чіткий критерій - коли ввижається, що не все так однозначно - то робіть наступне міняйте Раша на Німеччина, Україну на СРСР й згадуйте другу світову - й тут все відразу однозначно, особливо для російськомовних. ніяких напівтонов. не бійтеся проводити паралелі. а хто агресор та окупант - це всім відомо, окрім агресора який, яке диво, це не визнаєз приводу наступу - треба почекати я гадаю півроку, а там вже буде зрозуміло, до чого все йде. й навіть якщо залишиться лінія зіткнення (а таке може бути) - це теж не вирок. Південна Корея не дасть збрехати. треба у будь-якому разі шукати можливості, а не впадати у відчай - й транслювати всюди.я гадаю гроші платять не за один, два чи навіть три форуми. й finance.ua - це ж найбільший фінансовий форум країни?ми дивимось за вами