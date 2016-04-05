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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4418441944204421
Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 21:51

Що там ці двоє кислих друзів ще надумали ?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 21:55

  Goodman написав:
  Zebra написав:Атакувати треба там де не заміновано, де не чекають - Брянска, Курська і Білгородська області, Придністров'я - потім вимінювати території.

доктрина, яку підтримує цілий світ і надає допомогу - звільнення власних територій.
а те що ви пишете - то агресія , буде осуд.

Чалий -- такі правила життя.
Отож...

Але в інтерв'ю Чалого проходить думка -- що власні інтереси треба просувати, інакше тільки дорого платить прийдеться.
Інша справа, що фах та рівень потрібен, щоб тонко зіграти.

Тому маємо те, що маємо.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 21:57

  yama написав:А це вже наносите на карту Енергодар ставте в центрі , масштабуйте ( інтерполюйте до розмірів України ) та матимете карту зараження України .
https://ibb.co/ggPNVdg Розвернув розу вітрів для наочності

Украинский подтянули или чатгпт?
stm
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 21:57

  Goodman написав:
  Zebra написав:Атакувати треба там де не заміновано, де не чекають - Брянска, Курська і Білгородська області, Придністров'я - потім вимінювати території.

доктрина, яку підтримує цілий світ і надає допомогу - звільнення власних територій.
а те що ви пишете - то агресія , буде осуд.

Ви відео вже переглянули? Я попереджав, що так буде.
Якщо грати в гру за правилами опонента/ворога - виграша не буде.
Створення санітарного пояса на обозначених областях - це законно. Бо іншого виходу немає. Або м'ясорубка в лобову атаку, або наступ туди де не чекали. Як варіант не тільки Придністров'я, а й наступ з Прибалтики, або морський десант у Калінінгдадську область. Одразу Великобританія приміром могла б надати десантні потужності, і ті десятки тисяч солдат замість того, щоб підриватися на мінних полях без супротиву б захопили ті території де не чекають. І вже потім обмін.

Шансів перемогти мінні поля - не існує.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 22:06

Зебра
Так тиждень тому в Бутусова було про "ЗСУ використовує одразу декілька американських систем розмінування M58 Mine Clearing Line Charge (MICLIC) для прокладання шляху через мінні поля.

Завдяки високій швидкості розмінування та широкому радіусу дії, MICLIC дозволяє військовим швидко та безпечно очищати мінне поле, забезпечуючи безперешкодний рух ..."
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 22:09

  yama написав:А це вже наносите на карту Енергодар ставте в центрі , масштабуйте ( інтерполюйте до розмірів України ) та матимете карту зараження України .
https://ibb.co/ggPNVdg Розвернув розу вітрів для наочності

Ок, і що нам це дасть? Припустимо, за вашим прогнозом виходить, що частіше вітер дме на Північ. Ок, зібрали валізи та виїхали на Південь (чи на Захід). Є гарантія, що саме в день вибуху вітер не буде південний (чи західний)? Немає. А наступного дня після вибуху? Теж немає. Висновок?
Сподіваюся, що ви розумієте, що в день вибуху тікати нікуди не можна, тому що перше правило - "зайдіть у приміщення та щільно закрийте всі двері та вікна й сидіть там не менше, ніж добу". Тому нижченаведене я пов'язую здебільшого із загрозою на ЗАЕС.
  Frant написав:"За останні два тижні чистий відтік населення з України склав 100 тисяч осіб.
Так, на тижні з 17 по 23 червня з України виїхало на 36 тис. осіб більше, ніж повернулося, тижнем раніше чистий відтік населення склав 64 тисячі осіб"
Джерело: https://biz.censor.net/n3427053
fler
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 22:14

  detroytred написав:Зебра
Так тиждень тому в Бутусова було про "ЗСУ використовує одразу декілька американських систем розмінування M58 Mine Clearing Line Charge (MICLIC) для прокладання шляху через мінні поля.

Завдяки високій швидкості розмінування та широкому радіусу дії, MICLIC дозволяє військовим швидко та безпечно очищати мінне поле, забезпечуючи безперешкодний рух ..."

Знайдіть і подивіться те відео, і все зрозумієте.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 22:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Letusrock написав:а) В Беларуси уже строят лагеря для вагнеровцев в 200 км от Украины - СМИ

"Беларускi Гаюн" опровергает информацию о строительстве лагерей для "вагнеровцев" в Беларуси

По данным мониторинговой группы, никаких работ по строительству большого объекта в Осиповичах Могилёвской области не зафиксировано. Самих "вагнеровцев" в стране пока не видели.
GALeon
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