yama написав:А це вже наносите на карту Енергодар ставте в центрі , масштабуйте ( інтерполюйте до розмірів України ) та матимете карту зараження України . https://ibb.co/ggPNVdg Розвернув розу вітрів для наочності
Zebra написав:Атакувати треба там де не заміновано, де не чекають - Брянска, Курська і Білгородська області, Придністров'я - потім вимінювати території.
доктрина, яку підтримує цілий світ і надає допомогу - звільнення власних територій. а те що ви пишете - то агресія , буде осуд.
Ви відео вже переглянули? Я попереджав, що так буде. Якщо грати в гру за правилами опонента/ворога - виграша не буде. Створення санітарного пояса на обозначених областях - це законно. Бо іншого виходу немає. Або м'ясорубка в лобову атаку, або наступ туди де не чекали. Як варіант не тільки Придністров'я, а й наступ з Прибалтики, або морський десант у Калінінгдадську область. Одразу Великобританія приміром могла б надати десантні потужності, і ті десятки тисяч солдат замість того, щоб підриватися на мінних полях без супротиву б захопили ті території де не чекають. І вже потім обмін.
yama написав:А це вже наносите на карту Енергодар ставте в центрі , масштабуйте ( інтерполюйте до розмірів України ) та матимете карту зараження України . https://ibb.co/ggPNVdg Розвернув розу вітрів для наочності
Ок, і що нам це дасть? Припустимо, за вашим прогнозом виходить, що частіше вітер дме на Північ. Ок, зібрали валізи та виїхали на Південь (чи на Захід). Є гарантія, що саме в день вибуху вітер не буде південний (чи західний)? Немає. А наступного дня після вибуху? Теж немає. Висновок? Сподіваюся, що ви розумієте, що в день вибуху тікати нікуди не можна, тому що перше правило - "зайдіть у приміщення та щільно закрийте всі двері та вікна й сидіть там не менше, ніж добу". Тому нижченаведене я пов'язую здебільшого із загрозою на ЗАЕС.
Frant написав:"За останні два тижні чистий відтік населення з України склав 100 тисяч осіб. Так, на тижні з 17 по 23 червня з України виїхало на 36 тис. осіб більше, ніж повернулося, тижнем раніше чистий відтік населення склав 64 тисячі осіб" Джерело: https://biz.censor.net/n3427053
detroytred написав:Зебра Так тиждень тому в Бутусова було про "ЗСУ використовує одразу декілька американських систем розмінування M58 Mine Clearing Line Charge (MICLIC) для прокладання шляху через мінні поля.
Завдяки високій швидкості розмінування та широкому радіусу дії, MICLIC дозволяє військовим швидко та безпечно очищати мінне поле, забезпечуючи безперешкодний рух ..."