Додано: Пон 26 чер, 2023 22:39

andrijk777 написав: buratinyo написав: А вариант мутной схемы передислокации этой преступной или слабо легитимной чвк в неизвестное направление не рассматривается совсем?

А вариант мутной схемы передислокации этой преступной или слабо легитимной чвк в неизвестное направление не рассматривается совсем?

Такий варіант адекватні люди не розглядають. Надто все серйозно і далеко зайшло. Такий варіант адекватні люди не розглядають. Надто все серйозно і далеко зайшло.

GALeon написав: Letusrock написав: а) В Беларуси уже строят лагеря для вагнеровцев в 200 км от Украины - СМИ

"Беларускi Гаюн" опровергает информацию о строительстве лагерей для "вагнеровцев" в Беларуси



По данным мониторинговой группы, никаких работ по строительству большого объекта в Осиповичах Могилёвской области не зафиксировано. Самих "вагнеровцев" в стране пока не видели. "Беларускi Гаюн" опровергает информацию о строительстве лагерей для "вагнеровцев" в БеларусиПо данным мониторинговой группы, никаких работ по строительству большого объекта в Осиповичах Могилёвской области не зафиксировано. Самих "вагнеровцев" в стране пока не видели.

с какого перепугу полезность этапа генерации идей в общем алгоритме решения сложных задач вдруг отрицается непонятными людьми, которых неизвестно кто и с каким опытом и квалификацией почему-то называет адекватными? И кто эти "адекватные" люди?вы вообще знакомы с подходами к решению сложных управленческих задач?Странно, но мое оригинальное сообщение с приведением доказательств состоятельности теории о прикрытой передислокации крупной военной группировки агрессора удалили. Зато откровенный бред из росссми а-ля каналов телеграмма продолжают тщательно обмусоливать.А здесь точно остались еще неглупые люди?В этой связи продолжаю подозревать, что подобных отвлекающих сообщений ни о чем про чвк в сми станет больше. Очень опасаюсь, судя по многочисленным попыткам дезинформациии со стороны российской разведки или фсб касательно чвк, что вагнеровцы в ближайшее время будут сконцентрированы к северу от Харькова. И основа для этого готовилась ведь уже давно. Важно, чтобы это было неожиданно. С этой целью, типа,а) сформировалась и распространилась в сми инфа о ссорах пригожина с доном, группировка которого уже находится на севере в белгородской области;б) инфа о перемещении крупных колонн техники чвк завуалирована баснями в сми про беларуское направление ее движения, про частичный возврат на какие-то старые свои базы и прочий бред, который может иметь лишь некоторые имитации подтверждения;в)г)Очень рад буду ошибиться. Надеемся на лучшее, но готовиться будем к худшему.