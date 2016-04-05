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Додано: Пон 26 чер, 2023 21:55
Чалий -- такі правила життя.
Отож...
Але в інтерв'ю Чалого проходить думка -- що власні інтереси треба просувати, інакше тільки дорого платить прийдеться.
Інша справа, що фах та рівень потрібен, щоб тонко зіграти.
Тому маємо те, що маємо.
Додано: Пон 26 чер, 2023 21:57
Украинский подтянули или чатгпт?
Додано: Пон 26 чер, 2023 21:57
Ви відео вже переглянули? Я попереджав, що так буде.
Якщо грати в гру за правилами опонента/ворога - виграша не буде.
Створення санітарного пояса на обозначених областях - це законно. Бо іншого виходу немає. Або м'ясорубка в лобову атаку, або наступ туди де не чекали. Як варіант не тільки Придністров'я, а й наступ з Прибалтики, або морський десант у Калінінгдадську область. Одразу Великобританія приміром могла б надати десантні потужності, і ті десятки тисяч солдат замість того, щоб підриватися на мінних полях без супротиву б захопили ті території де не чекають. І вже потім обмін.
Шансів перемогти мінні поля - не існує.
Додано: Пон 26 чер, 2023 22:06
Зебра
Так тиждень тому в Бутусова було про "ЗСУ використовує одразу декілька американських систем розмінування M58 Mine Clearing Line Charge (MICLIC) для прокладання шляху через мінні поля.
Завдяки високій швидкості розмінування та широкому радіусу дії, MICLIC дозволяє військовим швидко та безпечно очищати мінне поле, забезпечуючи безперешкодний рух ..."
Додано: Пон 26 чер, 2023 22:09
Ок, і що нам це дасть? Припустимо, за вашим прогнозом виходить, що частіше вітер дме на Північ. Ок, зібрали валізи та виїхали на Південь (чи на Захід). Є гарантія, що саме в день вибуху вітер не буде південний (чи західний)? Немає. А наступного дня після вибуху? Теж немає. Висновок?
Сподіваюся, що ви розумієте, що в день вибуху тікати нікуди не можна, тому що перше правило - "зайдіть у приміщення та щільно закрийте всі двері та вікна й сидіть там не менше, ніж добу". Тому нижченаведене я пов'язую здебільшого із загрозою на ЗАЕС.
Додано: Пон 26 чер, 2023 22:14
Знайдіть і подивіться те відео, і все зрозумієте.
Додано: Пон 26 чер, 2023 22:24
Re: Напад росії і білорусі на Україну
"Беларускi Гаюн" опровергает информацию о строительстве лагерей для "вагнеровцев" в Беларуси
По данным мониторинговой группы, никаких работ по строительству большого объекта в Осиповичах Могилёвской области не зафиксировано. Самих "вагнеровцев" в стране пока не видели.
Додано: Пон 26 чер, 2023 22:35
yama
Ранее писал:
В данную минуту - 8 м/сек, на юго-восток.
Додано: Пон 26 чер, 2023 22:39
с какого перепугу полезность этапа генерации идей в общем алгоритме решения сложных задач вдруг отрицается непонятными людьми, которых неизвестно кто и с каким опытом и квалификацией почему-то называет адекватными? И кто эти "адекватные" люди?
вы вообще знакомы с подходами к решению сложных управленческих задач?
Странно, но мое оригинальное сообщение с приведением доказательств состоятельности теории о прикрытой передислокации крупной военной группировки агрессора удалили. Зато откровенный бред из росссми а-ля каналов телеграмма продолжают тщательно обмусоливать. А здесь точно остались еще неглупые люди?
В этой связи продолжаю подозревать, что подобных отвлекающих сообщений ни о чем про чвк в сми станет больше. Очень опасаюсь, судя по многочисленным попыткам дезинформациии со стороны российской разведки или фсб касательно чвк, что вагнеровцы в ближайшее время будут сконцентрированы к северу от Харькова. И основа для этого готовилась ведь уже давно. Важно, чтобы это было неожиданно. С этой целью, типа,
а) сформировалась и распространилась в сми инфа о ссорах пригожина с доном, группировка которого уже находится на севере в белгородской области;
б) инфа о перемещении крупных колонн техники чвк завуалирована баснями в сми про беларуское направление ее движения, про частичный возврат на какие-то старые свои базы и прочий бред, который может иметь лишь некоторые имитации подтверждения;
в)
г)
Очень рад буду ошибиться. Надеемся на лучшее, но готовиться будем к худшему.
Востаннє редагувалось buratinyo в Пон 26 чер, 2023 23:05, всього редагувалось 2 разів.
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